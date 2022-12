हैद्राबाद : अपंगांच्या ( World Disabled Day 2022 ) बाबतीत साधारणपणे लोकांमध्ये दया किंवा न्यूनगंड ( Inferiority Complex Regarding Disabled ) असतो. लोकांना असे वाटते की, जर एखादी व्यक्ती अपंग असेल तर याचा अर्थ ती नक्कीच इतरांवर ओझे राहील, असे समजणे अयोग्य आहे. थोड्याशा प्रयत्नाने अपंग व्यक्तीही सामान्य जीवन जगू ( Little Effort Even a Handicapped Person can Lead a Normal Life ) शकतात. जगभरातील अपंग किंवा अपंग लोकांच्या अपंगत्वाशी संबंधित समस्यांकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेणे आणि त्यांच्या योग्य आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी प्रयत्न करणे, लोकांमध्ये जागरूकता पसरवणे, या उद्देशाने दरवर्षी 3 डिसेंबर ( Transformative solutions for inclusive development ) रोजी 'जागतिक अपंग दिवस' किंवा 'जागतिक दिव्यांग दिन' साजरा केला जातो.

अपंग लोकांबद्दल समाजातील गैरसमज : सामान्यतः लोकांना असे वाटते की, दिव्यांग हे एकप्रकारे शारीरिक आणि मानसिक अपंगत्वाचे बळी ठरत असल्याने ते आयुष्यभर इतरांवर ओझे राहतात. अनेक प्रकारच्या अपंगांमध्ये योग्य प्रशिक्षण, योग्य संधी आणि योग्य प्रयत्न यांच्या मदतीने त्यांना स्वावलंबी तर बनवता येत नाही. तर उलट समाजात समान जीवन जगता येते हे सत्य आहे. शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी जागतिक स्तरावर आंतरराष्ट्रीय अपंग दिन साजरा केला जातो.

अपंगत्वाचा उद्देश आणि थीम (जागतिक दिव्यांग दिन 2022 थीम) अपंगांबद्दल

समाजात असलेले पूर्वग्रह आणि भेदभाव दूर करणे, त्यांच्याशी संबंधित समस्यांबद्दल लोकांना जागरूक करणे आणि अपंगांना समाजात समानतेच्या पातळीवर आणणे. दरवर्षी ३ डिसेंबर रोजी जागतिक अपंग दिन त्यांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने जगभरात साजरा केला जातो.

जागतिक अपंग दिन या वर्षीची थीमसह होतोय साजरा : या वर्षीच्या जागतिक अपंग दिनाची थीम "आम्हाला हव्या असलेल्या भविष्यासाठी 17 उद्दिष्टे साध्य करणे" आहे. उल्लेखनीय आहे की, 2016 मध्ये देखील जागतिक अपंगत्व दिन त्याच थीमसह साजरा करण्यात आला होता. ज्यायोगे अपंग व्यक्तींसाठी 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) स्वीकारणे आणि या उद्दिष्टांच्या भूमिकेद्वारे जग अधिक समावेशक आणि न्याय्य बनवणे. .

अपंगत्वाची आकडेवारी काय सांगते : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात दिलेल्या अंदाजानुसार, जगाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे १५%, म्हणजे एक अब्जाहून अधिक लोक कोणत्या ना कोणत्या अपंगत्वाने ग्रस्त आहेत. त्यापैकी 80% विकसनशील देशांमध्ये राहतात. दुसरीकडे, युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंडने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये जारी केलेल्या अहवालानुसार, जगभरात सुमारे २४ कोटी अपंग मुले आहेत. म्हणजेच दर दहापैकी एक मूल अपंगत्वाचा बळी आहे. अहवालानुसार, 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिलांमध्ये, अपंगत्वाचा सरासरी दर 19% आहे (प्रत्येक पाच महिलांपैकी एक) तर पुरुषांसाठी हा आकडा 12% आहे. त्याच वेळी, जगात सुमारे 800 दशलक्ष अपंग लोक कामाच्या वयाचे आहेत.

