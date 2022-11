विस्कॉन्सिन [यूएस] : हजारो लोकांवर केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले की, जगभरातील आणि त्यांच्या आयुष्यभर लोक वापरत ( Study of Thousands of People Found ) असलेल्या ( World and Throughout Their Lifetime ) पाण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय फरक आढळून आला आहे. आठ 8 ग्लास पाणी माणसाला व्यापते ( This is Part of Research into How Much Water People Actually Use ) या वारंवार पुनरावृत्ती झालेल्या संकल्पनेचे स्पष्टपणे खंडन करते. ( Water is an Important Element for Meeting Daily Needs ) शरीराच्या दैनंदिन गरजा भागविण्याकरिता पाणी महत्त्वाचा घटक ( Madison Emeritus Professor of Nutritional Sciences ) आहे.

विस्कॉन्सिन विद्यापीठातील डेल स्कोएलर म्हणतात, "विस्कॉन्सिन विद्यापीठातील डेल स्कोएलर म्हणतात, "विज्ञानाने जुन्या आठ ग्लास पाणी गोष्टींना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून कधीही समर्थन दिले नाही. जर ते फक्त पेयांच्या पाण्यासह एकूण पाण्याची उलाढाल गोंधळात टाकत असेल आणि तुमचे भरपूर पाणी तुम्ही खात आहात. मॅडिसन इमेरिटस प्रोफेसर पोषण विज्ञानाचे जे अनेक दशकांपासून पाणी आणि चयापचय अभ्यास करीत आहेत. "परंतु लोक दररोज खरोखर किती पाणी वापरतात हा संशोधनाचा भाग आहे. शरीरात आणि बाहेर पाण्याची उलाढाल आणि पाण्याची उलाढाल वाढवणारे प्रमुख घटक हे मोजण्यासाठी आम्ही आतापर्यंत केलेले हे सर्वोत्कृष्ट कार्य आहे."

असे म्हणायचे नाही की नवीन निकाल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वावर स्थिरावतात. जर्नल सायन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात, 26 देशांतील 5,600 हून अधिक लोकांची पाण्याची उलाढाल मोजली गेली. ज्यांचे वय 8 दिवस ते 96 वर्षे वयोगटात होते. दररोज सरासरी 1 लिटर आणि 6 लिटर प्रतिदिन या श्रेणीत आढळले. अभ्यासाचे सह-लेखक स्कोएलर म्हणतात, "असेही आउटलायर्स आहेत जे दिवसाला 10 लिटरपेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करतात." "वेरिएशन म्हणजे एका सरासरीकडे निर्देश करणे तुम्हाला फारसे काही सांगू शकत नाही. आम्ही एकत्रित केलेला डेटाबेस आम्हाला पाण्याच्या उलाढालीतील फरकांशी संबंधित असलेल्या मोठ्या गोष्टी दाखवतो."

पाण्याच्या उलाढालीचे मागील अभ्यास मुख्यत्वे स्वयंसेवकांवर त्यांच्या पाणी आणि अन्नाच्या वापराची आठवण करून देण्यासाठी आणि स्वत:ची तक्रार करण्यासाठी अवलंबून होते. तरुण, पुरुष सैनिकांचा एक लहान गट वाळवंटात घराबाहेर काम करीत होता. याचा प्रतिनिधी म्हणून संशयास्पद वापर बहुतांश लोक नवीन संशोधनाने "लेबल केलेले पाणी"च्या उलाढालीचे अनुसरण करून अभ्यासातील सहभागींच्या शरीरातून पाणी जाण्यासाठी लागणारा वेळ वस्तुनिष्ठपणे मोजला जातो. अभ्यासाच्या विषयांनी मापन करण्यायोग्य हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन समस्थानिक असलेले मोजलेले पाणी प्यायले. समस्थानिक हे एका घटकाचे अणू असतात ज्यांचे अणू वजन थोडे वेगळे असते. ज्यामुळे ते नमुन्यातील समान घटकाच्या इतर अणूंपासून वेगळे करता येतात.

"एखाद्या व्यक्तीने त्या स्थिर समस्थानिकांना एका आठवड्याच्या कालावधीत मूत्राद्वारे काढून टाकण्याचे प्रमाण मोजले, तर हायड्रोजन समस्थानिक ते किती पाणी बदलत आहेत हे सांगू शकतो. ऑक्सिजन समस्थानिकेचे निर्मूलन आपल्याला सांगू शकते की त्यांच्या किती कॅलरीज आहेत. जळत आहेत," स्कोएलर म्हणतात, ज्यांची 1980 च्या दशकात UW-Madison लॅबने लोकांचा अभ्यास करण्यासाठी लेबल-पाणी पद्धत लागू केली होती.

90 हून अधिक संशोधक या अभ्यासात सामील होते. ज्याचे नेतृत्व एका गटाने केले होते. ज्यात योसुके यामादा, स्कोएलरच्या प्रयोगशाळेतील माजी UW-मॅडिसन पोस्टडॉक्टरल संशोधक आणि आता जपानमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल इनोव्हेशन, हेल्थ अँड न्यूट्रिशनचे विभाग प्रमुख आणि जॉन स्पीकमन, स्कॉटलंडमधील एबरडीन विद्यापीठातील प्राणीशास्त्राचे प्राध्यापक. त्यांनी सहभागींकडून डेटा संकलित केला आणि विश्लेषित केले. पर्यावरणीय घटकांची तुलना केली. जसे की सहभागींच्या मूळ गावांचे तापमान, आर्द्रता आणि उंची मोजलेल्या पाण्याची उलाढाल, ऊर्जा खर्च, शरीराचे वस्तुमान, लिंग, वय आणि अॅथलीट स्थिती.

