नवी दिल्ली: मंकीपॉक्सची लक्षणे ( Symptoms of monkeypox ) दिसू लागल्यानंतर जवळजवळ एक आठवड्यानंतर प्रथमच, 31 वर्षीय पुरुषाला मंकीपॉक्सची लागण झाल्याची पुष्टी झाल्यामुळे तीव्र मायोकार्डिटिस ( Inflammation of the heart muscle ) झाल्याचे संशोधकांनी उघड केले आहे. JACC: Case Reports या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या केस स्टडीनुसार, रुग्णाने मंकीपॉक्सची लक्षणे दिसू लागल्याच्या पाच दिवसांनंतर आरोग्य क्लिनिकला भेट दिली, ज्यामध्ये अस्वस्थता, मायल्जिया, ताप आणि चेहरा, हात आणि गुप्तांगांवर अनेक दाहक जखमांचा समावेश ( Monkeypox linked to acute heart problem ) आहे.

त्वचेच्या जखमेच्या पीसीआर स्वॅब ( PCR swabs of skin lesions ) नमुन्याद्वारे सकारात्मक मंकीपॉक्स संसर्गाची पुष्टी झाली. रुग्ण तीन दिवसांनंतर आपत्कालीन विभागात परत आला आणि छातीत घट्टपणा आला, जो डाव्या हातातून बाहेर पडत होता. मायोकार्डिटिसचा संबंध पूर्वी चेचक या अधिक आक्रमक विषाणूच्या संसर्गाशी होता. तसेच केस स्टडीच्या लेखकांनी नमूद केले की, "एक्स्ट्रापोलेशनद्वारे, मंकीपॉक्स विषाणूमुळे मायोकार्डियम टिश्यूसाठी ट्रॉपिझम असू शकतो किंवा हृदयाला रोगप्रतिकारक-मध्यस्थीमुळे इजा होऊ शकते ( Immune-mediated damage to heart can occur )".

"या महत्त्वाच्या केस स्टडीद्वारे, आम्ही मंकीपॉक्स, व्हायरल मायोकार्डिटिस आणि या रोगाचे अचूक निदान आणि व्यवस्थापन कसे करावे याबद्दल सखोल समज विकसित करत आहोत," JACC: केस रिपोर्ट्सच्या मुख्य संपादक ज्युलिया ग्राप्सा म्हणाल्या. ग्राप्सा म्हणाले, "या अभ्यासाच्या लेखकांनी मायोकार्डिटिसचे निदान करण्यात मदत करण्यासाठी सीएमआर मॅपिंग, एक व्यापक इमेजिंग साधन वापरले आहे. मंकीपॉक्सचा जागतिक स्तरावर प्रसार ( Global spread of monkeypox ) होत असल्याने गंभीर काळात मी या मौल्यवान क्लिनिकल केसबद्दल लेखकांचे कौतुक करतो."

रुग्णावर केलेल्या कार्डियाक मॅग्नेटिक रेझोनान्स ( Cardiac Magnetic Resonance ) अभ्यासाचे परिणाम मायोकार्डियल जळजळ आणि तीव्र मायोकार्डिटिसच्या निदानाशी सुसंगत होते. पोर्तुगालमधील सो जू युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल सेंटरमधील कार्डिओलॉजी विभागातील अना इसाबेल पिन्हो म्हणाल्या, "हे प्रकरण मंकीपॉक्स संसर्गाशी संबंधित संभाव्य गुंतागुंत म्हणून ह्रदयाचा सहभाग हायलाइट करते ( Highlights cardiac involvement )."

पिन्हो म्हणाल्या, "आम्हाला विश्वास आहे की या संभाव्य कारणात्मक संबंधाची तक्रार केल्याने वैज्ञानिक समुदाय आणि आरोग्य व्यावसायिकांना तीव्र मायोकार्डिटिससाठी मंकीपॉक्सशी संबंधित संभाव्य गुंतागुंत म्हणून अधिक जागरूकता येईल." पूर्ण बरे झाल्यानंतर एका आठवड्यानंतर रुग्णाला डिस्चार्ज देण्यात आला. लेखकांनी सांगितले की मंकीपॉक्स आणि हृदयाची दुखापत ( Monkeypox and Heart Injury ) यांच्यातील संबंध ओळखण्यासाठी आणखी संशोधन आवश्यक आहे.

मंकीपॉक्स हा फोड, शारीरिक द्रव किंवा श्वसनाच्या थेंबांच्या जवळच्या संपर्कातून पसरतो. पुरळ व्यतिरिक्त, लक्षणांमध्ये ताप, थंडी वाजून येणे, लिम्फ नोड्स सुजणे, श्वसन लक्षणे आणि स्नायू दुखणे यांचा समावेश असू शकतो. बहुतेक संक्रमण सौम्य असतात आणि लक्षणे दोन ते चार आठवडे टिकू शकतात. जागतिक उद्रेकात मंकीपॉक्सच्या 50,000 हून अधिक प्रकरणांची नोंद झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ( World Health Organization ) या वर्षी 50,496 प्रकरणे आणि 16 मृत्यूची नोंद ( 16 people died due to monkeypox ) केली आहे.

