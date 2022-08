वॉशिंग्टन: धुम्रपान, अल्कोहोल सेवन, उच्च बॉडी मास इंडेक्स ( BMI ) आणि इतर ज्ञात जोखीम घटक 2019 मध्ये सुमारे 4.45 दशलक्ष जागतिक कर्करोगाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार होते, असे लॅन्सेट जर्नलमध्ये शुक्रवारी प्रकाशित ( Published Friday in the Lancet journal ) झालेल्या अभ्यासानुसार सांगण्यात आले आहे. हे निष्कर्ष धोरणकर्ते आणि संशोधकांना प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर कर्करोग मृत्यू आणि आजारी आरोग्य कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये लक्ष्यित केले जाणारे प्रमुख जोखीम घटक ओळखण्यात मदत करू शकतात.

या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की कर्करोगाचे ओझे ( The burden of cancer ) हे एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य आव्हान आहे जे जगभरात वाढत आहे." ओझ्यासाठी इतर महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ते भिन्न आहेत.

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, इजा आणि जोखीम घटक ( Global Burden of Disease ) 2019 अभ्यासाचे परिणाम वापरून, संशोधकांनी 2019 मध्ये 23 प्रकारच्या कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि मृत्यूंमध्ये 34 वर्तणूक, चयापचय आणि पर्यावरणीय आणि व्यावसायिक जोखीम घटक कसे योगदान दिले याचे परीक्षण केले. खराब आरोग्यासाठी. उत्परिवर्तन जोखीम घटकांमुळे 2010 आणि 2019 दरम्यान कर्करोगाच्या ओझ्याचे देखील मूल्यांकन केले गेले. कर्करोगाच्या ओझ्याचा अंदाज मृत्यू आणि अपंगत्व-समायोजित जीवन-वर्षांवर ( DALY ) आधारित होता, जो मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या आयुष्याच्या वर्षांचा आणि अपंगत्वासह जगलेल्या वर्षांचा एक माप आहे.

44.5 दशलक्ष कर्करोग मृत्यू व्यतिरिक्त, जे 2019 मधील सर्व कर्करोग मृत्यूंपैकी 44.4 टक्के होते, विश्लेषणामध्ये समाविष्ट असलेल्या जोखीम घटकांमुळे 2019 मध्ये दोन्ही लिंगांसाठी जागतिक स्तरावर 105 दशलक्ष कर्करोग मृत्यू होते ( 105 million cancer deaths globally ) - त्या वर्षातील सर्व DALY पैकी 42.0 टक्के, संशोधकांनी सांगितले. ते म्हणाले की तंबाखूचा वापर, अल्कोहोलचा वापर, असुरक्षित लैंगिक संबंध आणि आहारातील एक्सपोजर यासारख्या वर्तणुकीशी संबंधित जोखीम घटक जागतिक स्तरावर कर्करोगाच्या प्रचंड ओझ्यासाठी जबाबदार आहेत, 2019 मध्ये 3.7 दशलक्ष मृत्यू आणि 87.8 दशलक्ष DALY होते.

अभ्यास सुचवितो की पुरुषांमधील अंदाजे 2.88 दशलक्ष मृत्यू (सर्व पुरुष कर्करोगाच्या मृत्यूंपैकी 50.6 टक्के) अभ्यास केलेल्या जोखीम घटकांना कारणीभूत ठरू शकतात, स्त्रियांमधील 1.58 दशलक्ष मृत्यूंच्या तुलनेत (सर्व महिला कर्करोगाच्या मृत्यूंपैकी 50.6 टक्के) मृत्यूचे 36.3 टक्के. कर्करोगाच्या मृत्यूसाठी जागतिक स्तरावर प्रमुख जोखीम घटक आणि दोन्ही लिंगांसाठी खराब आरोग्य हे धूम्रपान, मद्यपान आणि उच्च बीएमआय आहेत, असे संशोधकांनी सांगितले. ते म्हणाले की, श्वासनलिका, श्वासनलिका आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग ( Lung cancer ) हे जागतिक स्तरावर पुरुष आणि स्त्रिया दोघांच्याही कर्करोगाच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण ( Cancer is the leading cause of death ) आहेत, जोखीम घटकांमुळे होणाऱ्या कर्करोगाच्या मृत्यूंपैकी 36.9 टक्के आहेत, असे ते म्हणाले.

यानंतर कोलन आणि गुदाशय कर्करोग (13.3 टक्के), अन्ननलिका कर्करोग (9.7 टक्के), आणि पुरुषांमध्ये कोलन कर्करोग (6.6 टक्के), आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग (17.9 टक्के), कोलन आणि गुदाशय कर्करोग (15.8 टक्के) होते. आणि स्त्रियांमध्ये स्तनाचा कर्करोग (11 टक्के). आजारी आरोग्य, पर्यावरणीय आणि व्यावसायिक, वर्तणूक आणि चयापचय जोखीम घटकांमुळे, वयानुसार वाढले, देशांच्या सामाजिक-जनसांख्यिकीय निर्देशांक ( Socio Demographic Index) वर आधारित 70 च्या दशकात शिखर गाठले, स्पेक्ट्रमच्या उच्च टोकावरील देशांमध्ये नंतरचे होते. वयात टोकाला जाण्याची प्रवृत्ती.

जोखीम घटकांमुळे सर्वाधिक कर्करोग मृत्यूचे पाच ( Five areas of highest cancer mortality ) क्षेत्र म्हणजे मध्य युरोप (प्रति 100,000 लोकसंख्येमागे 82 मृत्यू), पूर्व आशिया (प्रति 100,000 69.8), उच्च उत्पन्न असलेले उत्तर अमेरिका (66.0 प्रति 100,000), दक्षिण लॅटिन अमेरिका (64.2 प्रति 100,000) होते. पश्चिम युरोप (63.8 प्रति 100,000). पर्यावरणीय आणि व्यावसायिक, वर्तणूक आणि चयापचय एक्सपोजरमुळे कर्करोगाच्या मृत्यूचे आणि खराब आरोग्याचे नमुने जगभरात भिन्न आहेत, असुरक्षित लैंगिक संबंध SDI स्पेक्ट्रमच्या खालच्या भागात खराब आरोग्यासाठी एक प्रमुख जोखीम घटक आहे.

संशोधकांच्या मते, 2010 आणि 2019 दरम्यान, जोखीम घटकांमुळे कर्करोगाने होणारे मृत्यू जागतिक स्तरावर 20.4 टक्क्यांनी वाढले, 3.7 दशलक्ष ते 4.45 दशलक्ष झाले. त्याच कालावधीत 89.9 दशलक्ष वरून 105 दशलक्ष DALYs, कर्करोगामुळे आजारी आरोग्यामध्ये 16.8 टक्के वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. चयापचयाशी संबंधित जोखीम कर्करोगाच्या मृत्यूंमध्ये आणि आजारी आरोग्यामध्ये सर्वाधिक टक्के वाढ होते, मृत्यूंमध्ये 34.7 टक्के आणि DALY मध्ये 33.3 टक्के वाढ होते. "लोकसंख्येच्या पातळीवर कर्करोगाच्या जोखीम घटकांचा संपर्क कमी करण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत आणि ते सर्वसमावेशक कर्करोग नियंत्रण धोरणांचा भाग असले पाहिजेत जे लवकर निदान आणि प्रभावी उपचारांना देखील समर्थन देतात," IHME च्या सहाय्यक प्राध्यापक लिसा फोर्स म्हणाल्या.

हेही वाचा - Ear fungal infection कानाला बुर्शीचा संसर्ग होऊ नये यासाठी ही खबरदारी घ्या