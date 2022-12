वॉशिंग्टन [यूएस] : आघातजन्य घटना, नोकरीचा ताण, दैनंदिन ताणतणाव आणि भेदभाव या स्वरूपातील ताण, रोगप्रतिकारक शक्तीचे वृद्धत्व वाढवते. संभाव्यतः एखाद्या व्यक्तीला कर्करोग, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि कोविड-19 सारख्या संसर्गामुळे आजार होण्याचा धोका वाढवते, असे एका नवीन यूएससी अभ्यास आढळले. (stress accelerates immune ageing)

वृद्ध प्रौढांची लोकसंख्या वाढत आहे : प्रोसिडिंग्स ऑफ द नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस (Proceedings of the National Academy of Sciences) मध्ये 13 जून रोजी प्रकाशित झालेले संशोधन, साथीच्या आजाराच्या असमान टोलसह वय-संबंधित आरोग्यातील असमानता स्पष्ट करण्यात आणि हस्तक्षेपासाठी संभाव्य मुद्दे ओळखण्यात मदत करू शकते. जशी वृद्ध प्रौढांची लोकसंख्या (population of older adults is increasing) वाढत आहे. वय-संबंधित आरोग्यामधील असमानता समजून घेणे आवश्यक आहे. रोगप्रतिकारक प्रणालीतील वय-संबंधित बदल आरोग्याच्या घसरणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, असे प्रमुख अभ्यास लेखक एरिक क्लोपॅक म्हणाले. हा अभ्यास प्रवेगक रोगप्रतिकारक वृद्धीमध्ये गुंतलेली यंत्रणा स्पष्ट करण्यात मदत करतो.

रोगप्रतिकारक वृद्धत्वाचा संबंध : जसजसे वय वाढतात तसतसे रोगप्रतिकारक प्रणाली नैसर्गिकरित्या एक नाट्यमय अवनत सुरू होते, या स्थितीला इम्युनोसेनेसेन्स म्हणतात. वाढत्या वयाबरोबर, एखाद्या व्यक्तीची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते आणि त्यात खूप जास्त जीर्ण झालेल्या पांढऱ्या रक्त पेशींचा समावेश होतो. नवीन आक्रमणकर्त्यांचा सामना करण्यासाठी तयार असलेल्या ताज्या पांढऱ्या रक्त पेशींचा समावेश होतो. रोगप्रतिकारक वृद्धत्वाचा संबंध केवळ कर्करोगाशीच नाही तर हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, न्यूमोनियाचा धोका, लसींची कमी परिणामकारकता आणि अवयव प्रणाली वृद्धत्वाशी (Relation to immune aging) संबंधित आहे.

समान वयाच्या प्रौढांमध्ये आरोग्यामध्ये तीव्र फरक कशामुळे होतो? : यूएससी संशोधकांनी आयुष्यभर ताणतणाव - खराब आरोग्यासाठी ज्ञात योगदान - आणि रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये कमी होत जाणारा जोम यांच्यातील संबंध ते छेडू शकतात का हे पाहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी मिशिगन विद्यापीठाच्या आरोग्य आणि सेवानिवृत्ती अभ्यास, आर्थिक, आरोग्य, वैवाहिक, कौटुंबिक स्थिती आणि वृद्ध अमेरिकन लोकांच्या सार्वजनिक आणि खाजगी समर्थन प्रणालींचा राष्ट्रीय अनुदैर्ध्य अभ्यास, विद्यापीठातील प्रचंड डेटा संचांची चौकशी केली आणि त्याचा संदर्भ दिला. (health of adults of the same age)

प्रतिसादांचे विश्लेषण : सामाजिक तणावाच्या विविध प्रकारांच्या प्रदर्शनाची गणना करण्यासाठी, संशोधकांनी 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 5,744 प्रौढांच्या राष्ट्रीय नमुन्यातील प्रतिसादांचे विश्लेषण केले. त्यांनी तणावपूर्ण जीवनातील घटना, दीर्घकालीन तणाव, दररोजच्या सामाजिक तणावासह प्रतिसादकर्त्यांच्या अनुभवांचे मूल्यांकन करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या प्रश्नावलीचे उत्तर दिले. सहभागींच्या रक्त नमुन्यांचे नंतर फ्लो सायटोमेट्रीद्वारे विश्लेषण केले गेले. एक प्रयोगशाळा तंत्र जे रक्त पेशींची गणना आणि वर्गीकरण करते कारण ते लेसरच्या समोरील अरुंद प्रवाहात एक-एक करून जातात.