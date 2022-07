हवामानात वारंवार होणारे बदल आणि दीर्घकाळ सूर्यप्रकाशाचा अभाव यामुळे आपल्यामध्ये दुःखाची किंवा नकारात्मकतेची भावना निर्माण होऊ शकते. पावसाळ्यातही या समस्येचा लोकांना त्रास होतो. वास्तविक, ही एक प्रकारची चिंता आहे, जी सीझनल इफेक्टिव्ह डिसऑर्डर ( Seasonal Affective Disorder ) च्या श्रेणीत येते. याला सामान्यतः 'मान्सून ब्लूज' असेही म्हणतात.

कडाक्याच्या उन्हानंतर अनेकजण मान्सूनची आतुरतेने वाट पाहत असतात. प्रणय असो वा फुरसत, सर्व साधारणपणे पावसाळ्याशी संबंधित असतात. हिंदी चित्रपटांमध्येही पावसाचा संबंध रोमान्सशी असतो. तथापि, जेव्हा सतत पाऊस पडतो आणि आकाश ढगांनी झाकलेले असते, तेव्हा लोक दुःखी आणि तणावग्रस्त असतात.

हिवाळ्यातही सिझनल इफेक्टिव्ह डिसऑर्डर होऊ शकतो -

हवामानाचा केवळ आपल्या वागण्यावरच नाही तर आरोग्यावरही परिणाम होतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सूर्यप्रकाश किंवा सूर्यकिरण हे आपल्या शरीरासाठी खूप महत्वाचे ( Sunlight is very important for the body ) आहेत. पण पावसाळा असो किंवा हिवाळा, जर एखाद्या व्यक्तीला जास्त वेळ थेट सूर्यप्रकाश मिळत नसेल तर त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर खूप परिणाम होतो. सीझनल इफेक्टिव्ह डिसऑर्डर देखील त्यापैकी एक प्रभाव आहे.

मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा बराच वेळ सूर्यप्रकाश मिळत नाही ( Diseases caused by lack of sunlight ) तेव्हा अनेकांना पावसाळा आणि हिवाळ्यातील ब्ल्यूजचा त्रास होऊ शकतो. या दोन्ही अवस्थेत व्यक्तीला उदास वाटू लागते, त्यांची मनःस्थिती खूप लवकर बदलते आणि काहीवेळा त्यांना विनाकारण उदास वाटू लागते. त्याच वेळी, ही स्थिती असलेले लोक इतर प्रकारच्या मानसिक समस्या देखील दर्शवतात, ज्याचा त्यांच्या वागणुकीवर, त्यांच्या दैनंदिन क्रियाकलापांवर आणि त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम होतो.

विकाराचे कारण -

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ (NIMH) च्या मते, हा एक मानसिक विकार आहे. ज्याचा सामना लोक सहसा हंगामाच्या उदास काळात करतात. या विषयावर आतापर्यंत जे संशोधन परिणाम समोर आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने 'हायपोथॅलेमसमधील समस्या', 'सेरोटोनिन न्यूरॉन्स कमी होणे' आणि 'आपल्या शरीरातील सर्कॅडियन रिदममधील विकार' या विकारासाठी जबाबदार आहेत. या तिन्ही स्थिती सूर्यप्रकाशाच्या कमतरतेमुळे उद्भवतात.

वास्तविक, सूर्यप्रकाशापासून शरीराला व्हिटॅमिन डी मिळते ( body gets vitamin D from sunlight ), ज्यामुळे शरीराच्या अनेक कार्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्याची कमतरता मेंदूतील सेरोटोनिन नावाच्या न्यूरोट्रांसमीटरच्या कार्यावर देखील परिणाम करते. या न्यूरोट्रांसमीटरला मूड स्टॅबिलायझर देखील म्हणतात. हा न्यूरोट्रांसमीटर सूर्यप्रकाशात अधिक सक्रिय असतो. अशा परिस्थितीत, जेव्हा लोकांना बराच वेळ सूर्यप्रकाश मिळत नाही, मग पाऊस असो किंवा हिवाळा, मेंदूतील सेरोटोनिनच्या पातळीवर परिणाम होऊ शकतो. त्याच वेळी, हवामानाचा परिणाम शरीराच्या सर्केडियन लयवर म्हणजेच जैविक घड्याळावर देखील होतो. विशेषतः सूर्यप्रकाशाच्या कमतरतेमुळे झोपणे, उठणे किंवा खाणे अशा अनेक सवयींवर परिणाम होऊ शकतो.

लक्षणे काय आहेत?

NIMH नुसार, 'मान्सून पॅटर्न' आणि 'विंटर पॅटर्न' यांसारख्या वेगवेगळ्या पॅटर्नमध्ये सीझनल इफेक्टिव्ह डिसऑर्डर लोकांना प्रभावित करते. या विकाराचे मूळ उदासीनता असल्याने, त्याची लक्षणे सामान्यतः नैराश्याच्या लक्षणांसारखीच असतात. तथापि, वेगवेगळ्या लोकांमध्ये भिन्न लक्षणे दिसू शकतात.

या मनोविकाराची काही सामान्य लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत -

उदास किंवा एकटेपणा वाटणे.

भूक किंवा वजन वाढणे किंवा कमी होणे.

निद्रानाश किंवा जास्त झोप येणे.

कोणतेही काम करायचे नाही.

ऊर्जा कमी जाणवते.

लक्ष केंद्रित करण्यास असमर्थता.

सतत रडल्यासारखं वाटतं.

निराश, दोषी किंवा आत्मसन्मानाची कमतरता जाणवणे.

अनिश्चिततेची भावना.

शारीरिक संबंधांमध्ये अनास्था.

सामाजिक जीवनापासून अंतर.

खूप चिंताग्रस्त, चिडचिड किंवा राग येणे.

मनात आत्महत्येचे विचार किंवा मृत्यूचे विचार.

ते कसे हाताळायचे:

उत्तराखंडमधील मानसशास्त्रज्ञ डॉ. रेणुका शर्मा सांगतात की, सीझनल इफेक्टिव्ह डिसऑर्डरचा ऋतू कोणताही असो, आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करणे आणि या अवस्थेत स्वत:ला व्यस्त ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे. या व्यतिरिक्त, काही इतर टिप्स देखील आहेत, ज्याद्वारे या विकाराचा परिणाम टाळता येतो किंवा थोडा कमी करता येतो. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत.

कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवा.

निरोगी जीवनशैलीचे अनुसरण करा.

योग्य वेळी योग्य प्रमाणात सकस आहार घ्या.

आपल्या दिनचर्येत शारीरिक व्यायामाचा समावेश करा.

तुमचे आवडते संगीत ऐका किंवा तुमचा छंद जोपासा.

अंधाऱ्या आणि अंधुक प्रकाशाच्या खोलीत किंवा ठिकाणी राहणे टाळा आणि अशा ठिकाणी बसणे किंवा राहणे टाळा.

