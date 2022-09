लंडन: निरोगी जीवनशैलीमुळे टाइप 2 मधुमेह (T2D) असलेल्या लोकांमध्ये स्मृतिभ्रंशाचा धोका कमी होऊ शकतो ( Dementia risk in diabetic patients ), असे एका नवीन अभ्यासात आढळून आले आहे. अभ्यासात असे आढळून आले की, T2D आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली असलेल्या व्यक्तींमध्ये ( Unhealthy lifestyle associated with dementia ) T2D नसलेल्या आणि अतिशय निरोगी जीवनशैली असलेल्या लोकांच्या तुलनेत स्मृतिभ्रंश होण्याची शक्यता जास्त असते.

तथापि, निरोगी जीवनशैलीमुळे लोकांना T2D स्मृतिभ्रंश होण्याची शक्यता जवळजवळ निम्मी झाली. ग्लासगो विद्यापीठातील संशोधक कार्लोस सॅलिस-मोरालेस म्हणाले, "सध्याच्या आहार, शारीरिक हालचाली आणि झोपेच्या शिफारशींचे पालन करणे हे चांगल्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. ते मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये स्मृतिभ्रंशाचा धोका कमी ( Healthy lifestyle may reduce dementia risk ) करण्यास योगदान देऊ शकते."

आम्ही दर्शविले आहे की, या निरोगी जीवनशैली मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याने मधुमेह असलेल्या लोकांना अनुभवलेल्या स्मृतिभ्रंशाचा धोका देखील लक्षणीयरीत्या कमी होतो," सेलिस-मोरालेस म्हणाले. अभ्यासासाठी, युरोपियन असोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीजच्या ( European Association for the Study of Diabetes ) वार्षिक बैठकीत ( EASD ) मध्ये सादर केले गेले. स्टॉकहोम, टीमने डिमेंशियाच्या विकासासाठी यूके बायोबँक अभ्यासाच्या जवळपास 450,000 सहभागींचा मागोवा घेतला.

445,364 सहभागी (54.6 टक्के महिला) यांचे सरासरी वय 55.6 वर्षे होते. त्यांचे सरासरी 9.1 वर्षे पालन केले गेले. या कालावधीच्या सुरूवातीस सर्व स्मृतिभ्रंश मुक्त होते. T2D आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली या दोन्हींचा स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका जास्त ( Diabetes and unhealthiest lifestyles ) होता.

T2D असलेल्या लोकांमध्ये T2D नसलेल्या लोकांपेक्षा डिमेंशिया होण्याची शक्यता 33 टक्के अधिक होती. अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीचा स्मृतीभ्रंशाशी अधिक दृढ संबंध होता. सर्वात कमी निरोगी जीवनशैली असलेल्या सहभागींना सर्वात निरोगी जीवनशैली असलेल्या लोकांपेक्षा स्मृतिभ्रंश होण्याची शक्यता 65 टक्के अधिक होती.

पुढील विश्लेषणात असे दिसून आले की, निरोगी जीवनशैलीमुळे T2D असलेल्या लोकांमध्ये स्मृतिभ्रंशाचा धोका कमी होतो. मधुमेह आणि निरोगी जीवनशैली असलेल्या व्यक्तींना मधुमेह आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली ( Dementia risk in diabetic patients ) असलेल्या लोकांपेक्षा स्मृतिभ्रंश होण्याची शक्यता 45 टक्के कमी होती.

हेही वाचा - Dengue Symptoms Prevention : पावसाळा संपलेला नाही, त्यामुळे 'या' लक्षणांकडे करू नका दुर्लक्ष