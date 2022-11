न्यूयॉर्क: भारतीय-अमेरिकन शास्त्रज्ञांच्या एका टिमला असे आढळून आले आहे की, मंकीपॉक्स उत्परिवर्तनांमुळे विषाणू अधिक मजबूत बनला आहे. अँटीव्हायरल औषधे आणि लस घेऊनही अधिक लोकांना मंकीपॉक्स होत आहे, म्हणजे अँटीव्हायरल औषधे आणि लस काम करत नाहीत. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) च्या म्हणण्यानुसार, 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये 77,000 हून अधिक लोकांना या विषाणूची लागण झाली आहे. अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये, केस-टू-डेथ रेशो सुमारे 3-6 टक्के आहे. म्युटेशन नंतर मंकीपॉक्स व्हायरस मजबूत (Monkeypox virus is strong smart after mutations) झाला आहे. (Research of missouri university Research).

औषधांमध्ये बदल करावे: जर्नल ऑफ ऑटोइम्युनिटीमध्ये (Journal of Autoimmunity) प्रकाशित झालेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष, मंकीपॉक्सवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या विद्यमान औषधांमध्ये बदल करावे. अशा प्रकारे रोगाचा सामना करू शकणारी नवीन औषधे विकसित करण्यास मदत करू शकतात. लक्षणे कमी करू शकतात आणि विषाणूचा प्रसार थांबवू शकतात. प्राध्यापक कमलेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मिसूरी विद्यापीठातील (Missouri University) संशोधकांच्या पथकाने मंकीपॉक्स विषाणूमध्ये विशिष्ट उत्परिवर्तन ओळखले. ते त्याच्या सतत संसर्गास कारणीभूत ठरतात.

केस-टू-डेथ रेशो: श्रीकेश सचदेव म्हणाले, विषाणू अधिक मजबूत होत आहे, ते आपल्या शरीराच्या रोगप्रतिकारक प्रतिसादातून औषधे किंवा प्रतिपिंडांचे लक्ष्य टाळण्यास सक्षम आहे. हा संसर्ग अधिक लोकांमध्ये पसरत आहे. अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये, केस-टू-डेथ रेशो सुमारे 3-6 टक्के आहे. म्युटेशन नंतर मंकीपॉक्स व्हायरस मजबूत स्मार्ट आहे.

मंकीपॉक्स विषाणूचा प्रसार: मंकीपॉक्स हा आजार साथरोग प्रकारातील असल्याने (Transmission of monkeypox virus) झपाट्याने पसरतो. मंकीपॉक्स विषाणूचा प्रसार तेव्हा होतो जेव्हा एखादी व्यक्ती, प्राणी किंवा विषाणूने दूषित असलेल्या कोणत्याही सामग्रीच्या विषाणूच्या संपर्कात येते. हा विषाणू मानवी शरीरात श्वसनमार्गातून, श्लेष्मल (तोंड, डोळे किंवा नाक) किंवा फाटलेली त्वचामधून (जरी दिसत नसली तरी) मानवी शरीरात प्रवेश करतो. मंकीपॉक्सचे विषाणू हवेतूनही पसरत असल्याने मास्कही लावावा, असा संशोधकांचा सल्ला आहे.