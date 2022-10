वॉशिंग्टन [यूएस] : अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन (ACS) क्लिनिकल ( New Research of ACS on Colorectal Cancer ) काँग्रेस 2022 च्या सायंटिफिक फोरममध्ये सादर केलेल्या नवीन संशोधनानुसार, कोलोरेक्टल कॅन्सरच्या ( Colorectal Patients Benefit by Chest Imaging ) रुग्णांना काही क्लिनिकल वैशिष्ट्यांसह ( Colorectal Patients Benefit by X-Ray ) अधिक वारंवार छातीच्या इमेजिंगचा फायदा होऊ शकतो. ज्यामुळे पसरलेला कर्करोग ओळखण्यात आणि लक्ष्य करण्यात ( Colorectal Cancer is Third Leading Cause of Deaths ) मदत होईल. ( Chest Imaging to Help Identify and Target Cancer ) फुफ्फुसांना या निष्कर्षांमध्ये मेटास्टॅटिक कोलोरेक्टल कर्करोग असलेल्या रुग्णांचे दीर्घकालीन परिणाम सुधारण्याची क्षमता आहे.

सुधारित जगण्याचे दर असूनही, कोलोरेक्टल कर्करोग हे युनायटेड स्टेट्समधील कर्करोगाशी संबंधित मृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. 65 आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांमध्ये कोलोरेक्टल कॅन्सरचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, स्क्रिनिंगच्या वाढीव प्रयत्नांमुळे, तरुण प्रौढांमधील दर वाढत आहेत. जेव्हा कर्करोग लवकर पकडला जातो, तेव्हा बरेच रुग्ण शस्त्रक्रियेनंतर आयुष्यभर रोगमुक्त राहू शकतात. परंतु, कोलोरेक्टल कर्करोग 50 टक्के रुग्णांमध्ये पसरू शकतो (मेटास्टेसाइज).

कोलोरेक्टल कॅन्सर फुफ्फुसात पसरत असलेल्या सर्वात सामान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. कोलोरेक्टल कॅन्सर असलेल्या 18 टक्के रुग्णांना प्रभावित करते. फुफ्फुसातील कर्करोगाच्या गाठींचा लवकर शोध घेतल्याने रुग्णांना सर्वोत्तम परिणाम मिळतात. परंतु, छातीच्या सीटी किंवा पीईटी स्कॅनसह कोलोरेक्टल कर्करोगाच्या रुग्णांची तपासणी केव्हा आणि किती वेळा करावी यासाठी कोणतेही पुरावे-आधारित मानक नाहीत.

"रुग्णांना कोलोरेक्टल कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर, त्यांच्यापैकी बर्‍याच जणांना त्यांच्या कर्करोगाच्या निदानामध्ये त्यांचे आयुष्यभर पाळत ठेवण्याच्या आणि जगण्याच्या दृष्टीने काय आवश्यक आहे हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचे आहे. परंतु, या रुग्णांनी किती वेळा करावे याचे समर्थन करण्यासाठी आमच्याकडे सध्या डेटा आणि एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. चेस्ट इमेजिंगसह तपासले जावे," सह-लेखिका मारा अँटोनॉफ, MD, FACS, सहयोगी प्राध्यापक, थोरॅसिक आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी शस्त्रक्रिया, UT MD अँडरसन कॅन्सर सेंटर, ह्यूस्टन यांनी सांगितले. जिथे ती शिक्षण कार्यक्रम संचालक म्हणूनही काम करते.

अँडरसन पुढे म्हणाले, "या अभ्यासासह, आम्ही किती वारंवार, कोणत्या अंतराने आणि फुफ्फुसातील मेटास्टेसेस विकसित होण्याचा धोका असलेल्या रुग्णांनी त्यांच्या छातीचे चित्रीकरण किती काळ करावे हे निर्धारित करण्यासाठी पुराव्यावर आधारित धोरण विकसित करण्याचा प्रयत्न केला." डॉ. अँटोनॉफ हे थोरॅसिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजीमध्ये माहिर आहेत आणि त्यांना फुफ्फुसात पसरलेल्या कोलोरेक्टल कॅन्सरमध्ये क्लिनिकल स्वारस्य आहे. अमेरिकन असोसिएशन फॉर थोरॅसिक सर्जरी (एएटीएस) थोरॅसिक सर्जरी ऑन्कोलॉजी ग्रुप (टीएसओजी) (टीएसओजी 103) च्या छत्राखाली, कोलोरेक्टल कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी इष्टतम उपचार धोरणे विकसित करण्यावर ती बहु-संस्थात्मक अभ्यासाचे नेतृत्व करीत आहे ज्यांच्या कर्करोगाचा प्रसार मर्यादित आहे. फुफ्फुसे.

कोणत्या कोलोरेक्टल कर्करोगाच्या रुग्णांना छातीच्या सुरुवातीच्या इमेजिंगचा फायदा होऊ शकतो आणि कोणत्या वेळेच्या अंतराने, डॉ. अँटोनॉफ आणि MD अँडरसन येथील संशोधकांच्या आंतरविद्याशाखीय चमूने - कार्डिओथोरॅसिक सर्जन, कोलोरेक्टल कॅन्सर सर्जन आणि गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑन्कोलॉजिस्ट - या संशोधन प्रकल्पावर सहकार्य केले. फुफ्फुसातील मेटास्टेसेस विकसित होण्याचा धोका असलेल्या कोलोरेक्टल रुग्णांसाठी पुरावाआधारित पाळत ठेवणे मार्गदर्शक तत्त्वे.