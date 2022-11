वॉशिंग्टन [यूएस]: खाद्यपदार्थांच्या यादीत बटाट्यांचा वारंवार समावेश केला जात नाही. विशेषत: इन्सुलिन प्रतिरोधक असलेल्या लोकांसाठी, वजन वाढवण्यास आणि टाईप 2 मधुमेहाचा उच्च धोका असल्यामुळे बटाट्याचे सेवन कमी करावे असे सांगितले जातात. पेनिंग्टन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटरचे नवीन अभ्यास, जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूडमध्ये प्रकाशित झाले आहे. अभ्यासात असे म्हटले आहे की, बटाट्यापासून खरोखरच हा धोका वाढवत नाही, ते मुख्य पोषक तत्वांनी भरलेले आहेत आणि आरोग्य फायद्यांनी भरलेले आहेत (potatoes can be part of healthy diet, A comparison of potato diets).

बटाट्याच्या आहाराची तुलना: पेनिंग्टन बायोमेडिकलमधील सहाय्यक प्राध्यापक, कॅन्डिडा रेबेलो, पीएचडी, यांनी या अभ्यासाचे सह-अन्वेषक म्हणून काम केले, ज्यामध्ये बटाट्यांसह आहाराचा मुख्य आरोग्य उपायांवर कसा परिणाम होतो हे तपासले. बटाटे रक्तातील ग्लुकोजच्या पातळीवर नकारात्मक परिणाम करत नाहीत. ते म्हणाले, आम्ही बटाटे अशा प्रकारे तयार केले की त्यांच्यातील फायबरचे प्रमाण जास्तीत जास्त वाढेल. जेव्हा आम्ही बटाट्याच्या आहाराची तुलना बीन्स आणि मटरच्या आहाराशी केली तेव्हा आम्हाला ते आरोग्य फायद्यांच्या बाबतीत समान असल्याचे आढळले, असे रेबेलो म्हणाले. लोक सामान्यत: त्यांना आवडत नसलेला किंवा पुरेसा वैविध्यपूर्ण नसलेला आहार घेत नाहीत. जेवणाच्या योजनांमध्ये विविध प्रकारचे पदार्थ दिले जातात आणि आम्ही हे दाखवून दिले की, निरोगी खाण्याच्या योजनेत निरोगी खाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींसाठी विविध पर्याय असू शकतात. शिवाय, आहारात समाविष्ट करण्यासाठी बटाटे ही एक स्वस्त भाजी आहे.

गुंतागुंतीचा आजार: पेनिंग्टन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटरचे कार्यकारी संचालक जॉन किरवान, पीएचडी आणि अभ्यासाचे प्रमुख अन्वेषक म्हणाले, लठ्ठपणा हा एक आश्चर्यकारकपणे गुंतागुंतीचा आजार आहे. ज्याचा सामना पेनिंग्टन बायोमेडिकल तीन वेगवेगळ्या आघाड्यांवर करत आहे: संशोधन जे आपल्या शरीराची प्रतिक्रिया कशी आणि का देते हे पाहते. आहार आणि शारीरिक हालचालींवरील वैयक्तिक प्रतिसादांवर लक्ष देणारे संशोधन आणि धोरण-स्तरीय चर्चा आणि समुदाय कार्यक्रम, जे आमचे स्थानिक आणि जागतिक समुदाय निरोगी जीवन जगण्यासाठी वापरू शकतात.