न्यूयॉर्क-प्रेस्बिटेरियन मॉर्गन स्टॅनले चिल्ड्रन हॉस्पिटलमधील ( New York-Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital ) टीमने न्यूयॉर्क शहरातील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांसह साथीच्या आजारापूर्वी आणि दरम्यान जन्मलेल्या मुलांमधील न्यूरो-डेव्हलपमेंटल फरकांचे विश्लेषण केले आहे.

कोरोना संपर्कात आलेल्या रुग्णालयातील बहुतेक नवजात बालके ठीक झाली. अभ्यासाच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की, साथीच्या रोगाच्या दरम्यान जन्मलेल्या अर्भक ग्रॉस मोटर, फाईन मोटर ( on tests of gross motor ) आणि कम्युनिकेशन स्किल्सच्या चाचण्यांंत कमी गुण मिळवले. त्याच्या आधी (दोन्ही गटांचे मूल्यांकन त्यांच्या पालकांनी स्थापित प्रश्नावली वापरून केले होते).

पालकांना विषाणूची लागण होती की याने काही फरक कळत नाही; तर साथीच्या रोगाचे वातावरण आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाऊनने अनेक तरुण कुटुंबांना एकत्र केले. त्यांचा खेळ आणि सामाजिक संवाद हिरावला.

कोरोना काळात जन्मलेल्या मुलांवर परिणाम

ब्राउन युनिव्हर्सिटीच्या अॅडव्हान्स्ड बेबी इमेजिंग लॅबमधील ( Brown University's Advanced Baby Imaging Lab ) संशोधकांनी केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की, साथीच्या आजारात लहान मुलांची मोटर, व्हिज्युअल आणि भाषा कौशल्ये कमी झाली. प्रीप्रिंट सर्व्हरवर पोस्ट केलेले निष्कर्ष, जे जामा पेडियाट्रिक्समध्ये ( JAMA Pediatrics ) दिसू शकतात. साथीच्या आजारात जन्मलेल्या मुलांनी IQ चाचण्यांप्रमाणेच विकासाचे मोजमाप केले.

मुलींपेक्षा मुलांवर जास्त परिणाम

टीमला असे आढळून आले की, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांनी सर्वात जास्त थेंब अनुभवले. मुलींपेक्षा मुलांवर जास्त परिणाम झाला आणि एकूण मोटर कौशल्ये सर्वात जास्त प्रभावित झाली. साथीचा रोग जितका जास्त काळ चालू राहील, तितकीच अधिक कमतरता मुलांमध्ये जमा झाली आहे. प्रयोगशाळेतील वैद्यकीय जैवभौतिकशास्त्रज्ञ सीन देवनी यांनी सांगितले की, "विशालता खूप मोठी आहे- ते आश्चर्यकारक आहे." जरी कोरोनाची लागण झाल्यावर मुलांनी सामान्यतः चांगली कामगिरी केली तरीही, गर्भधारणेदरम्यान आजाराशी संबंधित ताण काही मुलांच्या गर्भाच्या मेंदूच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो.

कोरोनामुळे एका पिढीवर झाला परिणाम

कॅनडातील कॅलगरी विद्यापीठाच्या टीमने ( University of Calgary in Canada ) साथीच्या आजारादरम्यान 8,000 हून अधिक गर्भवती महिलांचे सर्वेक्षण केले. ज्या लोकांमध्ये जन्मपूर्व त्रास - अधिक चिंता किंवा नैराश्याची लक्षणे आहेत. त्यांच्या अमिगडाला मेंदूचा प्रदेश आणि कार्यकारी कार्य कौशल्यांसाठी जबाबदार असलेले क्षेत्र प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स - यांत जन्मलेल्या मुलांमध्ये भिन्न संरचनात्मक संबंध दिसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. काही संशोधकांनी असे सांगितले की, विकासात मागे पडणारी अनेक मुले नंतर प्रगती करतील. न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी ग्रॉसमन स्कूल ऑफ मेडिसीनमधील ( New York University Grossman School of Medicine ) बाल आणि किशोरवयीन मानसशास्त्रज्ञ मोरिया थॉमसन म्हणाल्या “मला अशी अपेक्षा नाही की या साथीच्या रोगाने जखमी झालेली एक पिढी आम्हाला सापडेल.

