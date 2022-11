हैदराबाद: 'फाफडा' हा गुजरातमधील अतिशय लोकप्रिय नाश्ता आहे ('Fafda' is popular breakfast in Gujarat). पण, भारतातील इतर अनेक भागांमध्येही ते चांगलेच पसंत केले जाते. अनेक सणांमध्ये फराळाला सर्वाधिक पसंती दिली जाते. फाफडा आकाराने आयताकृती आणि रंगाने पिवळसर असतो. सामान्य दिवशीही लोक मोठ्या उत्साहाने फाफडा खातात, पण दसऱ्याच्या दिवशी फाफड्यासोबत जिलेबी खाण्याची परंपरा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. जर तुम्हाला रोज एकाच प्रकारचे फराळ खाण्याचा कंटाळा येत असेल तर यावेळी तुम्ही फाफडा बनवून खाऊ शकता. चला तर मग जाणून घेऊया त्याची रेसिपी - (Make crispy delicious Fafada, quick recipe of fafada)

'फाफडा' बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: बेसन - २ वाट्या, हळद - १/२ टीस्पून, अजवाइन - 1 टीस्पून, मीठ - आवश्यकतेनुसार, गरम पाणी - 1 कप, तेल - आवश्यकतेनुसार, सोडा - 1 चिमूटभर (Materials required to make 'Fafda')

'फाफडा' बनवण्याची कृती: (Recipe for making 'Fafda') सर्व प्रथम एका भांड्यात बेसन गाळून घ्यावे. त्यानंतर त्यात हळद, सेलेरी, सोडा आणि थोडे तेल टाका. सर्व गोष्टी नीट मिक्स करा. यानंतर त्यात थोडे गरम पाणी घालून बेसन मळून घ्या. बेसनाचे पीठ खूप मऊ आणि कडक करू नका. यानंतर पिठाचे गोळे तयार करा. 15 मिनिटे गोळे झाकून ठेवा. ठरलेल्या वेळेनंतर, एक बॉल घ्या आणि तो लांब रोल करा. त्याच प्रकारे इतर सर्व गोळ्यांपासून फाफडा तयार करा. कढईत तेल टाका आणि गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल गरम झाल्यावर त्यात फाफडा घाला. फाफडा तळून घ्या. फाफडा 2-3 मिनिटे शिजवा. जेणेकरून ते चांगले कुरकुरीत होतील. फाफडा तयार झाल्यावर प्लेटमध्ये काढून घ्या. कुरकुरीत झाल्यावर, फाफडा एका प्लेटमध्ये ठेवा आणि आपल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना हिरव्या मिरच्यांसोबत गरमागरम सर्व्ह करा. याचा आस्वाद तुम्ही दह्यासोबत, लोणच्यासोबत किंवा कोणत्याही चटणीसोबत घेऊ शकता.