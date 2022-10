वॉशिंग्टन: गारवन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या शास्त्रज्ञांनी ( Garvan Institute of Medical Research Scientists ) प्रोस्टेट कर्करोगाच्या अधिक आक्रमक स्वरूपाचा अंदाज लावण्यासाठी नवीन एपिजेनेटिक बायोमार्कर शोधले ( Discover New Epigenetic Markers for Prostate Cancer ) आहेत. नवीन अभ्यास जर्नल ऑफ क्लिनिकल अँड ट्रान्सलेशनल मेडिसिनमध्ये ( Journal of Clinical and Translational Medicine ) प्रकाशित झाला आहे. बायोमार्कर पारंपारिक निदान साधनांच्या संयोजनात वापरला जाऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीला रोगाचा अधिक मेटास्टॅटिक आणि घातक प्रकार विकसित होईल की नाही आणि डॉक्टरांना चांगल्या उपचार योजना विकसित करण्यात मदत होऊ शकते.

प्रोस्टेट कॅन्सर ( Prostate Cancer ) असलेल्या पुरुषांसाठी त्यांच्या ट्यूमरच्या स्वरूपानुसार अधिक वैयक्तिक उपचार करण्याची गरज आहे, आणि ते नवीन बायोमार्करशिवाय हे साध्य करू शकत नाहीत. जे हा रोग घातक म्हणून विकसित होण्याच्या जोखमीचा अधिक चांगल्या प्रकारे अंदाज लावू शकतील, असे प्राध्यापक सुसान म्हणतात." क्लार्क, गारवन येथील एपिजेनेटिक रिसर्च लॅबचे प्रमुख आणि अभ्यासाचे प्रमुख संशोधक. पुर:स्थ कर्करोग, जागतिक स्तरावर, पुरुषांमध्ये निदान ( Prostate cancer in men ) होणारा दुसरा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे.

निदानानंतर, सुमारे 50 टक्के पुरुषांना त्यांच्या आयुष्यात मेटास्टॅटिक कर्करोग होतो ( 50 percent of men develop metastatic cancer ). सामान्यतः, मेटास्टॅसिस विकसित होण्यासाठी 15 किंवा त्याहून अधिक वर्षे लागतात, परंतु काही टक्के पुरुष निदानाच्या खूप आधी एक घातक, मेटास्टॅटिक स्वरूप विकसित करतात. प्रोस्टेट कर्करोगाचा हा प्रकार प्रारंभिक टप्प्यात विकसित झालेल्या रुग्णांना ओळखून, डॉक्टर अधिक आक्रमक उपचार लवकर सुरू करू शकतात. प्रोस्टेट कर्करोगाच्या प्रगतीचा हा सर्वात दीर्घकालीन आणि व्यापक आण्विक अभ्यासांपैकी एक आहे.

रोगाच्या मंद प्रगतीमुळे त्याच्या जीवशास्त्राचा अभ्यास करणे कठीण होते. गारवन आणि सेंट व्हिन्सेंट हॉस्पिटलमध्ये ( Garvan and St Vincents Hospital ) गेल्या 20 वर्षांमध्ये तयार करण्यात आलेल्या बायोप्सीच्या बँकेने संशोधकांना 1990 आणि 2000 च्या दशकात प्रोस्टेट कर्करोगाच्या निदानामुळे 185 पुरुषांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर टीमने 15 वर्षांनंतर या आजारापासून वाचलेल्या आणि मरण पावलेल्या पुरुषांची संख्या शोधली.

संशोधकांनी त्यांच्या जीनोमकडे पाहिले आणि प्रोस्टेट कर्करोगासाठी विशिष्ट 1420 क्षेत्रे ओळखली ( 1420 regions specific for prostate cancer were identified ), जिथे त्यांना एपिजेनेटिक बदल दिसू शकतात. डीएनएवरील चिन्हे, ज्याला डीएनए मेथिलेशन म्हणून ओळखले जाते. मेथिलेशन प्रक्रिया जीनची क्रिया उत्परिवर्तनाप्रमाणे डीएनए क्रम न बदलता वर किंवा खाली बदलू शकते. त्या प्रदेशांपैकी, 18 जनुकांचा पुढील अभ्यास करण्यात आला, ज्यामध्ये एक मुख्य बायोमार्कर म्हणून उभा आहे, CACNA2D4 जनुक, जो कॅल्शियम चॅनेल नियमनाशी संबंधित आहे.

"या जनुकाबद्दल फारच कमी माहिती आहे आणि ते सामान्यत: प्रोफाइल केलेले नाही, त्यामुळे मेथिलेशन प्रक्रिया जीनची क्रिया कशी दडपून टाकू शकते हे आपल्याला खरोखर समजून घेणे आवश्यक आहे," असे अभ्यासाचे पहिले लेखक डॉ. रुथ पिडस्ले म्हणतात. टीमने प्रोस्टेट कर्करोग संशोधनासाठी इतर संशोधकांसाठी वापरण्यासाठी विस्तृत एपिजेनोम अनुक्रम डेटा उपलब्ध करून दिला आहे.

एपिजेनेटिक विश्लेषणाच्या परिणामांनी केवळ पुर:स्थ कर्करोगाचे घातक आणि गैर-घातक प्रकार असलेल्या पुरुषांमध्ये फरक दर्शविला नाही, तर बायोमार्कर्सने रोगनिदानासाठी विद्यमान निदान साधने देखील सुधारली. नवीन निष्कर्ष अधिक वैयक्तिकृत कर्करोग उपचारांच्या मार्गासाठी आशा देतात.

ऑन्कोलॉजिस्ट आणि संशोधक प्रोफेसर लिसा हॉर्व्हथ म्हणतात, "ज्या दिवशी तुम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की एखाद्या रुग्णाला प्राणघातक प्रोस्टेट कर्करोग होण्याची शक्यता आहे की नाही आणि कोणाला नाही. कारण यामुळे कर्करोगाचा उपचार करण्याच्या पद्धती बदलतील," असे ऑन्कोलॉजिस्ट आणि संशोधक प्रोफेसर लिसा हॉर्व्हथ म्हणतात. गारवनमध्ये, अभ्यासात क्लिनिकल लीड कोण होते. "या एपिजेनेटिक बायोमार्कर्समध्ये कोणाला प्राणघातक प्रोस्टेट कर्करोग आहे आणि कोणाला नाही हे शोधण्यात मदत करण्याची क्षमता आहे," त्या म्हणतात. पुढील पायरी म्हणजे अभ्यासाचा विस्तार करणे आणि रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये बायोमार्कर प्रथम स्थानावर शोधले जाऊ शकते की नाही हे निर्धारित करणे.

