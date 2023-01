हैदराबाद : आरोग्यदायी सवय (healthy habit) - एकदा तुम्ही निरोगी सवयी लावल्या की, तुम्हाला त्यांच्यापासून मिळणारे फायदे आणि आनंद लक्षात येईल. हे केवळ अभ्यासात एकाग्रता वाढवत नाही तर दैनंदिन जीवनातील तणाव देखील (reduces the stress of daily life) कमी करते. लवकर झोपायला जाणे आणि लवकर उठणे, नियमित व्यायाम करणे, आतड्यांसाठी चांगले नसलेले जंक फूड कमी करणे, वेळेवर जेवण घेणे आणि आपल्या आहारात ताजी फळे आणि भाज्या समाविष्ट करणे. या सर्व गोष्टींमुळे आपली कार्यक्षमता (Best New Years Resolutions for Students) सुधारते.

उत्तम कामगिरी (Great performance) - कालपासून आजपर्यंत थोडा बदल झाला पाहिजे. त्या बदलाने आम्हाला चांगल्या कामगिरीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. म्हणूनच यश हे गंतव्यस्थान नसून एक प्रवास आहे. मग ते वर्ग असोत, परीक्षा असोत, गुण असोत - अभ्यासेतर उपक्रम असोत... सर्व काही अधिक चांगले करण्याच्या उद्देशाने असू शकते. संघासोबत अभ्यास करणे, एकट्याने कठोर परिश्रम करणे, कल्पकतेने विचार करणे, प्रकल्प सुरू करणे, अर्धवेळ नोकरी करणे, समाजसेवा करणे यासारखे काहीतरी नवीन करून पहा. आपली आवड आणि मर्यादा लक्षात घेऊन आपण निर्णय घेतला पाहिजे.

पुरेशी झोप घ्या (Get enough sleep) - मोबाईल फोन (Mobile phones) आणि इतर विद्युत उपकरणे (other electrical appliances) आपल्या दैनंदिन दिनचर्येत व्यत्यय आणण्यात आघाडीवर आहेत. अनेक प्रकारच्या संशोधनात हे आधीच सिद्ध झाले आहे की, यासोबत वेळ घालवल्याने झोपेची वेळ कमी होते. झोपेचा अभाव... मेंदूच्या कार्यावर गंभीर विपरीत परिणाम होतो. प्रत्येक कामात अनास्था दिसून येते. शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्यासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच पुरेशी झोप घेणे हा आपल्या सर्वोत्तम निर्णयांपैकी एक असू शकतो. यामुळे आपण अनेक मानसिक समस्यांपासून दूर राहू शकतो. वेळेवर पुरेशी झोप घेण्याची सवय लावा.

अभिव्यक्ती कौशल्य (Expression skills) - उत्तम संभाषण कौशल्य हे आजच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले सर्वात महत्त्वाचे कौशल्य आहे. काही नोकऱ्यांमध्ये उमेदवारांची बोलण्याची पद्धत, विषयाचे ज्ञान आणि समस्या सोडवण्याच्या पद्धती हे गुणांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे असतात. संदर्भानुसार, एखाद्याशी कसे बोलावे हे शिकणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, भाषेचे चांगले ज्ञान देखील आधीपासूनच अंगवळणी पडण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. यांवर लक्ष केंद्रित करा.