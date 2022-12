नवी दिल्ली : निरोगी, तरुण आणि मध्यमवयीन भारतीयांमध्ये अनपेक्षित हृदयविकाराचा झटका ( Venous Thromboembolism ) आणि अगदी स्ट्रोकची अधिकाधिक ( Unexpected Heart Attacks and Even Strokes Come to Light Among Indians ) प्रकरणे समोर येत असताना, शुक्रवारी एका नवीन ( Heart Attacks ) सर्वेक्षणातून ( Heart ) असे दिसून आले आहे की, लसीकरण न केलेले आणि लसीकरण न केलेले ( Brain ) दोन्ही लोक या नवीन आरोग्य आणीबाणीमुळे प्रभावित झाले आहेत. सुमारे 51 टक्के नागरिकांनी सांगितले की, त्यांच्या जवळच्या नेटवर्कमध्ये एक किंवा अधिक व्यक्ती आहेत, ज्यांना गेल्या दोन वर्षांत हृदय किंवा मेंदूचा झटका, रक्ताच्या गुठळ्या, न्यूरोलॉजिकल गुंतागुंत, कर्करोग प्रवेग किंवा इतर अचानक वैद्यकीय परिस्थितींचा अनुभव आला आहे.

LocalCircles या सामाजिक सामुदायिक प्लॅटफॉर्मच्या सर्वेक्षणानुसार, 62 टक्के नागरिकांनी सांगितले की, त्यांच्या नेटवर्कमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झालेल्यांना दुहेरी लसीकरण करण्यात आले आहे. 11 टक्के नागरिकांनी सांगितले की, त्यांना सिंगल-डोस लसीकरण करण्यात आले आहे. तर 8 टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांना लसीकरण करण्यात आले नाही. 357 जिल्ह्यांतील 32,000 नागरिकांचा समावेश असलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 61 टक्के लोकांनी गंभीर वैद्यकीय परिस्थितींशी संबंधित त्यांच्या संपर्कात एक किंवा अधिक वेळा कोविड झाल्याचे सांगितले, तर 28 टक्के लोकांनी गंभीर वैद्यकीय परिस्थिती अनुभवलेल्या त्यांच्या संपर्कांना कधीही कोविड झाला नसल्याचे सांगितले.

संशोधकांचा असा अंदाज आहे की, जगभरातील 200 दशलक्षांहून अधिक लोकांना सध्या तीव्र कोविड परिस्थिती आहे. जिथे त्यांना मायोकार्डिटिस, पेरीकार्डिटिस, मेंदूतील धुके किंवा स्मृती समस्या, स्लीप एपनिया, थकवा, सांधेदुखी आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या आहेत. या व्यतिरिक्त, गेल्या 3 महिन्यांत मीडियामध्ये अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, जिथे निरोगी, तरुण आणि मध्यमवयीन व्यक्ती, पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

"यापैकी बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, जेव्हा त्यांना हृदयविकाराचा अनुभव आला तेव्हा व्यक्ती नृत्य, व्यायामशाळा, चालणे इत्यादी शारीरिक क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली होती. यामुळे अनेकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली. त्यांना असे काय झाले हे समजून घ्यायचे आहे." बंगळुरू मुख्यालय असलेल्या नारायणा हेल्थच्या म्हणण्यानुसार, "विविध अभ्यासांमध्ये स्ट्रोक हे कोविड -19 चे प्रकटीकरण म्हणून पाहिले गेले आहे. जे 0.9 टक्के ते 23 टक्के कोविड -19 रुग्णांना स्ट्रोक विकसित झाल्याचे दर्शविते."

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी डॉक्टरांसाठी "कोविडनंतरच्या सिक्वेलीच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे" जारी केली असली तरी, लसीकरण न केलेले आणि लसीकरण न केलेले, एकापेक्षा जास्त वाचलेल्या नागरिकांना माहिती देण्यासाठी फारसे काही केले गेलेले दिसत नाही. कोविड किंवा त्याचे प्रकार, संभाव्य गुंतागुंत आणि कोविड रीइन्फेक्शन टाळण्याची गरज आहे.

यावर सुरुवातीच्या वेळी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की "गंभीर कोविडने रुग्णालयात दाखल झालेल्या 20 टक्के-30 टक्के रुग्णांमध्ये ट्रोपोनिनची पातळी वाढणे, शिरासंबंधीचा थ्रोम्बोइम्बोलिझम, हृदय अपयश आणि अतालता यांद्वारे प्रकट झालेल्या मायोकार्डियल सहभागाचे पुरावे आहेत." सर्वेक्षणात असे आढळून आले की अर्ध्याहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांना किमान एक किंवा अधिक व्यक्ती माहित आहेत ज्यांना कोविड नंतरच्या परिणामांमुळे त्रास होत आहे.

"ही एक उच्च टक्केवारी आहे जी स्पष्टपणे सूचित करते की, या गंभीर परिस्थितींचा प्रसार हा एक वास्तविकता आहे," निष्कर्षांनी दर्शविले. LocalCircles ने सांगितले की ते हे निष्कर्ष सरकारमधील प्रमुख भागधारकांपर्यंत पोहोचवतील जेणेकरून पुढील संशोधन आणि ऑन-ग्राउंड कृतींसाठी त्याचे मूल्यांकन केले जाऊ शकेल.