वॉशिंग्टन: वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, डोळ्याची बाहुली प्रकाशाच्या प्रतिसादात कशी बदलते, ज्याला प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्स Pupillary light reflex म्हणून ओळखले जाते, याचा वापर अकाली अर्भकांमध्ये ऑटिझम तपासण्यासाठी To screen for autism in premature infants केला जाऊ शकतो.

पहिल्या लेखिका जॉर्जिना लिंच म्हणाल्या की, पोर्टेबल तंत्रज्ञानाच्या निरंतर विकासास समर्थन देण्यासाठी संकल्पनेचा पुरावा अभ्यास पूर्वीच्या कामावर आधारित आहे जे मुलांना ऑटिझम, एक विकार आहे जो इतरांशी संवाद आणि सामाजिक संवादावर परिणाम करतो. यासारखे साधन आरोग्य सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या विकासाच्या आधी मुलांना पकडण्यास अनुमती देईल, जेव्हा हस्तक्षेपांचा त्यांना फायदा होण्याची शक्यता असते."

आम्हाला माहित आहे की जेव्हा आम्ही 18 ते 24 महिन्यांच्या वयात हस्तक्षेप करतो, तेव्हा त्यांच्या परिणामांवर दीर्घकालीन प्रभाव पडतो," असे WSU च्या एल्सन एस. फ्लॉइड कॉलेज ऑफ मेडिसिनचे सहाय्यक प्राध्यापक लिंच म्हणाले, ज्यांनी सराव करताना पीडित मुलांसह ऑटिझमसाठी सकारात्मक चाचणी केली. एका भाषण-भाषेतील पॅथॉलॉजिस्टने नोंदवल्याप्रमाणे "त्या गंभीर विंडोमध्ये हस्तक्षेप करणे हे मौखिक भाषण घेणारे मूल आणि उर्वरित गैर-मौखिक राहणे यात फरक असू शकतो. तरीही, 20 वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही आमच्याकडे आहे, निदानाचे सरासरी वय बदलले नाही, जे चार वर्षांचे आहे."

न्यूरोलॉजिकल सायन्सेस या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात 6 ते 17 वयोगटातील 36 मुलांची चाचणी घेण्यात आली, ज्यांना पूर्वी ऑटिझमचे निदान झाले होते, तसेच नियंत्रण म्हणून काम करणाऱ्या 24 सामान्यतः विकसनशील मुलांच्या गटासह. मुलांच्या प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेसची चाचणी प्रशिक्षित क्लिनिकल प्रदात्यांद्वारे हातातील मोनोक्युलर प्युपिलोमीटर उपकरण वापरून केली गेली, जे एका वेळी एक डोळा मोजते. परिणामांचे विश्लेषण करताना, संशोधकांना असे आढळून आले की ऑटिझम eye test could screen children for Autism असलेल्या मुलांनी प्रकाशाच्या प्रतिसादात त्यांच्या विद्यार्थ्यांना संकुचित होण्यास घेतलेल्या वेळेत लक्षणीय फरक दिसून आला. प्रकाश काढून टाकल्यानंतर त्याच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ आकारात परत येण्यास जास्त वेळ लागला."

"आम्ही या अभ्यासासह काय केले ते म्हणजे आम्ही स्वारस्यांचे मापदंड प्रदर्शित केले - संकुचिततेचा वेग आणि बेसलाइनवर परत जा," लिंच म्हणाले. आणि आम्ही हे मोनोक्युलर तंत्राने दाखवून दिले Demonstrated by the monocular technique कारण आम्हाला माहित होते की डोके दुखापत किंवा मुरगळणे, जेथे असमान विद्यार्थी आकार दिसणे सामान्य आहे, अशा ऑटिझममध्ये डोळे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिसादात कोणताही फरक नाही."

