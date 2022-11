नेदरलँड: हे संशोधन सायन्सच्या विशेष अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. आपला उजवा गोलार्ध सर्जनशीलतेसाठी आहे आणि डावा गोलार्ध तर्कसंगत विचारांसाठी आहे. आपला मेंदू कसा कार्य (brain functions) करतो या शास्त्रीय दृष्टिकोनातून उद्भवला आहे, म्हणजे आपल्याकडे मेंदूचे अनेक क्षेत्र आहेत ज्या सर्वांचे विशिष्ट कार्य आहे. मेंदूचे हे 'मॉड्युलर' दृश्य जरी बदलले ('modular' view of the brain has changed) असले तरी ते अनेक पाठ्यपुस्तकांमध्ये उपलब्ध आहे. तथापि, आपण मेंदूच्या कार्याकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिले पाहिजे, असे रॅडबॉड विद्यापीठातील न्यूरोसायंटिस्ट स्टेफनी फोर्केल आणि बोर्डो विद्यापीठातील मिशेल थिएबॉट डी शॉटेन यांनी सांगितले.

भिन्न भाषेची गणना: मेंदूची कार्ये वैयक्तिक मेंदूच्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिकीकृत नसतात. फोर्केल म्हणाले, बोलण्यासाठी आणि वाचण्यासाठी आवश्यक, उदाहरण म्हणून भाषेकडे पाहा. येथे, परिणाम केवळ भागांच्या बेरजेपेक्षा मोठा आहे. संप्रेषण करण्यासाठी, दिलेल्या संदर्भात काय बोलले आहे ते आपल्याला त्वरीत समजून घेणे आवश्यक आहे. आपण कोणाशी बोलता यावर अवलंबून असलेल्या भावनिक हेतूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. जर मेंदूने मॉड्यूलर पद्धतीने कार्य केले, तर ते आपल्याला इतक्या कमी कालावधीत या सर्व भिन्न भाषेची गणना करू देणार नाही.

मेंदूच्या क्षेत्रांच्या कनेक्शनची पद्धत: न्यूरोसायंटिस्ट्सच्या मते, कनेक्शन मेंदूचे सिग्नल वाढवू किंवा कमी करू शकतात (what is Neuroimaging research). मेंदूची रचना आणि कार्य निर्धारित करू शकतात. मेंदूच्या क्षेत्रांच्या कनेक्शनची पद्धत आणि संज्ञानात्मक कार्ये दरम्यान त्यांची क्रिया यांच्यात मजबूत संबंध आहे. मेंदूच्या जोडणीच्या आधारे मेंदूतील एखादे कार्य कुठे दिसेल याचा अंदाज लावता येतो. जर तुम्ही मुलांच्या मेंदूला साक्षरता प्राप्त करण्यापूर्वी पाहिले, तर तुम्हाला दिसेल की पांढरा पदार्थ, ज्यामध्ये मज्जातंतूचा मार्ग असतो, तो आधीपासूनच 'शास्त्रीय' वाचन क्षेत्राशी जोडलेला असतो.

मेंदूतील फरकांबद्दल अधिक अंतर्दृष्टी: मॉड्यूलर मेंदूच्या शास्त्रीय दृष्टिकोनातील एक महत्त्वाचे अंतर हे आहे की, ती व्यक्तींमधील परिवर्तनशीलता स्पष्ट करू शकत नाही. प्रत्येकाचा मेंदू वेगळा असतो. तो आपल्या सर्वांना माहीत असलेल्या पाठ्यपुस्तकातील मेंदूसारखा नाही. पोस्टमॉर्टम ब्रेनवर काम केल्यावर संशोधकांना हेच जाणवले. न्यूरोइमेजिंग संशोधन, बहुतेक वेळा, सर्व सहभागींचे मेंदू एका मानक मेंदूला बसवतात. त्यामुळे लोकांमधील परिवर्तनशीलतेची अंतर्दृष्टी कमी होते. या क्षणी न्यूरोसायन्समध्ये हा एक मोठा विषय आहे.

नेटवर्क पॅटर्न: नवीन नेटवर्क दृष्टिकोनासह, शास्त्रज्ञ आपल्या मेंदूमधील परिवर्तनशीलतेचे मॉडेल करू शकतात.जर तुम्ही पांढर्‍या पदार्थाकडे पाहिले तर आपल्या मेंदूतील जुने भाग कमी-अधिक प्रमाणात सारखेच असतात. अलीकडे विकसित झालेले भाग आपल्यामध्ये अधिक परिवर्तनशील आहेत. हे मेंदूच्या उत्क्रांतीला एका नवीन चौकटीत ठेवते. शिवाय, मेंदूच्या कार्याची तपासणी करण्याच्या नवीन दृष्टिकोनाचा क्लिनिकल उपचारांवर मोठा परिणाम होऊ (how the lesions affected the whole brain network ) शकतो. असे रुग्ण आहेत ज्यांना कोणतीही लक्षणे किंवा लक्षणे नसतात ज्याची तुम्हाला अपेक्षा नसते. एका अभ्यासात, संपूर्ण मेंदूच्या नेटवर्कवर जखमांचा कसा परिणाम होतो हे पाहिले. रुग्णांमध्ये कोणती लक्षणे आहेत किंवा त्यांना एक वर्षानंतर कोणती लक्षणे विकसित होतील हे सांगण्यासाठी आम्ही नेटवर्क पॅटर्न वापरू शकतो.