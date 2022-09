नवी दिल्ली: भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने ( ICMR ) जुलै ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत केरळ आणि दिल्लीमध्ये आढळलेल्या मांकीपॉक्स प्रकरणांच्या संपूर्ण जीनोम क्रमाचे विश्लेषण ( Genome Sequence of Kerala Delhi monkeypox cases) केले आहे. ICMR-NIV पुणे द्वारे केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की त्याना A.2 वंशामध्ये तीन उप-क्लस्टर आढळले आहेत - पहिला क्लस्टर केरळ आणि दिल्ली ( First cluster is Kerala N5 Delhi N2 ) (N2) USA-2022 ON674051.1 सह संरेखित आहे, तर दुसरा क्लस्टर दिल्ली (N3) ) USA-2022 ON675438.1 सह संरेखित आहे आणि तिसऱ्या क्लस्टरमध्ये UK, US आणि थायलंडचा समावेश आहे.

अभ्यासानुसार, भारतातील सर्व जीनोम अनुक्रमांपैकी 90 ते 99 टक्के भाग व्यापणारा क्लेड IIB च्या क्लेड IIB चा A.2 वंश ( The A.2 lineage of clade IIB )A.2 वंशाचा आहे. "भारतातील 90 ते 99 टक्के जीनोम कव्हर करणारे सर्व mpxv अनुक्रम क्लेड IIB च्या A.2 वंशाचे आहेत. A.2 mpxv वंश तीन उपसमूहांमध्ये विभागले गेले आहेत, पहिला क्लस्टर केरळ N5, दिल्ली N2 USA- 2022. ON674051.1, तर दिल्ली N3 चा दुसरा भाग VA-2022 ON675438.1 सह संरेखित आहे आणि तिसरा यूके, यूएसए आणि थायलंडचा आहे. MPXV वंशातील अलीकडील अद्यतनांनी केरळमधील सर्व पाच अनुक्रमांना A.2.1 असे नामनिर्देशित केले आहे.

जुलै ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत 18 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 96 संशयित मांकीपॉक्स प्रकरणांचे क्लिनिकल नमुने ( Monkeypox Clinical samples ) जसे की ऑरोफॅरिंजियल स्वॅब्स ( oropharyngeal swab ), नासोफरींजियल स्वॅब्स, लेशन क्रस्ट्स आणि जखमेच्या द्रवपदार्थांचे ICMR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुण्याला पाठवले होते.

मंकीपॉक्स विशिष्ट रिअल टाइम पीसीआर ( Monkeypox specific real time PCR ) वापरून सर्व प्रकरणांचे निदान? नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी केरळ आणि दिल्लीतील प्रत्येकी पाच रुग्ण एमपीएक्सव्हीसाठी पॉझिटिव्ह आढळले. सर्व मंकीपॉक्स निगेटिव्ह प्रकरणे देखील व्हॅरिसेला झोस्टर व्हायरस ( VZV ) आणि एन्टरोव्हायरस (EV) विशिष्ट रिअल-टाइम पीसीआरसाठी तपासली गेली.

ICMR-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुणे येथे संदर्भित केलेल्या 114 प्रकरणांपैकी, MPXV संसर्गाची पुष्टी भारतातील दहा प्रकरणांमध्ये ऑर्थोपॉक्स आणि मंकीपॉक्स विशिष्ट रिअल टाइम पीसीआर वापरून झाली. मंकीपॉक्स निगेटिव्ह केसेसच्या पुढील स्क्रीनिंगने रिअल टाइम पीसीआरद्वारे VZV आणि EV ची उपस्थिती दर्शविली. देशात मंकीपॉक्सच्या 10 प्रकरणांची पुष्टी झाली, ज्यामध्ये दिल्लीतील तीन पुरुष आणि दोन महिलांना संसर्ग झाल्याचे आढळले. त्यांचा कोणताही आंतरराष्ट्रीय प्रवास इतिहास नव्हता, तर पाच पुरुष संयुक्त अरब अमिराती ( UAE ) मधून केरळात आले होते.

