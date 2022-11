वॉशिंग्टन [यूएस] : CABI जर्नल ह्युमन-अ‍ॅनिमल इंटरॅक्शन्समध्ये प्रकाशित केलेले नवीन पुनरावलोकन समुपदेशकांना त्यांचे पाळीव प्राणी गमावलेल्या क्लायंटसोबत ( Grieving Loss of a Pet ) काम करताना एक्सप्लोर करण्यासाठी ( Animal Interactions Offers Counsellors ) अतिरिक्त दृष्टीकोन देते. संशोधनात हे ( Dr Michelle Crossley ) अधोरेखित करण्यात आले आहे की, कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान, लोकांना त्यांच्या पाळीव प्राण्यांसोबत अधिक काळ ( Clients who have Lost Their Pets ) घालवण्याची अधिक संधी होती. सामान्यतेची भावना राखण्यात आणि अलगावच्या काळात सुरक्षा प्रदान करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहणे.

डॉ. मिशेल क्रॉसले ( Dr Michelle Crossley ), रोड आयलंड कॉलेजमधील सहाय्यक प्राध्यापक आणि असोसिएशन ( Assistant Professor at Rhode Island College ) फॉर पेट लॉस अँड बेरेव्हमेंट (एपीएलबी) चे अध्यक्ष आणि पाळीव प्राणी नुकसान शोक विशेषज्ञ कॉलीन रोलँड, पाळीव प्राणी त्यांच्या काळजीवाहूंच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, असे सूचवितात. तथापि, ते जोडतात की पाळीव प्राणी गमावल्याबद्दल शोक करणे समाजात हक्कापासून वंचित आहे.

डॉ. क्रॉसले म्हणाले, "निर्णयाची धारणा व्यक्तींना सामाजिक समर्थनाशिवाय नुकसानास दु:ख करण्यास प्रवृत्त करू शकते." सध्याचे पुनरावलोकन पाळीव प्राण्यांचे नुकसान आणि मानवी शोक या क्षेत्रातील संशोधन आणि कोविड-19 साथीच्या रोगाचा मानव-प्राण्यांवर होणारा परिणाम यावर आधारित आहे. संलग्नक "सध्याच्या पुनरावलोकनाचे उद्दिष्ट हे आहे की, समुपदेशकांना त्यांच्या सहचर प्राण्यांशी संलग्न असलेल्या ग्राहकांसोबत काम करताना त्यांच्या सरावात विचार करण्यासाठी दृष्टीकोन प्रदान करणे.

"मृत पाळीव प्राण्याशी बंध सुरू ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून निराकरण करण्यासाठी दु:ख प्रक्रियेतून काम करण्याच्या उपचारात्मक फायद्यांची कबुली देणे हेदेखील त्याचे उद्दिष्ट आहे." संशोधकांचे म्हणणे आहे की, नुकसानीच्या दु:खाशी संबंधित कलंक उपचार प्रक्रियेस गुंतागुंती करू शकतात आणि सल्लागार अधिक ग्राहकांना त्यांच्या दुःखावर चर्चा करू इच्छितात. विशेषत: कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान.

ते जोडतात की मानवी हानीबद्दल चर्चा करताना सहानुभूती अधिक नैसर्गिकरित्या येऊ शकते. परंतु, इतर प्रकारचे नुकसान देखील आहे जे समाजाने मान्य केले नाही किंवा त्याकडे लक्ष दिले नाही. यात आत्महत्येने मृत्यू, हरवलेली गर्भधारणा/गर्भपात, एड्समुळे मृत्यू आणि पाळीव प्राण्याचा मृत्यू यांचा समावेश होतो. सुश्री रोलँड म्हणाल्या, "जेव्हा नातेसंबंधांना समाजाकडून महत्त्व दिले जात नाही, तेव्हा व्यक्तींना अशा नुकसानीनंतर वंचित दुःख अनुभवण्याची शक्यता असते ज्याचे निराकरण केले जाऊ शकत नाही आणि ते गुंतागुंतीचे दुःख बनू शकते.

