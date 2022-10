नवी दिल्ली : कोविडच्या ताज्या रुग्णांमध्ये घट नोंदवली जात Gujarat Biotechnology Research Center ) असतानाच दुसरीकडे आता आणखी एक धोका निर्माण झाला ( Omicron Sub Variants in China ) आहे. नवीन ओमिक्रॉन सब व्हेरिएंट देशात एक नवीन धोका निर्माण करीत आहे. काही अहवालांनुसार, BF7 चे पहिले प्रकरण गुजरात बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च सेंटरने शोधून काढले आहे. हे नवीन ओमिक्रॉन प्रकार अत्यंत संक्रामक आणि उच्च प्रसार क्षमता असलेलेदेखील ( Omicron Sub Variants bf7 in India Detected by Gujarat Research Center ) ओळखले जाते.

चीनमधील मंगोलियातील एका प्रदेशातून या संसर्गजन्याचा उदय : चीनमधील मंगोलियातील एका प्रदेशातून उदयास आल्यानंतर, ओमिक्रॉनचे उप-प्रकार 'BA.5.1.7 आणि BF7' आता इतर भागांमध्ये जाऊन नवीन धोके निर्माण करीत आहे. अहवालानुसार, चीनमधील कोविड-19 प्रकरणांमध्ये अलीकडील वाढीसाठी ओमिक्रॉन प्रकार BF.7 आणि BA.5.1.7 जबाबदार ( Omicron Sub Variants 'BA.5.1.7 and BF7 ) आहेत. तथापि, तज्ज्ञांनी आगामी सणाच्या हंगामापूर्वी सावधगिरी बाळगण्याचा आणि कोविडची योग्य हाताळणी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

भारताचा दैनंदिन सकारात्मकता दर : भारताचा दैनंदिन सकारात्मकता दर 1.86% असल्याचे नोंदवले गेले, तर साप्ताहिक सकारात्मकता दर सध्या 1.02% आहे. गेल्या २४ तासांत समोर आलेली कोविडची नवीन प्रकरणे आज सकाळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केली. देशात कोरोनाचे दीड हजारांहून अधिक नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. गेल्या चोवीस तासांत १५४२ नवीन रुग्ण आढळून आले असून, एकूण १९१९ लोक बरे झाले आहेत.

चीनमध्ये लॉकडाऊन आणि प्रवास निर्बंध : कोविड-19 च्या वाढत्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन आणि प्रवास निर्बंध लादले. त्याचबरोबर, देशाला नवीन ओमिक्रॉन उप-प्रकार BF.7 आणि BA.5.1.7 ( Omicron उप प्रकार BF7 आणि BA517 ) आढळून आले आहेत. जे उच्च संक्रमणक्षमतेसह अत्यंत संसर्गजन्य आहेत. BF.7 ( ज्याला BA.2.75.2 असेही म्हणतात ) हा कोविड ओमिक्रॉन प्रकार BA.5.2.1 चा उप-वंश आहे. स्थानिक अहवालांनुसार, 4 ऑक्टोबर रोजी यंताई आणि शोगुआन शहरात BF.7 आढळून आले. ग्लोबल टाइम्सच्या अहवालानुसार, BA.5.1.7 हे उप-प्रकार चीनमध्ये प्रथमच आढळले.

जागतिक आरोग्य संघटना WHO : जागतिक आरोग्य संघटनेने अत्यंत सांसर्गिक Bf.7 उपप्रकार विरुद्ध चेतावणी दिली. दरम्यान, चीनच्या गोल्डन वीकमध्ये सुटीचा खर्च सात वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आला आहे. कारण व्यापक कोविडने लोकांना प्रवास करण्यापासून परावृत्त केले आहे. स्थानिक अधिकार्‍यांसाठी, शून्य-कोविडवरील दुहेरी झटका हा पक्षाची सीमा ओलांडण्याचा एक मार्ग आहे.

चीनमध्ये कोविडची नवीन प्रकरणे वाढताहेत : राष्ट्राध्यक्ष शी जिंगपिंग यांच्याप्रती त्यांची निष्ठा प्रदर्शित करण्याचा आणि पक्ष काँग्रेसकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारा उद्रेक रोखण्याचा एक मार्ग आहे. त्यामुळे करिअर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. चीनमध्ये कोविडची नवीन प्रकरणे वाढत आहेत, ज्यामुळे अनेक स्थानिक अधिकाऱ्यांना हालचालींवर नियंत्रणे कडक करण्यास प्रवृत्त होत आहे. अधिकृत घोषणांनुसार सोमवारी शांघायच्या तीन डाउनटाउन जिल्ह्यांनी इंटरनेट कॅफेसारखी मनोरंजन स्थळे तात्पुरती बंद केली. बंद करण्याचे आदेश दिले.