अपंगांच्या क्लेशदायक समस्या : अहवालानुसार, पुरुष, स्त्रिया आणि अपंग मुले सहसा प्रणालीगत आणि सामाजिक अडथळ्यांना तोंड देतात. ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो. ही चिंतेची बाब आहे की बहुतेक अपंगांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आवश्यक आरोग्य सेवेचा लाभ घेता येत नाही. त्यांना अपेक्षित शिक्षण मिळू शकत नाही आणि त्यांना समाजात रोजगाराच्या खूप कमी संधी मिळतात. अशा स्थितीत जागतिक अपंग दिन ही एक संधी आहे, ज्यामुळे विविध समुदायांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपंगांबद्दल समाजात असलेले पूर्वग्रह आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची संधी मिळते आणि त्याद्वारे अपंग लोकांच्या हक्कांना चालना मिळते. जग. त्यांच्यासाठी अडथळा मुक्त समाजाचे संरक्षण आणि स्थापना करण्यात यश मिळू शकेल. मात्र, त्यात बऱ्याच अंशी यशही आले आहे. पण, तरीही नोकरीला

अपंगत्व म्हणजे काय आणि त्याची कारणे : हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की अपंगत्व या शब्दामध्ये शारीरिक आणि मानसिक अपंगत्व या दोन्हींचा समावेश होतो. मुख्यतः जर आपण अपंगत्वाच्या श्रेणींबद्दल बोललो तर, सामान्यतः खालील समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांना अपंगत्वाच्या श्रेणीमध्ये ठेवले जाते. 1) जे लोक दृष्टीदोषाने ग्रस्त आहेत, म्हणजे अत्यंत कमी दृष्टी किंवा आंशिक अंधत्व किंवा पूर्ण अंधत्व. 2) ज्या लोकांना बोलण्यात किंवा ऐकण्यात अडचण येते किंवा ज्यांना अजिबात बोलता किंवा ऐकू येत नाही. 3) जे लोक कोणत्याही रोगामुळे, अनुवांशिक कारणामुळे किंवा अपघातामुळे शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त आहेत आणि त्यांना चालणे किंवा सामान्य जीवन जगण्यात अडचण येत नाही.

अपंगत्व म्हणजे काय आणि त्याची कारणे : 4) असे लोक जे मानसिक मंदतेचे बळी आहेत, म्हणजे मानसिक अपंगत्व आणि मानसिक आजार आणि त्यामुळे ते शिकण्यास, लिहिण्यास, वाचण्यास, वागण्यास किंवा इतरांशी संपर्क किंवा समन्वय स्थापित करण्यास असमर्थ आहेत. 5) ज्या लोकांमध्ये अनेक अपंगत्व आहेत, म्हणजे अशा प्रकारचे अपंगत्व ज्यामध्ये शरीराचे अनेक भाग प्रभावित होतात किंवा शरीराचे एक किंवा अधिक भाग कोणतेही काम पूर्ण किंवा अंशतः करू शकत नाहीत. 6) डाऊन सिंड्रोम, मल्टिपल स्क्लेरोसिस आणि सेरेब्रल पाल्सी सारख्या आजारांनी ग्रस्त लोक

अपंग दिनाचा इतिहास : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने 1992 पासून आंतरराष्ट्रीय अपंग व्यक्ती दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे, 1983 ते 1992 हे दशक संयुक्त राष्ट्र संघाने अपंग व्यक्तींसाठी संयुक्त राष्ट्र दशक म्हणून घोषित केले. त्यानंतर दिव्यांगांना निरोगी जीवन देणे, त्यांचा स्वाभिमान राखणे, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आणि ते अधिकार प्राप्त करण्याचा मार्ग सोपा करणे या उद्देशाने 1992 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 47 व्या आमसभेत दरवर्षी दि. 3 डिसेंबर रोजी जागतिक अपंग दिन म्हणून नियुक्त करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तेव्हापासून दरवर्षी ३ डिसेंबर रोजी हा विशेष दिव्यांग दिन जगभरात साजरा केला जातो