मिशिगन [यूएस]: प्रत्येक व्यक्तीचे वय वेगळे असते. विविध प्रकारच्या आंतरिक आणि बाह्य परिस्थितींमुळे, दोन 50 वर्षांच्या वृद्धांचे जे समान वर्षे जगले आहेत, त्यांचे भिन्न जैविक वय असू शकते, परिणामी वृद्धत्वाचे विविध दर आणि रोग आणि अकाली मृत्यूचा धोका वेगवेगळा असतो.

जैविक वयानुसार शक्ती कमी होते: रोग, खराब अन्न, धुम्रपान आणि जीवनशैलीचे इतर घटक कालक्रमानुसार वयाच्या पलीकडे जैविक वृद्धत्वाची गती वाढवतात. दुस-या शब्दात सांगायचे तर, तुमचे वय तुमच्यापेक्षा लवकर वाढत आहे. प्रथमच, संशोधकांनी प्रवेगक जैविक वय आणि स्नायू कमकुवतपणा यांच्यातील एक संबंध शोधून काढला आहे. एकंदर ताकद क्षमतेसाठी एक प्रॉक्सी आहे. द जर्नल ऑफ कॅशेक्सिया (The Journal of Cachexia), सारकोपेनिया आणि मसल (Sarcopenia and Muscle show) मधील परिणाम दर्शविते की, विशेषतः जैविक वयानुसार शक्ती कमी होते (Strength declines with biological age).

वृद्धत्वाच्या गतीचा अंदाज: मिशिगन मेडिसिनमधील संशोधकांनी DNA मेथिलेशनवर आधारित तीन 'वय प्रवेग घड्याळे' (Age Acceleration Clocks) वापरली. ही प्रक्रिया आण्विक निदान आणि वृद्धत्वाच्या गतीचा अंदाज (Estimation of aging speed) देणारी प्रक्रिया, 1,274 मध्यमवयीन आणि वृद्ध व्यक्तींच्या जैविक वय आणि पकड शक्ती यांच्यातील संबंध आहे. लवकर मृत्यू, अल्झायमर रोग, जळजळ, मधुमेह, हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी आजार, कर्करोग, शारीरिक दुर्बलता आणि इतर अनेक संशोधनांनंतर टाइमपीस सुरुवातीला डिझाइन केले गेले. डीएनए मेथिलेशन घड्याळांमध्ये (DNA methylation clocks ) कमी पकड शक्ती आणि जैविक वय प्रवेग वृद्ध पुरुष आणि स्त्रियांशी संबंधित होते.

स्नायूंची ताकद: आम्हाला माहित आहे की, स्नायुंची ताकद दीर्घायुष्याचा अंदाज (Muscle strength predicts longevity) आहे. ती कमकुवतपणा रोग आणि मृत्यूचे एक शक्तिशाली सूचक आहे, परंतु, आम्हाला प्रथमच, स्नायूंची कमकुवतता आणि जैविक मध्ये वास्तविक प्रवेग यांच्यातील जैविक संबंधांचा मजबूत पुरावा सापडला आहे. मार्क पीटरसन, पीएचडी, एमएस, अभ्यासाचे प्रमुख लेखक आणि मिशिगन विद्यापीठातील भौतिक औषध आणि पुनर्वसन विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक म्हणाले, हे जर तुम्ही तुमच्या स्नायूंची ताकद आयुष्यभर टिकवून ठेवली, तर तुम्ही वयाशी संबंधित अनेक सामान्य आजारांपासून संरक्षण करू शकता. आम्हाला माहित आहे की धूम्रपान, उदाहरणार्थ, रोग आणि मृत्यूचे एक शक्तिशाली भविष्यसूचक असू शकते.