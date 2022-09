लंडन: पालकांनो, लक्ष द्या! तुम्ही धूम्रपान करत असल्यास, तुमच्या किशोरवयीन मुलांवर तुमचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण एका नवीन अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ज्या किशोरवयीन मुलांचे पालक धूम्रपान करतात ते ई-सिगारेट वापरण्याची अधिक शक्यता असते. बार्सिलोना, स्पेनमधील युरोपियन रेस्पिरेटरी सोसायटी इंटरनॅशनल काँग्रेसमध्ये ( European Respiratory Society International Congress in Barcelona ) सादर केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे. ज्या किशोरवयीन मुलांचे पालक धूम्रपान करतात. त्यांच्यामध्ये ई-सिगारेट वापरण्याची शक्यता 55 टक्के ( 55 percent more likely to use e-cigarettes ) अधिक असते. त्याचबरोबर धूम्रपान करण्याची शक्यता 51 टक्के अधिक असते.

"आम्ही पाहू शकतो की ई-सिगारेट वापरणाऱ्या किशोरवयीन मुलांची संख्या ( Number of teenagers using e-cigarettes ) झपाट्याने बदलत आहे, म्हणून आम्हाला आयर्लंड आणि जगभरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. हे समजून घेण्यासाठी आम्ही सोशल मीडियाचा अभ्यास करण्याची देखील योजना आखत आहोत." याचा मुलींवर कसा परिणाम होतो ते पाहत आहोत आणि मुलांचे वाष्प वर्तन," युनिव्हर्सिटी कॉलेज कॉर्कचे प्रमुख लेखक जोन हानाफाइन म्हणाले. संशोधकांना असेही आढळून आले की ज्यांनी ई-सिगारेटचा प्रयत्न केला त्यांचे प्रमाण नाटकीयरित्या वाढत आहे आणि मुले ई-सिगारेट वापरण्याची शक्यता जास्त असली तरी मुलींमध्ये वापरण्याचे प्रमाण अधिक वेगाने वाढत आहे.

अभ्यासासाठी, टीमने 6,216 आठ वर्षांच्या मुलांचा डेटा तपासला, ज्यात त्यांच्या पालकांनी मोठे होत असताना धूम्रपान केले की नाही या माहितीचा समावेश आहे. किशोरांना विचारण्यात आले की ते धूम्रपान करतात की ई-सिगारेट वापरतात. टीमने आयर्लंडमधील पौगंडावस्थेतील ई-सिगारेटच्या वापराचे सर्वात व्यापक विश्लेषण प्रदान करण्यासाठी अनेक आयरिश डेटा संच देखील एकत्र केले, 10,000 पेक्षा जास्त आयरिश किशोरवयीन (16 ते 17 वयोगटातील) माहिती वापरून पाहण्यासाठी प्रयत्न करण्‍यासाठी किंवा नियमितपणे वापरणार्‍या किशोरांची एकूण संख्या पहा. ई-सिगारेट आणि ते कालांतराने कसे बदलत आहे.

ई-सिगारेट वापरणाऱ्यांचे प्रमाण 2014 मध्ये 23 टक्क्यांवरून 2019 मध्ये 39 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले. किशोरवयीन मुलांनी ई-सिगारेट वापरण्याचे मुख्य कारण ( The main reason teenagers use e-cigarettes ) म्हणजे कुतूहल (66 टक्के) आणि त्यांचे मित्र वाफ करत असल्याने (29 टक्के). केवळ 3 टक्के लोकांनी सांगितले की त्यांना धूम्रपान सोडायचे आहे. जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा ई-सिगारेट वापरण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी सांगितले की त्यांनी कधीही तंबाखू वापरली नाही, जी 2015 मध्ये 32 टक्क्यांवरून 2019 मध्ये 68 टक्क्यांपर्यंत वाढली.

