नवी दिल्ली : मेडिकल जर्नल द लॅन्सेटमध्ये 2016-20 च्या ( Medical journal The Lancet Report ) अभ्यासानुसार, असे आढळून आले आहे की, भारतातील उच्च रक्तदाब (उच्च रक्तदाब) चे 75% पेक्षा जास्त रुग्ण धोकादायक ( Hypertension in India ) स्थितीत आहेत. कारण यापैकी 75 टक्के रुग्णांना उच्च रक्तदाब ( High Blood Pressure in India ) असतो, दाब नियंत्रणात राहत ( Symptoms of Hypertension ) नाही. अनियंत्रित बीपी किंवा रक्तदाब हे मृत्यूदर वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण ( National Family Health Survey ) असल्याचे या अभ्यासातून दिसून येत आहे. 2019-20 मध्ये भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 मध्येदेखील ही गोष्ट खरी असल्याचे आढळून आले आहे. ज्यामध्ये 24% पुरुष आणि 21% महिलांना उच्च रक्तदाब आहे. 2015-16 च्या सर्वेक्षणात ते अनुक्रमे 19% आणि 17% इतके होते.

रक्तदाबाचे प्रकार आणि त्याचे स्पष्टीकरण : डॉक्टरांच्या मते, उच्च रक्तदाब श्रेणीला सिस्टोलिक म्हणतात. तर सर्वात कमी रक्तदाब श्रेणीला डायस्टोलिक म्हणतात. जेव्हा रुग्णाच्या रक्तदाबाची श्रेणी 140 mmHg आणि 90 mmHg दरम्यान राहते. तेव्हा ते नियंत्रित आणि योग्य मानले जाते. यापेक्षा जास्त श्रेणी असेल तर त्याला उच्च रक्तदाब म्हणजेच रक्तदाब म्हणतात आणि जर तो कमी असेल तर त्याला कमी रक्तदाब म्हणजेच कमी रक्तदाब म्हणतात. जरी पूर्वी ते 120 mmHg आणि 80 mmHg दरम्यान योग्य मानले जात होते. मात्र आता त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

हायपरटेन्शनची लक्षणे : 1) तीव्र डोकेदुखी, 2) थकवा किंवा गोंधळ, 3) अस्वस्थता, 4) छातीत दुखणे, 5) मूत्रमार्गाद्वारे रक्त वाहणे, 6) धूसर दृष्टी, 7) धाप लागणे, 8) रक्तदाबानुसार उपचार (उच्च रक्तदाबाचे प्रकार)

हे 4 प्रकारे समजू शकतात : सामान्य रक्तदाब: जेव्हा तुमचे सिस्टोलिक 120 मिमी एचजीपेक्षा कमी असते. डायस्टोलिक 80 मिमी एचजीपेक्षा कमी असते, तेव्हासुद्धा रक्तदाब श्रेणी सामान्य मानली जाते. या प्रकरणात औषधांची गरज नाही, तर तुम्हाला नेहमी तुमच्या रक्तदाबावर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. प्री-हायपरटेन्शन: जर तुमचे सिस्टोलिक 120 ते 139 मिमी एचजीदरम्यान असेल आणि डायस्टोलिक 80 ते 89 मिमी एचजीदरम्यान असेल, तर तुम्ही हायपरटेन्सिव्ह श्रेणीमध्ये आहात. या स्थितीसाठी कोणत्याही औषधाची गरज नाही, परंतु आहार आणि जीवनशैलीत थोडी काळजी घेण्यास सांगितले जाते.

स्टेज-1 : जेव्हा तुमचे सिस्टोलिक 140-159 mm Hg आणि डायस्टोलिक 90-99 mm Hg दरम्यान असते, तेव्हा तुम्हाला उच्च रक्तदाबाचा धोका सीमारेषेवर असल्याचे म्हटले जाते. यासाठी तुम्हाला उच्च रक्तदाब विरोधी औषधे वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. त्याचबरोबर जीवनशैलीत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

स्टेज-2 : जर तुमचे सिस्टोलिक 160 mm Hg च्या पुढे गेले आणि डायस्टोलिक 100 mm Hg ओलांडले, तर ते खूप गंभीर मानले जाते. औषधांसोबतच, डॉक्टर तुमच्यासाठी आहारातील निर्बंध लिहून देतात. तसेच हृदयविकाराचा झटका आणि इतर रोगांपासून चेतावणी देते. देशातील नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 नुसार महिला आणि पुरुषांमध्ये वयानुसार असे ट्रेंड आढळून आले आहेत. दुसरीकडे, जर धर्माच्या आधारावर पाहिले तर ते शीख धर्माच्या लोकांमध्ये सर्वात जास्त सांगितले जात आहे.

भारतातील बीपी नियंत्रण दरांच्या बहुविध विश्लेषणावर आधारित : या वेळी केरळमधील संशोधकांचाही लॅन्सेट प्रादेशिक आरोग्य-दक्षिणपूर्व आशियाच्या अभ्यासात सहभाग होता. हा अभ्यास 2001 ते 2022 दरम्यान भारतातील बीपी नियंत्रण दरांच्या बहुविध विश्लेषणावर आधारित आहे. सरकारी प्रयत्न, जागरुकता आणि आरोग्य सुविधांपर्यंत चांगली उपलब्धता असूनही, गेल्या 21 वर्षात देशातील उच्च रक्तदाब नियंत्रित करू शकणाऱ्या रुग्णांची संख्या केवळ 6% वरून 23% पर्यंत वाढली आहे.

उच्च रक्तदाब सुधारण्याकरिता उपाय : लॅन्सेट अभ्यासाचे संबंधित लेखक शफी फझलुदीन कोया यांनी सांगितले की, भारताने गेल्या काही वर्षांत उच्चरक्तदाब नियंत्रण दरात सुधारणा केली असली तरी निदान न झालेल्या आणि निदान न झालेल्या रक्तदाबाची मोठी समस्या अजूनही कायम आहे. कोया म्हणाले की, उच्च रक्तदाब नियंत्रण दर सुधारण्यासाठी शाश्वत, समुदाय-आधारित धोरणे आणि आरोग्य-आधारित कार्यक्रम विकसित करणे तसेच मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.