लिंचच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या अभ्यासात दुर्बिणीच्या प्युपिलोमेट्रीचा वापर करून प्रयोगशाळेच्या सेटिंगमध्ये मुलांची चाचणी केली गेली, ज्यामध्ये महागड्या, स्थिर सेटअपचा वापर केला जातो, जो एकाच वेळी दोन्ही डोळे मोजतो. मोनोक्युलर तंत्रज्ञानाशी संबंधित कमी खर्च आणि पोर्टेबिलिटीमुळे चाचणीला क्लिनिकल सेटिंग्जमध्ये हलवणे शक्य झाले. ज्यामध्ये लिंच हे स्क्रीनिंग टूल विकसित होत आहे. ते व्यावसायिकरित्या उपलब्ध झाल्यानंतर वापरले जाऊ शकते.

वॉशिंग्टन रिसर्च फाउंडेशनच्या निधीद्वारे समर्थित, लिंच आता मोठ्या संख्येने क्लिनिकल साइट्सवर 300 किंवा त्याहून अधिक 2 ते 4 वर्षांच्या वयोगटातील चाचणीचा विस्तार करण्यासाठी काम करत आहे. त्या अभ्यासातील डेटाचा वापर पूर्वीच्या निष्कर्षांची पडताळणी करण्यासाठी केला जाईल आणि एक बेंचमार्क प्रदान करण्यासाठी अंतिम स्क्रीनिंग डिव्हाइसमध्ये एकत्रित केले जाईल, जे प्रदाते मुलाला मूल्यांकनासाठी संदर्भित करायचे की नाही हे ठरवण्यासाठी वापरू शकतात.

दरम्यान, लिंच एपिक्युअर बायोटेक्नॉलॉजीज Lynch Epicure Biotechnologies द्वारे स्क्रीनिंग यंत्रासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या प्रीमार्केट मंजुरीसाठी फाइल करण्याची तयारी करत आहे, ही एक स्पिनऑफ कंपनी आहे. ज्याने असे म्हटले आहे की हे तंत्रज्ञान शैक्षणिक संशोधन सेटिंगमधून बालरोग चिकित्सालयांमध्ये व्यापक वापरासाठी हलवत आहे. मदत करण्यासाठी सह-स्थापना करण्यात आली होती. ऑटिझम स्क्रीनिंग सुधारण्याची लिंचची इच्छा तिच्या अनुभवातून वाढली, जेव्हा पालक त्यांच्या मुलासाठी औपचारिक निदान करण्याच्या कठीण प्रक्रियेतून संघर्ष करत होते.

यूएस मध्ये अंदाजे 44 मुलांपैकी एकाला वयाच्या 8 व्या वर्षी ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर Autism Spectrum Disorder चे निदान झाले आहे, तर अनेक मुलांचे निदान प्रक्रियेच्या व्यक्तिनिष्ठ स्वरूपामुळे चुकीचे निदान झाले आहे किंवा ते पूर्णपणे चुकले आहे. वर्तणूक चाचणी मजबूत करण्यासाठी जलद, वस्तुनिष्ठ चाचणी पद्धत असण्यामुळे मुलांचे निदान करण्यात अचूकता आणि गती सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

संभाव्य स्क्रीनिंग बायोमार्कर A potential screening biomarker म्हणून प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्सकडे पाहताना, लिंच तिच्या निरीक्षणातून आणि पूर्वीच्या अभ्यासातून पुढे जाते ज्यात ऑटिझम असलेल्या मुलांमध्ये प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्समध्ये विकृती आढळून आली. "एक चिकित्सक म्हणून, मी एएसडी असलेल्या मुलांमध्ये ही स्थिती पाहिली आहे, जिथे त्यांचे विद्यार्थी खूप पसरतात, अगदी तेजस्वी प्रकाशाच्या उपस्थितीतही," लिंच म्हणाले. "ती प्रणाली मेंदूमध्ये असलेल्या क्रॅनियल नर्व्ह्सद्वारे मेंदूमध्ये मोड्युलेट Modulated in brain by cranial nerves केली जाते आणि समीप क्रॅनियल नर्व्ह्स आपल्या भाषण आणि भाषा प्राप्त करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करतात.

प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्स Pupillary light reflex त्या प्रणालीच्या अखंडतेची चाचणी घेते, म्हणून विशिष्ट विकास आणि ऑटिझममध्ये फरक आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी हे अतिशय सोपे, गैर-आक्रमक उपाय वापरून पाहणे तर्कसंगत वाटले.

