हैदराबाद: आपण वेगवेगळ्या चाव्यांचा सर्रास वापर करतो. घरात कपाटामध्ये, एखाद्या टेबलवर चाव्या ठेवण्यासाठी एक निश्चित जागा असते. जर कधी ती जागा चुकीची असेल तर, ते मोठे त्रासदायक ठरु शकते. घर, कपाट, तिजोरी, लॉकर यासारख्या वस्तू सुरक्षित ठेवण्यासाठी लोक चाव्या वापरतात हे सर्वांनाच माहीत आहे. बहुतेक, लोक घराच्या अशा ठिकाणी चाव्या ठेवतात, जिथे ते सहज उपलब्ध असतात. परंतु, वास्तुशास्त्रानुसार अनेक ठिकाणी चाव्या ठेवणे अशुभ मानले जाते. चला जाणून घेऊया कोणत्या ठिकाणी चाव्या ठेवणे अशुभ मानले जाते. (Key Holder as Per Vastu, where not to keep your house keys)

पूजेच्या घरात: ज्योतिष शास्त्रानुसार पूजेच्या घरात चाव्या ठेवू नयेत. कारण पूजा कक्ष हे घरातील सर्वात पवित्र स्थान मानले जाते. लोक घाणेरड्या हातांनी चाव्या देखील उचलतात, ज्यामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा पसरते. त्यामुळे पूजेच्या घरातील चाव्या ठेवणेही टाळावे. (In the house of worship)

घराच्या उत्तर किंवा पूर्व कोपऱ्यात ठेवू शकता: चावी पश्चिम दिशेला किंवा लॉबीमध्ये ठेवणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की, यामुळे तुम्हाला जीवनात चांगला फायदा होईल. जर तुम्ही चाव्या लाकडी स्टँडमध्ये ठेवल्या असतील तर तुम्ही त्या घराच्या उत्तर किंवा पूर्व कोपऱ्यात ठेवू शकता. (Can be kept in north or east corner of the house)

किचनमध्ये: वास्तुशास्त्रानुसार किचनमध्येही चाव्या ठेवू नयेत. कारण, मान्यतेनुसार, घरात उपस्थित लोकांची प्रगती आणि आरोग्य केवळ स्वयंपाकघराशी जोडलेले आहे. त्यामुळे चुकूनही या ठिकाणी चावी ठेवू नये.

ड्रॉईंग रूममध्ये: असे म्हणतात की, चुकूनही चाव्या ड्रॉईंग रूममध्ये ठेवू नयेत. असे मानले जाते की, येथे चाव्या ठेवल्याने बाहेरून येणाऱ्या लोकांचे डोळे आकर्षित होतात जे चांगले लक्षण नाही. म्हणूनच ड्रॉईंग रूममध्ये चाव्या कधीही ठेवू नयेत.

गंजलेल्या चाव्या घरातही ठेवू: एखादी चावी निरुपयोगी असेल किंवा उपयोगाची नसेल तर ती घरातही ठेवू नका. विश्वासांनुसार, अशा चाव्या पैशाचे नुकसान दर्शवू शकतात. त्यामुळे तुमच्या घरी गंजलेल्या चाव्या असतील तर त्या लगेच फेकून द्या.