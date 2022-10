वॉशिंग्टन (यूएस) : यूसीएल संशोधकांच्या नेतृत्वाखालील ( UCL Researchers Indicates That ) एका नवीन अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, मध्य ते उशिरापर्यंतच्या जीवनात पाच तासांपेक्षा ( Five Hours of Sleep in Mid-to-Late Life ) कमी झोप घेणे हे कमीतकमी ( Elevated Risk of Acquiring at Least Two Chronic Illnesses ) दोन जुनाट आजार होण्याच्या उच्च जोखमीशी संबंधित ( Ayurveda Treatment has Led to Remarkable Improvement ) असू शकते. PLOS मेडिसिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात व्हाईटहॉल II कोहॉर्ट अभ्यासातून 50, 60 आणि 70 वयोगटातील 7,000 पेक्षा जास्त स्त्री-पुरुषांच्या आरोग्यावर झोपेच्या कालावधीच्या प्रभावाचे विश्लेषण केले गेले.

संशोधकांनी 25 वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक सहभागी किती वेळ झोपला. मृत्यूदर आणि त्यांना दोन किंवा अधिक जुनाट आजार (बहुविकृती) - जसे की हृदयरोग, कर्करोग किंवा मधुमेह - यांचे निदान झाले आहे का, यामधील संबंध तपासले. ज्या लोकांनी 50 वर्षांच्या वयात पाच तास किंवा त्यापेक्षा कमी झोप घेतल्याची तक्रार नोंदवली आहे. त्यांना 20% अधिक जुनाट आजाराचे निदान झाले आहे. 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळ झोपलेल्या लोकांच्या तुलनेत 40% अधिक दोन किंवा अधिक जुनाट आजारांचे निदान होण्याची शक्यता आहे सात तासांपर्यंत.

आयुष मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, आयुर्वेद उपचारांमुळे रुग्णाच्या झोपेच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. अलीकडील केस स्टडी "शिरोधारा विथ अश्वगंधा तैला सोबत शमना चिकित्सा" हे उदाहरण समोर ठेवते जे झोपेच्या अभावाच्या व्यवस्थापनात फायदेशीर भूमिका बजावते.

याव्यतिरिक्त, 50, 60 आणि 70 वर्षे वयाच्या पाच तास किंवा त्यापेक्षा कमी झोपल्याने सात तासांपर्यंत झोपलेल्या लोकांच्या तुलनेत 30% ते 40% बहुविकृतीचा धोका वाढतो. संशोधकांना असेही आढळून आले की वयाच्या 50 व्या वर्षी पाच तास किंवा त्यापेक्षा कमी झोपेचा कालावधी 25 वर्षांच्या फॉलो-अपमध्ये मृत्यूच्या 25% वाढीव जोखमीशी संबंधित आहे. जे प्रामुख्याने या वस्तुस्थितीद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते की कमी झोपेचा कालावधी दीर्घकालीन आजाराचा धोका वाढवतो.

ज्यामुळे मृत्यूचा धोका वाढतो. प्रमुख लेखक, डॉ सेव्हरिन साबिया (UCL इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी अँड हेल्थ, आणि इन्सर्म, युनिव्हर्सिटी पॅरिस साइट) म्हणाले, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये बहुविकृती वाढत आहे आणि अर्ध्याहून अधिक वृद्धांना आता किमान दोन जुनाट आजार आहेत. सार्वजनिक आरोग्यासाठी हे एक मोठे आव्हान असल्याचे सिद्ध होत आहे, कारण बहुविकृतीचा उच्च आरोग्य सेवा वापर, हॉस्पिटलायझेशन आणि अपंगत्व यांच्याशी संबंधित आहे. जसजसे लोक मोठे होतात तसतसे त्यांच्या झोपेच्या सवयी आणि झोपेची रचना बदलते.

तथापि, रात्री 7 ते 8 तास झोपण्याची शिफारस केली जाते. कारण यापेक्षा जास्त किंवा कमी झोपेचा कालावधी पूर्वी वैयक्तिक जुनाट आजारांशी संबंधित आहे. आमचे निष्कर्ष असे दर्शवतात की, कमी झोपेचा कालावधीदेखील बहुविकृतीशी संबंधित आहे. रात्रीची चांगली झोप सुनिश्चित करण्यासाठी, झोपेच्या चांगल्या स्वच्छतेला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे, जसे की झोपण्यापूर्वी शयनकक्ष शांत, गडद आणि आरामदायक तापमान असल्याची खात्री करणे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे काढून टाकण्याचा आणि झोपेच्या वेळेपूर्वी मोठे जेवण टाळण्याचाही सल्ला दिला जातो. दिवसा शारीरिक हालचाली आणि प्रकाशाच्या संपर्कात राहणेदेखील चांगली झोप वाढवू शकते.

अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, संशोधकांनी दीर्घ कालावधीसाठी, नऊ तास किंवा त्याहून अधिक काळ झोपल्याने आरोग्याच्या परिणामांवर परिणाम होतो का याचेही मूल्यांकन केले. वयाच्या 50 व्या वर्षी दीर्घ झोपेचा कालावधी आणि निरोगी लोकांमध्ये बहु-रोगीपणा यांच्यात कोणताही स्पष्ट संबंध नव्हता. तथापि, जर एखाद्या सहभागीला आधीच दीर्घकालीन स्थितीचे निदान झाले असेल, तर दीर्घ झोपेचा कालावधी सुमारे 35% वाढलेल्या आजाराशी संबंधित होता. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की हे झोपेवर परिणाम करणाऱ्या अंतर्निहित आरोग्य परिस्थितीमुळे असू शकते.

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनच्या वरिष्ठ हृदयरोग परिचारिका जो व्हिटमोर म्हणाल्या, पुरेशी झोप घेतल्याने तुमच्या शरीराला विश्रांती मिळते. कमी झोपेमुळे जळजळ वाढणे आणि रक्तदाब वाढणे यांसह हृदयविकाराचा किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो, असे अनेक मार्ग आहेत. हे संशोधन संशोधनाच्या वाढत्या भागामध्ये भर घालते जे रात्री चांगली झोप घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. संशोधनासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑन एजिंग, एनआयएच, युके मेडिकल रिसर्च कौन्सिल, ब्रिटिश हार्ट फाऊंडेशन आणि वेलकम यांचा भाग आहे.

अभ्यास मर्यादा संशोधकांनी झोपेवर स्वयं-अहवाल दिलेला डेटा वापरला, जो पूर्वाग्रह अहवालाच्या अधीन असण्याची शक्यता आहे. जरी 4,000 सहभागींचा डेटा वापरून ज्यांची झोप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे मोजली गेली होती ते निष्कर्षांची पुष्टी करते. दरम्यान, झोपेच्या गुणवत्तेवरील डेटा केवळ ६० आणि ७० वयोगटातील लोकांसाठी उपलब्ध होता. व्हाईटहॉल II अभ्यासात केवळ नागरी सेवेच्या सदस्यांचा समावेश आहे. जे सर्वजण अभ्यासासाठी नियुक्त केले गेले होते आणि सामान्य लोकसंख्येपेक्षा निरोगी असण्याची शक्यता आहे.