नवी दिल्ली: ऑस्ट्रेलियातील सिडनी विद्यापीठ आणि दक्षिण डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांना असे आढळून आले की, दररोज 10,000 पावले चालल्याने स्मृतिभ्रंश, हृदयरोग, कर्करोग आणि मृत्यूचा धोका कमी ( research says walking daily reduces risk of cancer ) होतो. वेगवान चालण्याच्या गतीने, जसे की पॉवर वॉक, ने घेतलेल्या पावलांच्या संख्येपेक्षा जास्त फायदे ( Health benefits of walking ) दर्शविले.

जामा इंटर्नल मेडिसिन आणि जामा न्यूरोलॉजी या अग्रगण्य जर्नल्समध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात, परिधान करण्यायोग्य ट्रॅकर्ससह 78,500 प्रौढांचे निरीक्षण केले गेले - हे आरोग्य परिणामांच्या संदर्भात वस्तुनिष्ठपणे चरणांच्या संख्येचा मागोवा घेणारा सर्वात मोठा अभ्यास आहे. "कमी सक्रिय व्यक्तींसाठी, आमचा अभ्यास हे देखील दर्शवितो की दिवसाला किमान 3,800 पावले ( step count in relation to health outcomes ) स्मृतिभ्रंशचा धोका 25 टक्क्यांनी कमी करू शकतात ( Walking 10000 steps reduces risk of dementia )," असे सह-मुख्य लेखक सहयोगी प्रोफेसर बोर्जा डेल पोजो क्रुझ युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न डेन्मार्क आणि वरिष्ठ संशोधक म्हणाले. ते कॅडिझ विद्यापीठात कार्यरत आहेत.

