हैदराबाद : सध्या, विशेषत: कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर, मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी जागतिक स्तरावर लोकांमध्ये जागरुकता वाढू लागली आहे. परंतु त्याच वेळी, गेल्या काही वर्षांत, सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये मानसिक तणाव किंवा आजारांसारख्या वाढत्या मानसिक समस्यांच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ज्याला जगभरातील मानसोपचार तज्ज्ञांनी आणि विविध संशोधनांच्या आकडेवारीने आणि निकालांनी पुष्टी दिली आहे. अशा परिस्थितीत प्रयोगशाळा आता आनंदाविषयीच्या व्यापक दृष्टिकोनाची आणि कल्पनांची अंतर्दृष्टी प्राप्त करेल. (avadh Girls Degree College established Happiness Lab, AGDC College Lucknow, Happiness Lab AGDC College Lucknow)

एक अनोखा उपक्रम : अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज , लखनऊमधील एक प्रमुख संस्था, हॅपीनेस लॅबची स्थापना केली आहे. (Happiness Lab has been established) महाविद्यालयाचे एनएसएस अधिकारी प्रा. उपमा चतुर्वेदी म्हणाल्या, हॅपीनेस लॅब ही विद्यार्थ्यांना आनंदी राहण्यासाठी आणि आव्हानात्मक परिस्थिती आणि तणावपूर्ण प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न आहे. एजीडीसी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. बीना राय म्हणाल्या की, कॉलेजमध्ये 'DOST' (AGDC College Dost) नावाचा एक अनोखा उपक्रम देखील आहे, जो विद्यार्थ्यांसाठी एक बॉक्स आहे, जिथे ते स्वतःला लिखित स्वरूपात व्यक्त करू शकतात.

भावनिकदृष्ट्या खंबीर बनण्यास मदत होईल : डॉ. वीणा कृष्णन मानसोपचारतज्ज्ञ स्पष्ट करतात की अभ्यास, नोकरी, अस्थिर भविष्य, नातेसंबंध किंवा कामाच्या ठिकाणी तणाव, अपघात किंवा गैरवर्तनाचा प्रभाव आणि खराब जीवनशैली यासह अनेक कारणे आहेत, जी सर्व वयोगटातील महिला आणि पुरुषांना प्रभावित करू शकतात. त्याच वेळी, सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे मानसिक समस्यांना तोंड द्यावे लागणारे लोक मोठ्या संख्येने लहान मुले आणि तरुण प्रौढ आहेत. ते म्हणाले, तरुण पिढीला विविध बाबतीत तणावाचा सामना करावा लागतो (Cope with stress) आणि या उपक्रमामुळे त्यांना परिस्थितीला सामोरे जाण्यास आणि भावनिकदृष्ट्या खंबीर बनण्यास मदत होईल. (It will help you become emotionally strong)