"या पुनरावलोकनाची प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे समुपदेशकांना त्यांच्या उपचारात्मक कार्यात क्लायंटला दु:ख आणि तोटा हाताळण्यासाठी एक पैलू प्रदान करणे आणि विविध घटक सादर करणे जे एखाद्या पाळीव प्राण्याचे नुकसान कसे करतात यावर परिणाम करू शकतात." हे समुपदेशनाच्या विचारांवरदेखील चर्चा करते. ज्याचा उपयोग आश्वासक आणि गैर-निर्णयाची जागा वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो जेथे क्लायंटच्या दुःखाच्या अभिव्यक्तींचे प्रमाणीकरण केले जाते."

डॉक्रॉसले आणि मिस रोलँड यांनी त्यांच्या पुनरावलोकनात असे सुचवले आहे की, सहचर प्राण्यांच्या नातेसंबंधाशी संबंधित अर्थांवर चर्चा करण्यासाठी सुरक्षित जागा असणे हे सहाय्यक वातावरणात नुकसानातून पुढे जाण्यासाठी फायदेशीर आहे. ज्यामुळे नुकसानीच्या वेदनांचे निराकरण होते. डॉ. क्रॉसले पुढे म्हणाले, "जेव्हा एखादी व्यक्ती पाळीव प्राणी गमावते, तेव्हा तो एक अत्यंत क्लेशकारक अनुभव असू शकतो. विशेषत: संलग्नतेची ताकद, व्यक्तीच्या जीवनात पाळीव प्राण्याची भूमिका, तसेच परिस्थिती आणि नुकसानाचा प्रकार लक्षात घेता.

"विमुक्त झालेल्या नुकसानीबद्दल दुःखी असलेल्या व्यक्तींना आवाज देणे हा एक मार्ग आहे. ज्यामध्ये समुपदेशक पाळीव प्राण्यांच्या नुकसानीद्वारे ग्राहकांना मदत करू शकतात." हे देखील महत्त्वाचे आहे की, पाळीव प्राण्यांच्या नुकसानीचे कार्य समुपदेशन हस्तक्षेप आणि सामना करण्याच्या धोरणांमध्ये समाकलित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. जे उपचारात्मक जागेत आधीपासूनच वापरले जात आहेत." संशोधकांचा असा विश्वास आहे की, वैयक्तिक किंवा वेब-आधारित चॅटरूममधील गट समुपदेशन सत्रे दुःखातून काम करणार्‍यांसाठी बरे करण्याचे ठिकाण म्हणून काम करू शकतात.

समुपदेशक मुले आणि प्रौढ दोघांनाही गुंतवून ठेवू शकतात जे पाळीव प्राण्यांच्या नुकसानावर नेव्हिगेट करीत आहेत त्यांना पुरवठा आणि जागा देऊन रंगविण्यासाठी, रेखाटण्यासाठी किंवा आकृती वापरण्यासाठी त्यांची चिंता आणि नुकसानाबद्दलची भीती काढण्यासाठी. शेवटी, डॉक्रॉसले आणि मिस रोलँड यांनी असा युक्तिवाद केला की पाळीव प्राण्यांच्या मालकांच्या दुःखाची प्रक्रिया समजून घेणे व्यावसायिकांना गैर-निर्णय नसलेल्या जागा वाढवण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करू शकतात जेथे ग्राहक त्यांचे दुःख प्रदर्शित करण्यास मोकळे वाटू शकतात.

शिवाय, सहानुभूती प्रदान करणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांच्या नुकसानीमुळे क्लायंटसाठी निर्माण होऊ शकणार्‍या भावनांचे प्रमाणीकरण केल्याने समुदायामध्ये अधिक मुक्त सामायिकरण होऊ शकते आणि उपचार प्रक्रियेत आणखी वाढ होऊ शकते आणि पाळीव प्राण्यांच्या नुकसानास मानक म्हणून मान्यता देण्यामध्ये संभाव्य सामाजिक बदल होऊ शकतो. अनुभव