ऑनलाइन गेम (online game) खेळणे लोकांना, विशेषत: लहान मुलांना जबरदस्त आणि थ्रिलिंग वाटते. लहान मुले आणि तरुण मानसिकरित्या आजारी पडत आहेत. यासोबतच ते कर्जबाजारीही झाले आहे. जाणून घ्या ही वाईट सवय कशी टाळायची.

ऑनलाइन गेमचे व्यसन: अनेकांना मोबाइलवर ऑनलाइन गेम खेळण्याचे व्यसन जडले. मानसिक आरोग्य संस्थेत पोहोचलेल्या तरुण-तरुणींच्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. मानसिक आरोग्य संस्थेत अशी अनेक प्रकरणे दर महिन्याला येतात. ऑनलाइन गेमच्या व्यसनामुळे तरुण, किशोर प्रथम कर्जबाजारी आणि नंतर मनोरुग्ण बनल्याचे त्यांच्या समुपदेशनातून समोर आले आहे. मानसिक आरोग्य संस्था आणि रुग्णालयाचे मुख्य अधीक्षक डॉ. दिनेश राठोड यांनी ईटीव्ही इंडियाशी खास बातचीत केली.

ऑनलाइन गेम व्यसनाचे परिणाम: आग्रा येथील एका व्यावसायिकाला मोबाइलवर ऑनलाइन गेम खेळण्याचे व्यसन जडले. सट्टेबाजीत हा व्यावसायिक गेला आणि हरल्यानंतर कर्जबाजारी झाला. त्यामुळे त्याला अस्वस्थता आणि चिडचिडेपणाचा त्रास होऊ लागला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याला मानसिक आरोग्य संस्थेत दाखवले. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मोबाईल गेमचे व्यसन आणि कर्जबाजारी झाल्याची बाब समोर आली. आता उपचारानंतर हा व्यावसायिक बरा झाला आहे. इतर तरुण-तरुणीही उपचारानंतर बरे होत आहेत, ही दिलासादायक बाब आहे.

मानसिक आजार: ताजनगरीतील अकरावीच्या विद्यार्थ्यालाही मोबाईलवर ऑनलाइन गेम खेळण्याचे व्यसन होते. विद्यार्थ्याने पहिल्या गेममध्ये आपल्या खिशातील पैशाने सट्टा लावला. त्यानंतर मित्रांकडून उसने घेऊन खेळ खेळायला सुरुवात केली. त्यामुळे तो कर्जबाजारी झाला आणि आपल्याच घरात चोरी करू लागला. यामुळे किशोर गप्प बसू लागला, त्यामुळे कुटुंबीयांनी मानसिक आरोग्य संस्था गाठून मानसशास्त्रज्ञांना दाखवले. आता तो उपचारानंतर बरा झाला आहे.

मोबाईल गेमच्या व्यसनाचा प्रभाव आणि प्रतिबंध: मोबाईल गेमच्या व्यसनामुळे मुले हिंसक बनत आहेत (Playing online games dangerous for kids). याचा त्यांच्या करिअरवर परिणाम होतो. त्याचबरोबर यासोबतच मुलेही कर्जबाजारी होत आहेत. मोबाईल गेमच्या व्यसनापासून मुक्त होण्यासाठी (How to Avoid Mobile Game Cost) कुटुंबातील सदस्य एकमेकांसोबत वेळ घालवतात. कुटुंबियांना माहिती द्या आणि मुलांसोबत काहीतरी नवीन सर्जनशील करायला शिकवा. मुलांमध्ये पुस्तक वाचनाची सवय लावा. सकाळी मुलांसोबत फिरायला जा आणि सकाळी आणि संध्याकाळी त्यांना मोबाईलपासून दूर ठेवा. मॉर्निंग वॉकमध्ये मुलांना ताजी हवा आणि पक्ष्यांची रंजक माहिती द्या. मुलांच्या मित्रांसोबत बाहेर फिरायला जा आणि त्यांना नैसर्गिक दृश्ये दाखवा.