वॉशिंग्टन [यूएस]: संगीत (Music) म्हणजे ताल सूर, लय, नाद आणि स्वर यांचे मिश्रण. संगीताचे सारेगमपधनी हे सात स्वर माणसाच्या मनावर अशी काही जादू करू शकतात ज्यामुळे मनावर आलेला ताण, नैराश्य दूर होऊ शकते. संगीताचे माणसाच्या शरीरावर त्याच्या मनावर खूप लाभदायक फायदे होतात. संगीत तुमच्या भकास झालेल्या आयुष्यात आनंद आणू शकतो. संगीत हे मेंदूसाठी सर्वात जास्त फायदेशीर आहे. तज्ज्ञांच्या संशोधनानुसार संगीत ऐकल्यामुळे स्मरणशक्ती वाढते. जर तुम्हाला मायग्रेनचा त्रास असल्यास संगीत ऐकणे फायदेशीर (Effects of Music) ठरू शकते.

संशोधनानुसार, नवजात बालकांना संगीतात गुंतवून ठेवल्याने सामाजिक विकास आणि व्यस्तता वाढवण्यासाठी एक तयार तंत्र मिळते. हा अभ्यास प्रोसिडिंग्स ऑफ द नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेसने (Proceedings of the National Academy of Sciences) प्रकाशित केला आहे. वँडरबिल्ट युनिव्हर्सिटी मेडिकल सेंटर (VUMC), मार्कस ऑटिझम सेंटर, चिल्ड्रन्स हेल्थकेअर ऑफ अटलांटा आणि एमोरी युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन येथील संशोधकांनी 2 महिने आणि 6 महिने वयाच्या 112 अर्भकांची नोंदणी केली.

डोळे समक्रमित होतात: अभ्यासाने लहान मुलांचे क्षणाक्षणाला डोळसपणे पाहण्याचा मागोवा घेतला. त्यात हे दिसून आले की, गाण्याच्या लयीमुळे नवजात मुलांचे डोळे समक्रमित होतात. वयाच्या 2 महिन्यांच्या सुरुवातीला, जेव्हा अर्भक प्रथम इतरांशी संवादात्मक पद्धतीने गुंतलेले असतात, तेव्हा लहान मुलांनी गायकांच्या डोळ्यांकडे लक्ष देण्याची शक्यता दैवयोगाने अपेक्षेपेक्षा दुप्पट असते.

आय-ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान: वयाच्या 6 महिन्यांपर्यंत, जेव्हा अर्भक समोरासमोर संगीताच्या खेळांमध्ये गुंतून असतात तसेच संवादात्मक वर्तन विकसित करत असतात, तेव्हा ते संगीताशी समक्रमित गायकांच्या डोळ्यांकडे पाहण्याची शक्यता चौपट होते. चाचणी दरम्यान, संशोधकांनी प्रत्येक अर्भकाच्या डोळ्यांची प्रत्येक हालचाल मोजण्यासाठी आय-ट्रॅकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला.

या अभ्यासाला नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (National Institute of Mental Health, National Center for Complementary and Integrative Health, National Institute for Deafness and Communication Disorders) आणि GRAMMY फाउंडेशन यांनी निधी दिला होता