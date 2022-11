हैदराबाद : आज (17 नोव्हेंबर) जागतिक प्रीमॅच्युरिटी दिवस ( World Prematurity Day 2022 ) आहे. 9 महिन्यांपूर्वी जन्मलेल्या मुदतपूर्व बाळांची संख्या रोखण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो. अकाली जन्म झाल्यामुळे अनेक बालके कुपोषणाला ( Premature Children Treatment ) बळी पडतात आणि विविध आजारांना बळी पडतात. हे का घडते आणि आई आणि कुटुंबाला याची ( Many Baby Suffer From Malnutrition and Suffer From Various Diseases ) जाणीव कशी असू शकते, याबद्दल या दिवसात जागरूकता निर्माण होते.

दरवर्षी 15 दशलक्ष बालके वेळेपूर्वी जन्म घेतात : अहवालानुसार, दरवर्षी सुमारे 15 दशलक्ष बालके वेळेपूर्वी (9 महिनेपूर्वी) जन्माला येतात. जगात जन्मलेल्या सर्व 10 पैकी एक बाळ हे वेळेआधीच जन्माला येते. जगभरातील पाच वर्षांखालील बहुतेक मृत्यूंना मुदतपूर्वता जबाबदार आहे. ही समस्या टाळण्यासाठी प्रसूतीपूर्वी जागरूक आणि सावध राहण्याची गरज आहे. अकाली जन्मलेले बाळ अपरिपक्व असू शकते, परिणामी बाळाची शारीरिक रचना वेगळी असते. त्यामुळे कुटुंबासह आईवरही मानसिक दडपण आहे.

अवेळी जन्माची कारणे : बाळ लवकर जन्माला येण्याचे कोणतेही नेमके कारण नसले तरी, नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासानुसार, ज्या स्त्रिया गरोदरपणात चिंतेचा अनुभव घेतात त्यांना सामान्य गर्भवती महिलांपेक्षा लवकर जन्म देण्याची शक्यता असते. हे संशोधन जर्नल हेल्थ सायकॉलॉजीमध्ये प्रकाशित झाले आहे. मातेच्या नैराश्याचा मुलांवर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी हा अभ्यास करण्यात आला.

लॉस एंजेलिसमधील 196 गर्भवती महिलांवर केला गेला अभ्यास : कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, लॉस एंजेलिस, यूएसएमधील प्रमुख अभ्यास लेखक क्रिस्टीन डंकेल शेटर यांनी सांगितले की, "अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की गर्भधारणेदरम्यान मातांची मानसिक स्थिती जन्माच्या परिणामांवर परिणाम करू शकते." मागील संशोधनानुसार, गर्भधारणेच्या 37 आठवड्यांपूर्वी जन्माची चिंता, बाळाचा जन्म कसा होईल, काय होईल, किंवा इतर चिंता या जोखमीचे घटक असू शकतात. लॉस एंजेलिसमधील 196 गर्भवती महिलांवर हा अभ्यास करण्यात आला.

अकाली जन्मलेल्या बाळांवर उपचार : त्वचा-ते-त्वचा संपर्क हा एक अतिशय फायदेशीर आणि प्रभावी सराव असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आईच्या त्वचेच्या संपर्कात येणाऱ्या नवजात बाळासाठी विशेष फायदे आहेत. अकाली जन्मलेल्या बाळांमध्ये हे उपचार विशेषतः महत्त्वाचे आहेत. हे उपचार जन्मानंतर लगेच सुरू केले पाहिजेत. त्याचे स्तनपान आणि योग्य देखभाल करण्याचा सराव हृदयगती आणि रक्तातील ग्लुकोजच्या पातळीसारख्या महत्त्वाच्या पॅरामीटर्सच्या स्थिरतेस समर्थन देतो. जन्मानंतर आणि मध्यम किंवा दीर्घकालीन अतिरिक्त जीवन असे आहे. वैद्यकीय उपचार न केल्यास, अकाली जन्मलेल्या अर्भकांसाठी त्वचेपासून त्वचेचा संपर्क आवश्यक आहे.

प्रीमॅच्युरिटी डे सेलिब्रेशनचा इतिहास : 17 नोव्हेंबर 2008 रोजी युरोपियन पालक संघटनेने पहिला आंतरराष्ट्रीय प्रीटर्म बर्थ अवेअरनेस डे आयोजित केला होता. 2011 पासून हा जागतिक प्रीमॅच्युरिटी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरात साजरा केला जात आहे. हा दिवस साजरा करण्यात पालक गट, कुटुंबे, आरोग्य व्यावसायिक, राजकारणी, रुग्णालये, संस्था आणि सामान्य जनता सहभागी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होते. 2013 मध्ये, WPD (जागतिक प्रीमॅच्युरिटी डे) 60 पेक्षा जास्त देशांमध्ये साजरा करण्यात आला.