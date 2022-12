नवी दिल्ली : गूढ उपचारासाठी कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे नाहीत. सर्व, अमृत, परंतु जर त्याच्या जवळ काही आढळले तर ते बहुधा कोरफड व्हेरा ( Aloe vera is Wonder Plant ) आहे. चला चर्चा करूया कोरफड, एक ( Aloe vera is Wonder Plant ) आश्चर्यकारक ( Aloe vera is Number of Health Advantages ) वनस्पती ज्याचे अनेक ( Ayurveda ) आरोग्य फायदे आहेत. त्वचेच्या मॉइश्चरायझेशनपासून केसांच्या व्हॉल्यूमपर्यंत कोणत्याही गोष्टीसाठी जगभरातील असंख्य संस्कृतींमध्ये याचा नैसर्गिक उपचार ( Skin Moisturization ) म्हणून वापर केला जातो. आयुर्वेदिक स्किनकेअर ब्रँडच्या सह-संस्थापक श्रीधा सिंग यांच्या काही सरळ DIY सौंदर्य टिप्स येथे आहेत.

तुमच्या कोरड्या त्वचेचे पोषण करा : कोरफडीमध्ये भरपूर द्रवपदार्थ असल्याने तुम्ही तुमच्या कोरड्या त्वचेला पुनरुज्जीवित करू शकता. पौष्टिक गुणधर्मांसोबतच त्वचेच्या अनेक समस्यांवर हा एक नैसर्गिक उपाय आहे. कोरफड व्हेरा जेल तुमच्या त्वचेला हायड्रेट करण्यासाठी थेट त्यावर लावले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, तुम्ही नेरोली तेलाचे काही थेंब टाकू शकता आणि एक चमचा एलोवेरा जेल व्हिटॅमिन ई कॅप्सूलसह एकत्र करू शकता. सुंदर त्वचेसाठी चेहऱ्याला मसाज करण्यासाठी हे मिश्रण वापरा. उर्वरित मिश्रण रेफ्रिजरेटरमध्ये तीन दिवस ठेवता येते.

काळे डाग आणि डागांपासून मुक्ती मिळवा : कोरफडमध्ये तुरट, दाहक-विरोधी आणि बॅक्टेरियाविरोधी गुणधर्म असतात. या वैशिष्ट्यांमुळे, चट्टे आणि डागांची दृश्यमानता कमी करण्यासाठी हे उत्कृष्ट आहे. एका साध्या DIY उपायाद्वारे तुम्ही तुमची त्वचा डाग आणि डागांपासून मुक्त ठेवू शकता. एक चमचा एलोवेरा जेल आणि दोन चमचे मध एकत्र करून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. ते तुमच्या चेहऱ्यावर पसरवा, त्यानंतर 10 ते 15 मिनिटे थांबा. ते कोमट पाण्याने धुवल्यानंतर, तुम्हाला तुमची नूतनीकरण आणि हलकी त्वचा दिसेल.

आइस क्यूब रब वापरून चमकणारी त्वचा : आइस क्यूब रब तुम्हाला गुळगुळीत पोत, कमी छिद्र आकार आणि नैसर्गिक चमक असलेली ट्रेंडी "काचेची त्वचा" प्राप्त करण्यात मदत करू शकते. कोरफड व्हेरा जेल क्यूब तयार करण्यासाठी आइस क्यूब ट्रेमध्ये अॅलोवेरा जेल जोडले जाऊ शकते. ताजेपणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी किंवा त्वचेच्या जळजळांना शांत करण्यासाठी, आठवड्यातून किमान दोनदा ते वापरा.

संसर्ग आणि मुरुमांपासून दूर ठेवा : मुरुमांचा त्रास असलेल्या त्वचेच्या लोकांना कोरफड व्हेराच्या सतत वापराने आराम मिळू शकतो कारण ते सौम्य साफ करण्यास आणि त्याच्या पूतिनाशक गुणधर्मांसह बॅक्टेरिया काढून टाकण्यास मदत करते. वापर सोपा आहे आणि कोणीही घरी सहज वापरून पाहू शकतो. एक चमचा कोरफडीचे जेल एक चमचे मोरिंगा आणि कडुलिंबाचे तेल घ्या. जाड पेस्ट बनवण्यासाठी सर्व साहित्य चांगले मिसळा आणि ते तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि गोलाकार हालचालीत हलक्या हाताने मसाज करा. 30 मिनिटे सोडा आणि नंतर स्वच्छ धुवा. सर्वोत्तम परिणामांसाठी तुम्ही क्ले-आधारित मास्कचा पाठपुरावा करू शकता.

चमकदार मऊ केसांनी चमकणे : कोरफड खरखरीत आणि कोरड्या केसांवर उपचार करण्याची क्षमता आहे कारण त्यात प्रोटीओलाइटिक एंजाइम असतात जे टाळूची मृत त्वचा पुन्हा तयार करण्यास मदत करतात आणि तेथे रक्त परिसंचरण वाढवून नवीन केसांच्या वाढीस उत्तेजन देतात. गुळगुळीत पेस्ट बनवण्यासाठी, दोन चमचे एरंडेल तेल आणि एक चमचा कोरफड व्हेरा एकत्र करा. ते तुमच्या केसांना आणि टाळूला लावा. तासभर तसंच राहू द्या आणि नंतर पाण्याने आणि सौम्य हर्बल शैम्पूने स्वच्छ धुवा. हे अँटिऑक्सिडंट-समृद्ध एलोवेरा जेल आणि एरंडेल तेलाद्वारे तुमच्या केसांना तीव्र हायड्रेशन, चमक आणि मऊपणा जोडेल, जे वाढीस चालना देताना केसांच्या कूपांना मजबूत करते.

कोंडा दूर करण्यासाठी कोरफड : कोरफड हा कोंडा दूर करण्यासाठी एक नैसर्गिक आणि त्रासमुक्त उपाय आहे कारण ते अँटी-फंगल आणि अँटी-व्हायरल गुणांनी समृद्ध आहे. त्यामुळे ते तुमच्या टाळूवर लावल्याने त्याचे पोषण होण्यास मदत होते आणि कोंडा कमी होतो. कोंडा आणि केस गळतीवर उपचार करण्यासाठी तुम्ही हा घरगुती कोरफड-मेथी मास्क वापरून पाहू शकता कारण हा प्रथिने आणि लोहाचा उच्च स्रोत आहे जो रक्ताभिसरणाला चालना देतो. गुळगुळीत पेस्ट बनवण्यासाठी, रात्रभर भिजवलेल्या मेथीच्या दाण्यांसोबत एक चमचा कोरफड व्हेरा जेल एकत्र करा. मिश्रण 30 मिनिटांसाठी टाळूवर लागू केले पाहिजे आणि नंतर आपण ते स्वच्छ धुवावे.