संशोधकांनी युनायटेड नेशन्सचा मानव विकास निर्देशांक देखील समाविष्ट केला आहे, जो देशाचे आयुर्मान, शालेय शिक्षण आणि आर्थिक घटक यांचा एकत्रित परिमाण आहे. अभ्यासात पुरुषांसाठी त्यांच्या 20 च्या दरम्यान पाण्याच्या उलाढालीचे प्रमाण शिखरावर होते, तर 20 ते 55 वर्षे वयोगटातील महिलांचे पठार होते. तथापि, नवजात शिशू दररोज सर्वात जास्त प्रमाणात बदलतात, त्यांच्या शरीरात दररोज सुमारे 28 टक्के पाणी बदलतात. शारीरिक क्रियाकलाप पातळी आणि ऍथलेटिक स्थिती यांनी पाण्याच्या उलाढालीतील फरकांचे सर्वात मोठे प्रमाण स्पष्ट केले, त्यानंतर लिंग, मानवी विकास निर्देशांक आणि वय.

सर्व गोष्टी समान आहेत, पुरुष आणि स्त्रिया सुमारे अर्धा लिटर पाण्याच्या उलाढालीने भिन्न आहेत. एक प्रकारची आधारभूत रेषा म्हणून, अभ्यासाच्या निष्कर्षांनुसार पुरुष नॉन-अॅथलीट (परंतु अन्यथा सरासरी शारीरिक क्रियाकलाप) जो 20 वर्षांचा आहे, वजन 70kg (154 पौंड) आहे, समुद्रसपाटीवर चांगल्या विकसित देशात मध्यम हवेत राहतो अशी अपेक्षा आहे. 10 अंश सेल्सिअस (50 फॅरेनहाइट) तापमान आणि 50% सापेक्ष आर्द्रता, दररोज सुमारे 3.2 लिटर पाणी घेते आणि गमावते. 60 किलो (132 पौंड) वजनाची आणि त्याच ठिकाणी राहणारी समान वयाची आणि क्रियाकलाप पातळी असलेली स्त्री 2.7 लीटर (91 औंस) पर्यंत जाईल.

एखादी व्यक्ती वापरत असलेली उर्जा दुप्पट केल्याने त्यांच्या अपेक्षित दैनंदिन पाण्याची उलाढाल सुमारे लिटरने वाढेल, असे संशोधकांना आढळले. पन्नास किलोग्रॅम अधिक शरीराचे वजन दिवसाला 0.7 लिटर वाढवते. आर्द्रतेत ५०% वाढ झाल्याने पाण्याचा वापर ०.३ लिटरने वाढतो. खेळाडू नॉन-एथलीट्सपेक्षा सुमारे एक लिटर अधिक वापरतात. संशोधकांना आढळले की "शिकारी गोळा करणारे, मिश्र शेतकरी आणि निर्वाह करणारे शेतकरी" या सर्वांची पाण्याची उलाढाल औद्योगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये राहणाऱ्या लोकांपेक्षा जास्त आहे. एकंदरीत, तुमच्या देशाचा मानव विकास निर्देशांक जितका कमी होईल तितके जास्त पाणी तुम्ही एका दिवसात जाल.

"ते अनेक घटकांच्या संयोजनाचे प्रतिनिधित्व करीत आहे," स्कोएल लेर म्हणतात. "कमी एचडीआय देशांतील लोक जास्त सरासरी तापमान असलेल्या भागात राहण्याची अधिक शक्यता असते, शारीरिक श्रम करण्याची अधिक शक्यता असते आणि दिवसा हवामान-नियंत्रित इमारतीमध्ये राहण्याची शक्यता कमी असते. तसेच ते कमी होण्याची शक्यता असते. जेव्हा जेव्हा त्यांना आवश्यक असते तेव्हा स्वच्छ पाण्याचा एक घोट उपलब्ध असतो, त्यामुळे त्यांची पाण्याची उलाढाल अधिक होते."

स्कोएलरच्या म्हणण्यानुसार, मोजमापांमुळे भविष्यातील पाण्याच्या अधिक विशिष्ट आणि अचूक गरजांचा अंदाज घेण्याची आमची क्षमता सुधारेल, विशेषत: गंभीर परिस्थितीत. "सध्या फ्लोरिडामध्ये किंवा मिसिसिपीमध्ये काय चालले आहे ते पहा - जिथे संपूर्ण प्रदेश पाण्याच्या कमतरतेमुळे आपत्तीने उघडकीस आले आहेत," तो म्हणतो. "त्यांना किती आवश्यक आहे हे आपल्याला जितके चांगले समजेल तितकेच आपण आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद देण्यासाठी चांगले तयार आहोत." आणि दीर्घकालीन गरजांसाठी आपण जितकी चांगली तयारी करू शकतो आणि अल्पकालीन आरोग्यविषयक चिंता देखील लक्षात घेऊ शकतो, असे संशोधकांचे मत आहे.

"लोकसंख्या वाढ आणि वाढत्या हवामान बदलामुळे मानव किती पाणी वापरतो हे ठरवणे अधिक महत्त्वाचे आहे," यामाडा म्हणतात. "कारण पाण्याची उलाढाल आरोग्याच्या इतर महत्त्वाच्या निर्देशकांशी संबंधित आहे, जसे की शारीरिक क्रियाकलाप आणि शरीरातील चरबीची टक्केवारी, त्यात चयापचय आरोग्यासाठी बायोमार्कर म्हणून क्षमता आहे."