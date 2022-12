लंडन : लहान मुले आणि किशोरवयीन ( Covid Symptoms in Children ) मुलांमध्ये कोविडची लांबलचक लक्षणे वेळोवेळी ( Long Changing Covid Symptoms in Children ) बदलू शकतात, असा एका अभ्यासात निष्कर्ष काढण्यात ( Covid Symptoms May Change From Time to Time ) आला आहे. हे तपशील लॅन्सेट या अग्रगण्य वैद्यकीय जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहेत. हे संशोधन 11 ते 17 वर्षे वयोगटातील 5,086 मुलांवर करण्यात आले.

सप्टेंबर 2020 सर्वेक्षण : सप्टेंबर 2020 ते गेल्या वर्षी मार्चदरम्यान त्यांची कोविड निदान चाचणी झाली. त्यापैकी 2,909 लोकांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली असून, 2,177 लोकांची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. सहा महिने आणि एक वर्षांनंतर कोविडची लागण झालेल्यांच्या आरोग्याची चौकशी करण्यात आली. त्यांना श्वास लागणे आणि थकवा यासह 21 प्रकारच्या लक्षणांबद्दल विचारण्यात आले.

मुलांमध्ये पहिले विकार कमी झाले आहेत आणि नवीन लक्षणे : शास्त्रज्ञांनी सांगितले की, ही वैशिष्ट्ये एका वर्षात बदलली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, असे म्हटले जाते की, पहिले विकार कमी झाले आहेत आणि नवीन दिसू लागले आहेत. ते म्हणाले की, 10.9 टक्के लोकांमध्ये एक वर्षापर्यंत थकवा जाणवण्याची लक्षणे होती