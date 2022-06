जैविक, सामाजिक आणि वर्तणुकीशी संबंधित घटकांमुळे पुरुष आणि स्त्रियांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य समस्यांच्या सर्वात सामान्य कारणांमध्ये फरक निर्माण झाला आहे. पुरुष स्त्रियांपेक्षा कमी वयात मरतात आणि त्यांच्या आयुष्यभर रोगाचा मोठा भार वाहतो. ते तरुण वयात आजारी पडतात आणि स्त्रियांपेक्षा जास्त काळ टिकणारे आजार असतात. हृदयविकार, पक्षाघात, मधुमेह, कर्करोग आणि नैराश्य हे सर्वात वरचे पुरुष मारेकरी आहेत. तथापि, पुरुषांना पुर: स्थ कर्करोग आणि सौम्य प्रोस्टेटिक हायपरप्लासिया यासारख्या पुरुष-विशिष्ट समस्यांना ( Male specific health issues ) देखील तोंड द्यावे लागते. येथे काही पुरुष-विशिष्ट आरोग्य समस्या आहेत ज्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे.

हृदयरोग -

हृदयरोग ( Heart disease ) अनेक प्रकारात येतो. त्याच्या सर्व अभिव्यक्तींकडे लक्ष न दिल्यास गंभीर आणि घातक गुंतागुंत होऊ शकते. तीन प्रौढ पुरुषांपैकी एकाला हृदयविकाराचा काही प्रकार असतो. 45 वर्षांखालील पुरुषांमध्ये उच्च रक्तदाब आणि पक्षाघात देखील सामान्य आहे. तथापि, जीवनशैलीत बदल आणि नियमित वैद्यकीय तपासणी हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी जोखीम व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात, कारण तुमचे डॉक्टर कोलेस्टेरॉल, रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल यासह अनेक जोखीम घटकांवर आधारित हृदयविकाराच्या तुमच्या जोखमीची गणना करू शकतात. दबाव आणि धूम्रपानाच्या सवयी.

कर्करोग -

हृदयविकारानंतर कर्करोग हे पुरुषांच्या मृत्यूचे दुसरे प्रमुख कारण ( Cancer second cause of death in men ) आहे. त्वचा, प्रोस्टेट, कोलन आणि फुफ्फुसाचे कर्करोग हे पुरुषांमधील सर्वात सामान्य कर्करोग आहेत. निरोगी जीवनशैली आणि नियमित तपासणी यांचे संयोजन हे सुनिश्चित करते की रोग माफीमध्ये राहतो. नियमितपणे सनस्क्रीन लावणे, अल्कोहोल आणि तंबाखू टाळणे आणि लाल मांसाचे सेवन कमी करणे या सर्व गोष्टी कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.

मधुमेह -

मधुमेह सहसा कोणतीही लक्षणे ( Symptoms of diabetes ) न दाखवता सुरू होतो. हे रक्तातील साखरेची पातळी वाढवते आणि शेवटी लघवीमध्ये जाते. मधुमेहाची पहिली दिसणारी लक्षणे म्हणजे लघवी आणि तहान वाढणे. उच्च ग्लुकोज संपूर्ण शरीरातील रक्तवाहिन्या आणि मज्जातंतूंवर मंद विष म्हणून कार्य करते. हृदयविकाराचा झटका, पक्षाघात, अंधत्व, मूत्रपिंड निकामी होणे आणि अंगविच्छेदन हे अनेक पुरुषांचे परिणाम आहेत. उपचार न केल्यास, मधुमेहामुळे मज्जातंतू आणि मूत्रपिंडाचे नुकसान होते, हृदयरोग आणि पक्षाघाताचा धोका वाढतो, दृष्टी समस्या आणि अंधत्व येते. मधुमेह असलेल्या पुरुषांना देखील कमी टेस्टोस्टेरॉन पातळी आणि लैंगिक नपुंसकत्वाचा धोका असतो, ज्यामुळे उदासीनता किंवा चिंता वाढू शकते.

मानसिक आरोग्य आणि नैराश्य -

पुरुषांमधील नैराश्याकडे लक्ष ( Mental health and depression ) दिले जात नाही. कारण लक्षणे नेहमी त्यांच्या अपेक्षेशी जुळत नाहीत. पुरुषांना कधीकधी उदासीनता दुःखाऐवजी राग किंवा चिडचिड म्हणून अनुभवते. ते या भावना गालिच्या खाली स्वीप करण्याची अधिक शक्यता असते. असे मानले जाते की नैराश्याचा परिणाम पुरुषांपेक्षा स्त्रियांवर जास्त होतो. खरं तर, पुरुषांमध्ये नैराश्याच्या भावना लपवण्याची किंवा स्त्रियांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याची प्रवृत्ती असू शकते.

जेव्हा चिंता आणि नैराश्य यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या येतात तेव्हा पुरुष मदत घेण्यास कचरतात, ज्यामुळे आत्महत्येच्या वर्तनाचा धोका लक्षणीय वाढतो. मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी संबंधित कलंक लक्षात घेता, विशेषत: पुरुषांमध्ये, गैरसमज दूर करणे आणि गरजूंना उपचार अधिक उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे.

नपुंसकता -

इरेक्टाइल डिसफंक्शनचे ( नपुंसकता ) सर्वात सामान्य कारण म्हणजे एथेरोस्क्लेरोसिस, त्याच स्थितीमुळे स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा झटका येतो. खरं तर, इडी असणे हे सहसा सूचित करते की संपूर्ण शरीरातील रक्तवाहिन्या चांगल्या स्थितीत नाहीत. इरेक्टाइल डिसफंक्शन ( Erectile dysfunction ) हे हृदयविकाराचे प्रारंभिक धोक्याचे लक्षण असल्याचे डॉक्टर मानतात. जरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हे जीवघेणे नसले तरी ते गंभीर आरोग्य समस्या दर्शवू शकते. इरेक्टाइल डिसफंक्शन 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या दोन तृतीयांश पुरुषांवर आणि 40 वर्षांखालील 39 टक्के पुरुषांना प्रभावित करते. इरेक्टाइल डिसफंक्शन असलेले पुरुष कमी आनंदी असतात आणि उदासीन होण्याची शक्यता जास्त असते. (IANS)

