वॉशिंग्टन [यूएस] : रटगर्सच्या संशोधकांच्या मते, किशोरवयीन आणि तरुण प्रौढ ज्यांना झोपेच्या विकारांवर उपचार केले ( Teens and Young Adults who Treated For Sleep Disorders ) जातात जसे की, चिंता ( Xanax ) आणि निद्रानाशावर उपचार ( Examined How Often Young People with Sleep Disorders ) करण्यासाठी ( Anxiety ) शिफारस केलेले औषध जास्त प्रमाणात घेण्याचा धोका असू शकतो. जामा नेटवर्क ओपनमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात झोपेचा विकार असलेल्या तरुणांनी प्रिस्क्रिप्शन झोपेची औषधे ( Risk of Drug Overdose with Benzodiazepine Treatment ) सुरू केल्यानंतर काही महिन्यांत किती वेळा औषधांचा ओव्हरडोज घेतला हे तपासले.

बेंझोडायझेपाइन्सचा ओव्हरडोजमुळे मृत्यूचे प्रमाण अधिक : नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑन ड्रग अ‍ॅब्यूजच्या मते, 2020 मध्ये बेंझोडायझेपाइन्सचा ओव्हरडोजमुळे 12,290 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2011 मध्ये 6,872 आणि 1999 मध्ये 1,135 मृत्यू झाला. तथापि, रटगर्सच्या संशोधकांनी सांगितले की, तरुण लोकसंख्येमध्ये ड्रग ओव्हरडोसच्या जोखमीमुळे बेंझोडायझेपिनच्या उपचारांमध्ये बेंझोडायझेपिनचा समावेश होता. ट्रॅझोडोन, हायड्रॉक्सीझिन आणि झेड-हिप्नोटिक्ससह इतर प्रिस्क्रिप्शन झोपेच्या औषधांच्या तुलनेत उपचार सुरू केल्यानंतर सहा महिन्यांत सामान्य झोपेच्या परिस्थितीसाठी बेंझोडायझेपाइन वापरणाऱ्या तरुणांना ओव्हरडोज होण्याचा धोका अधिक असल्याचे संशोधकांना आढळले.

ग्रेटा बुशनेल, अभ्यासाच्या लेखिका यांच्या मतानुसार : "किशोरवयीन आणि तरुण प्रौढांवर उपचार करताना बेंझोडायझेपिनच्या औषधांच्या अतिसेवनाचा धोका हा एक महत्त्वाचा सुरक्षेचा विचार आहे." ग्रेटा बुशनेल, अभ्यासाच्या लेखिका आणि रटगर्स इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ येथील फार्माकोएपिडेमियोलॉजी अँड ट्रीटमेंट सायन्सेस सेंटरच्या फॅकल्टी सदस्य म्हणाल्या. आरोग्य सेवा धोरण आणि वृद्धत्व संशोधन (IFH). "आम्हाला आशा आहे की, हे परिणाम विहित निर्णयांची माहिती देऊ शकतात आणि या तरुण रुग्णांच्या लोकसंख्येमध्ये जवळून निरीक्षण करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात."

झोपेच्या विकारासाठी पर्यायी प्रिस्क्रिप्शनाठी शोध : 10 ते 29 वर्षे वयोगटातील खासगी विमाधारक तरुणांना व्यापणारा व्यावसायिक दाव्यांच्या डेटाबेसचा वापर करून, संशोधकांनी सुमारे 90,000 लोकांना ओळखले जे नव्याने बेंझोडायझेपाइन किंवा झोपेच्या विकारासाठी पर्यायी प्रिस्क्रिप्शन उपचार घेत आहेत. संशोधकांनी उपचार सुरू केल्यानंतर सहा महिन्यांत या गटातील औषधांच्या ओव्हरडोसची तपासणी केली. संशोधकांना असेही आढळले की, ज्यांना अलीकडेच ओपिओइड लिहून देण्यात आले होते अशा बेंझोडायझेपाइन्सने उपचार सुरू करणार्‍या तरुणांमध्ये अतिप्रमाणाचा धोका जास्त आहे.

"बेन्झोडायझेपाइन्सचा इतर पदार्थांसोबत वारंवार सह-वापर लक्षात घेता, तरुण लोकांशी संबंधित संभाव्य हानीबद्दल चर्चा करणे महत्वाचे आहे." बुशनेल म्हणाले, जे रुटगर्स स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. "कारण इतर पदार्थांचा वापर डॉक्टरांना अज्ञात असू शकतो. पौगंडावस्थेतील आणि तरुण प्रौढांना औषधाच्या वापरासाठी आणि उपचारापूर्वी ओव्हरडोसचा इतिहास तपासला पाहिजे." बुशनेल म्हणाले की, विशिष्ट बेंझोडायझेपाइन उपचार तपशील, जसे की डोस, ओव्हरडोसचे धोके कसे बदलतात हे निर्धारित करण्यासाठी सतत संशोधन आवश्यक आहे.