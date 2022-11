लंडन : सामान्यतः तोंडातून होणाऱ्या ( Oral Bacteria Increasing Diseases ) संसर्गामध्ये आढळणारे जीवाणू यावर ( Harmful Oral Bacteria ) वैज्ञानिकांच्या एका टीमने यावर संशोधन केले आहे. जे तोंडातील बॅक्टेरिया आणि इतर रोगांमधील दुव्यांबद्दल ( Harmful to Tissues Elsewhere in Body ) सखोल ( Certain Bacterium Infects and Damages Mouth ) अंतर्दृष्टी प्रदान करते. अभ्यासात असे दिसून आले की, सर्वात सामान्य जीवाणू हे फर्मिक्युट्स, बॅक्टेरॉइडेट्स, प्रोटीओबॅक्टेरिया आणि अॅक्टिनोबॅक्टेरिया आहेत, तर सामान्य प्रजाती (जनरल) स्ट्रेप्टोकोकस एसपीपी, प्रीव्होटेला एसपीपी आणि स्टॅफिलोकोकस एसपीपी आहेत.

स्वीडनमधील कॅरोलिंस्का इन्स्टिट्यूटच्या संशोधकांनी केले विश्लेषण : वैद्यकीय शास्त्रज्ञांनी हे उल्लेखित केले आहे की, तोंडाचे आरोग्य आणि कर्करोग, हृदयविकार, मधुमेह आणि अल्झायमर रोग यासारख्या सामान्य रोगांमधील दुवे प्रदर्शित केले आहेत. स्वीडनमधील कॅरोलिंस्का इन्स्टिट्यूटच्या संशोधकांनी स्वीडनच्या कॅरोलिंस्का युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमध्ये 2010 आणि 2020 दरम्यान गंभीर तोंडी संसर्ग असलेल्या रुग्णांकडून गोळा केलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण केले आणि सामान्य जीवाणूंची यादी तयार केली.

तोंड्याचे मोठे आजारांना कारणीभूत जीवाणूंचा शास्त्रज्ञांकडून शोध

दंत चिकित्सा विभागातील प्राध्यापक सालबर्ग चेन यांच्या मतानुसार : कॅरोलिंस्का इन्स्टिट्यूटमधील दंत चिकित्सा विभागातील प्राध्यापक सालबर्ग चेन म्हणतात, स्टॉकहोम काउंटीमध्ये दहा वर्षांच्या कालावधीत गोळा केलेल्या नमुन्यांमधून बॅक्टेरियाच्या संसर्गाची सूक्ष्मजीव रचना आम्ही प्रथमच नोंदवत आहोत. जर्नल मायक्रोबायोलॉजी स्पेक्ट्रममध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात, त्यांनी सांगितले की परिणाम असे सूचित करतात की, प्रणालीगत रोगांशी संबंध असलेले अनेक जिवाणूंचे संक्रमण येथे आढळून येते. गेल्या दशकात स्टॉकहोममध्ये याचे प्रमाण वाढले आहे.

मौखिक संक्रमणातील हानिकारक सूक्ष्मजीवांच्या विविधतेबद्दल : आमचे परिणाम मौखिक संक्रमणातील हानिकारक सूक्ष्मजीवांच्या विविधतेबद्दल आणि प्रसाराबद्दल नवीन अंतर्दृष्टी देतात, असेही चेन यांनी सांगितले. संशोधकांनी स्पष्ट केले की, जर एखाद्या विशिष्ट जीवाणूने तोंडाला संसर्ग केला आणि त्याचे नुकसान केले, तर ते शरीरातील इतर ठिकाणच्या ऊतींना हानिकारक असू शकते. कारण ते संसर्ग पसरवण्यास मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असतात.