लंडन: धोकादायक कोरोनाव्हायरसच्या (Corona Virus) स्पाइक प्रोटीनमध्ये 'टेलर-मेड पॉकेट' (tailor-made pocket) असल्याचे ताज्या संशोधनातून समोर आले आहे. ब्रिस्टल विद्यापीठाच्या नेतृत्वाखालील शास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय पथकाने हे काम हाती घेतले होते. असे आढळून आले आहे की, या 'टेलर-मेड पॉकेट'मुळे विषाणू मानवी शरीरातील जिवंत पेशींना चिकटून राहतात आणि नंतर गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरतात.

धोकादायक कोरोनाव्हायरस प्रभावीपणे रोखले जाऊ शकतात: सर्व प्रकारच्या कोरोनाव्हायरसच्या पृष्ठभागावर स्पाइक ग्लायकोप्रोटीन असते. तथापि, संशोधकांना असे आढळून आले आहे की, मर्स (MERS) आणि ओमिक्राॅन (Omicron) सारख्या धोकादायक विषाणूंच्या स्पाइक प्रोटीनमध्ये खास 'टेलर-मेड पॉकेट्स' असतात. हे पॉकेट्स कोरोनाव्हायरसच्या स्पाइक प्रोटीनमध्ये आढळत नाहीत, ज्यामुळे सौम्य लक्षणे दिसतात. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की, जर उपचार हे लक्ष्य ठेवून तयार केले गेले तर, 2002 च्या सार्स-कोव्हपासून आणि अलीकडील ओमिक्रॉन इत्यादी सर्व प्रकारचे धोकादायक कोरोनाव्हायरस प्रभावीपणे रोखले जाऊ शकतात. सायन्स अ‍ॅडव्हान्सेस मासिकाने हे तपशील दिले आहेत.

पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी जागरुक असले पाहिजे: कोविड-19 च्या वारंवार संपर्कात आल्याने पीडितांमध्ये अवयव निकामी होण्याचा आणि मृत्यूचा धोका वाढतो, असे एका नवीन अभ्यासात म्हटले आहे. या संदर्भात, लोकांनी पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी जागरुक असले पाहिजे. शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, कोरोना संसर्गाची वारंवार लागण झाल्यास रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज वाढेल. फुफ्फुसे, हृदय, मेंदू, रक्त, स्नायू आणि पचनसंस्थेमध्ये (organ failure) अडचणी निर्माण होतात हे स्पष्ट केले आहे. रीइन्फेक्शनमुळे मधुमेह, किडनीचे आजार आणि मानसिक आरोग्य समस्या होऊ शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की, जसजसे पुनर्संक्रमणांची संख्या वाढते तसतसे आरोग्य धोक्यातही वाढ होते (Health risks also increase). (The threat of organ failure with repeated covid)

अद्यतनित आकडेवारीनुसार: आकडेवारीनुसार, देशात आतापर्यंत एकूण 4,41,07,943 लोक संसर्गमुक्त झाले आहेत, तर कोविड-19 मुळे मृत्यूचे प्रमाण 1.18 टक्के आहे. त्याच वेळी, देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत कोविड-19 विरोधी लसींचे 219.64 कोटी डोस देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, 7 ऑगस्ट 2020 रोजी देशात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांची संख्या 20 लाख, 23 ऑगस्ट 2020 रोजी 30 लाख आणि 5 सप्टेंबर 2020 रोजी 40 लाखांहून अधिक झाली होती. 16 सप्टेंबर 2020 रोजी संसर्गाची एकूण प्रकरणे 50 लाख, 28 सप्टेंबर 2020 रोजी 60 लाख, 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी 70 लाख, 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी 80 लाख आणि 20 नोव्हेंबर रोजी 90 लाखांवर गेली.