नवी दिल्ली: व्यायामामुळे तुमचे संज्ञानात्मक आणि मानसिक आरोग्य सुधारू शकते, परंतु व्यायामाच्या सर्व प्रकारांचा आणि तीव्रतेचा मेंदूवर सारखा प्रभाव पडत नाही. डार्टमाउथच्या एका नवीन अभ्यासानुसार, व्यायामाचे परिणाम अधिक सूक्ष्म असतात. दीर्घकालीन व्यायामाची विशिष्ट तीव्रता पातळी स्मृती आणि मानसिक आरोग्याच्या विविध पैलूंशी जोडलेली ( Research connects exercise with mental health ) असते. निष्कर्ष वैज्ञानिक अहवालांमध्ये प्रकाशित केले आहेत आणि व्यायाम कसे ऑप्टिमाइझ केले जाऊ शकतात याबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करतात.

फिटनेस ट्रॅकर्स

संशोधकांनी सहभागींचे मानसिक आरोग्य आणि त्यांची स्मरणशक्ती यामधील दुवे देखील ( Fitness trackers link exercise with mental health ) ओळखले. स्वयं-रिपोर्ट केलेल्या चिंता किंवा नैराश्याने ग्रस्त असलेले सहभागी स्थानिक आणि सहयोगी मेमरी टास्कमध्ये चांगले प्रदर्शन करतात, तर सेल्फ-रिपोर्ट केलेल्या बायपोलर डिसऑर्डरने एपिसोडिक मेमरी टास्कमध्ये ( An episodic memory task in bipolar disorder ) चांगले प्रदर्शन केले. ज्या सहभागींनी तणावाची उच्च पातळी नोंदवली त्यांनी सहयोगी मेमरी कार्यांवर खराब कामगिरी केली.

