वाॅशिंगटन : NASA च्या हबल स्पेस टेलिस्कोपने त्यांच्या ( NASA Hubble Space Telescope ) सर्पिल हात, पार्श्वभूमी तारे आणि आकाशगंगांचे नेत्रदीपक दृश्य प्रदान करून समोरासमोर असलेल्या दोन आकाशगंगांची एक आश्चर्यकारक जोडी ( NASA Hubble Space Telescope has Captured ) पकडली आहे. 'Arp-Madore 608-333' या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या दोन आकाशगंगा, ( Providing Spectacular Views of Their Spiral Arms ) हबल स्पेस टेलिस्कोपमधून या प्रतिमेत शेजारी तरंगताना दिसत ( NASA Captures Pair of Interacting Galaxies ) आहेत.

परस्परसंवादी आकाशगंगा : "ते निर्मळ आणि अव्यवस्थित दिसत असले तरी, दोन्ही आकाशगंगा विस्कळीत आणि विकृत करणाऱ्या परस्पर गुरुत्वाकर्षणाच्या परस्परसंवादाद्वारे एकमेकांशी सूक्ष्मपणे विचलित होत आहेत. सर्वेक्षणासाठी हबलच्या प्रगत कॅमेर्‍याने हा काढलेला गॅलेक्टिक परस्परसंवाद कॅप्चर केला. NASA ने एका निवेदनात म्हटले आहे. हबल, ग्राउंड-आधारित दुर्बिणी आणि NASA/ESA/CSA जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपसह अधिक तपशीलवार भविष्यातील अभ्यासासाठी स्वारस्यपूर्ण लक्ष्यांचे संग्रहण तयार करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे परस्परसंवादी आकाशगंगा.

खगोलशास्त्रीय कॅटलाॅग : हे संग्रहण तयार करण्यासाठी, खगोलशास्त्रज्ञांनी रात्रीच्या आकाशात पसरलेल्या लक्ष्यांच्या सूचीसाठी विद्यमान खगोलशास्त्रीय कॅटलॉग शोधले. त्यांना आधीच मनोरंजक म्हणून ओळखल्या गेलेल्या वस्तूंचा समावेश करण्याची आशा होती आणि हबलला ते कोणत्या दिशेला दाखवत असले तरीही त्यांचे निरीक्षण करणे सोपे होईल. "हबल निरीक्षण वेळ कसा द्यावा हे ठरवणे ही एक तयार केलेली, स्पर्धात्मक आणि कठीण प्रक्रिया आहे. निरीक्षणे उपलब्ध हबल वेळेच्या प्रत्येक शेवटच्या सेकंदाचा वापर करण्यासाठी वाटप केली जातात," NASA ने म्हटले आहे.

स्नॅपशॉट प्रोग्राम केवळ सुंदर प्रतिमाच : तथापि, वेळेचा एक छोटा परंतु सततचा अंश आहे. सुमारे 2-3 टक्के जो हबल नवीन लक्ष्यांकडे वळल्यामुळे न वापरला जातो. स्नॅपशॉट प्रोग्राम केवळ सुंदर प्रतिमाच तयार करीत नाहीत, तर खगोलशास्त्रज्ञांना हबलसह शक्य तितका डेटा गोळा करण्यास सक्षम करतात, असे स्पेस एजन्सी म्हणतात. हबल स्पेस टेलिस्कोप 1990 मध्ये कमी-पृथ्वीच्या कक्षेत प्रक्षेपित करण्यात आली आणि ती कार्यरत (IANS) आहे.