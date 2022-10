हैदराबाद : मुलींना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांचा स्वाभिमानाचा आवाज बळकट ( International Day of Girl Child 2022 ) करण्यासाठी दरवर्षी 11 ऑक्टोबर रोजी ( Day of Girl Child 2022 ) आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन ( International Day of Girl Child Today ) साजरा केला जातो. यामुले किशोरवयीन मुलींचे महत्त्व, सामर्थ्य आणि क्षमता ओळखून त्यांच्यासाठी अधिक संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवसाचे महत्त्वदेखील तसेच आहे. कारण जगभरातील तरुण मुलींना अजूनही अनेक आव्हानांना तोंड देत प्रगती करावी लागते.

आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन

युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन साजरा : 19 डिसेंबर 2011 रोजी, युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने 11 ऑक्टोबर हा आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून घोषित करण्यासाठी, मुलींचे हक्क आणि जगभरातील मुलींसमोरील अद्वितीय आव्हाने ओळखण्यासाठी ठराव 66/170 स्वीकारला. जगभरातील लिंग-आधारित आव्हानांमध्ये बालविवाह, भेदभाव, हिंसा, अत्याचार यांचा समावेश आहे. अजूनही समाजामध्ये मुलींना दुय्यम स्थान दिले जाते.

आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन साजरा करूया

इतिहास : 1995 मध्ये बीजिंगमधील महिलांवरील जागतिक परिषदेत प्रथम बालिका दिनाची घोषणा करण्यात आली. जगभरातील किशोरवयीन मुलींना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज ओळखणारी ही पहिलीच घटना होती. मुलींचा आंतरराष्ट्रीय दिवस एक गैरसरकारी, आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या योजनेचा भाग म्हणून सुरू झाला. मुलींच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी, विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये या मोहिमेची रचना करण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन

महत्त्व : हा दिवस मुलींना भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणाला आणि त्यांच्या मानवी हक्कांच्या पूर्ततेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. किशोरवयीन मुलींना सुरक्षित, सुशिक्षित आणि निरोगी जीवनाचा अधिकार आहे. केवळ या गंभीर सुरुवातीच्या काळातच नाही तर ते महिलांमध्ये परिपक्व होत असताना. पौगंडावस्थेमध्ये त्यांना प्रभावीपणे पाठिंबा दिल्यास, मुलींमध्ये जग बदलण्याची क्षमता आहे.

आजची कन्या उद्याचे देशाचे भविष्य : आजच्या सशक्त मुली आणि उद्याच्या कामगार, उद्योजक, मार्गदर्शक, गृहिणी, राजकीय नेते आणि माता म्हणून आमच्यात सामील होऊ शकतात. आज किशोरवयीन मुलींची शक्ती ओळखून त्यांचे हक्क जपले जातात आणि समान आणि समृद्ध भविष्याचे वचन दिले जाते. ज्यामध्ये हवामान बदल, राजकीय संघर्ष, आर्थिक विकास, रोग प्रतिबंधक आणि समस्या सोडवणे यामध्ये मानवतेचा अर्धा भाग समान भागीदार आहे.

आज तुम्ही काय करू शकता : लैंगिक शोषणासाठी तस्करी केलेल्या 96% पेक्षा जास्त मनुष्यांमध्ये मुली आणि महिला आहेत. लैंगिक समानता प्राप्त करा आणि सर्व महिला आणि मुलींना सक्षम करा. शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. महिला आणि मुलींवरील सर्व प्रकारचा भेदभाव दूर करणे हा केवळ मूलभूत मानवी हक्कच नाही, तर इतर सर्व विकास क्षेत्रांमध्येही त्याचा गुणात्मक प्रभाव आहे.

आपल्या कार्याने ठसा उमटवलेल्या महत्त्वाच्या महिला : आपल्या देशाला तसे महिलांचे विशेष योगदान लाभले आहे. देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांंनी देशाचा नावलौकीक जगभरात पोहचवला. सध्याच्या राष्ट्रपती या महिलाच आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नुकतीच राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली. देशाच्या महिलांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्या क्रातिवीर सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ, महान क्रांतिकारी राणी लक्ष्मीबाई, महाराणी ताराराणी, अहिल्यादेवी होळकर यांनी देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा वाटा उचलला.

काही आकडेवारी : स्त्री-पुरुष समानता असली पाहिजे आणि सर्व महिला आणि मुलींना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत. मुलींना माणूस समजून सर्व अधिकार दिले पाहिजेत. बालविवाह : जगभरात दररोज सुमारे 33,000 मुलींचे लहान वयात लग्न केले जाते. जगभरात 3 दशलक्षाहून अधिक मुली आणि तरुणी सध्या HIV सह जगत आहेत.

पतीकडून होणारे अत्याचार : 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील सुमारे 44 टक्के मुलींना असे वाटते की, पत्नीला मारहाण करणे हा पतीचा अधिकार आहे. बंधपत्रित बालमजुरी : वयाच्या पाच ते १४ पर्यंत मुली मुलांपेक्षा जास्त काम करतात. मानवी तस्करीमध्ये मुलांपेक्षा खूप अधिक पटीने ९६ टक्के मुली आणि महिलांचे लैंगिक शोषण होते.