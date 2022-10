निरोगी आरोग्यासाठी रात्री झोपताना किंवा सकाळी नाष्ट्यामध्ये दुधाचा समावेश केला जातो. दुधामध्ये कॅल्शिअम, प्रोटीन आणि विटामिन हे तिन्ही गुणधर्म असतात. दुधामध्ये आणखी एक गोष्ट मिसळलीत तर तुम्हाला त्याचे आणखी मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. दुधामध्ये जीवनसत्त्व, खनिज पदार्थ आणि शरीराला मजबूत करणारे अनेक पोषक तत्वे असतात. नक्की कोणती ती खास गोष्ट आहे ती जाणून घ्या.

Milk at Night : दुधामध्ये एक चमचा मध मिसळून ते प्यायल्याने त्याच्या अनेक औषधी गुणधर्मांचा शरीराला उपयोग (Adding honey to milk is even more beneficial for health) होतो. मधात अँटी बॅक्टेरियटल गुण असल्याने ते आपले रोगांपासुन रक्षण करते अशात जर दुध आणि मध सोबत घेतले तर आपल्या आरोग्याला याचा खुप फायदा होतो.

कृती: सर्वप्रथम दुध गरम करुन घ्यावे कारण कच्च्या दुधात बॅक्टेरिया असु शकतात. त्यानंतर एक ग्लास कोमट दुधात एक चमचा मध टाका. रात्री झोपण्यापूर्वी हे मिश्रण प्या काही दिवसातच तुम्हाला फायदे दिसू लागतील.

इम्यूनिटी बूस्टर: दुध (Milk) आणि मध (Honey) दोन्हीही इम्यूनिटी बूस्टरप्रमाणे काम करतात. दुधात मध मिसळून घेतले तर आपली इम्यूनिटी वाढते. तसेच बऱ्याच आजारांपासून लढण्याची ताकद मिळते. दुधात मध टाकून घेतल्यास सर्दी, पडसे आणि खोकल्यातही आराम मिळतो.

हृदय सुदृढ राहते: बऱ्याच जणांचा या गोष्टीवर विश्वास नाही की दुध हे हृदयाचे स्वस्थ सुदृढ राखण्यास मदत करते, पण ही गोष्ट खरी आहे. दुधामध्ये पोटॅशियम असते जे रक्तदाब संतुलित राखते. यामुळेच हृदयाशी निगडीत आजार आणि समस्यांना आळा बसतो.

पाचन तंत्र मजबूत बनवते: मधात असलेले एंजाइम आपले पाचन तंत्र मजबूत बनवते. रात्री झोपताना मध आणि दूधाचे मिश्रण प्यायल्याने अन्नाचे पचन व्यवस्थित होते. अशा प्रकारे दूध प्यायल्याने बद्धकोष्ठता, आम्लपित्त आणि अपचनावर मात करता येते. पोट साफ करण्यासाठी दूध आणि मधाचे मिश्रण नक्कीच घेतलं पाहिजे.

वजन वाढवण्यास मदत होते: दुध शरीराला मजबुत बनवते, पण फक्त दुध पिण्यापेक्षा आपण सोबत जर मध घातले तर आपले कमी झालेले वजन वाढण्यास देखील मदत होते. मधातील कॅलरीज आणि कार्ब्स दुधातील हेल्दी फॅट्स सोबत मिसळून वजन वाढवण्यास मदत होते.

दुधात असतात अनेक पोषक तत्वे: दुध हे पौष्टिकतेची मोठी संपन्न खाण आहे हे आम्ही मगाशीच सांगितलं. उच्च दर्जाची प्रथिने आणि जीवनसत्त्व 'ब' च्या व्यतिरिक्त दुधात कॅल्शियम, जीवनसत्त्व 'ड' असते जे हृदय सुदृढ राखतात आणि आपले वजन सुद्धा नियंत्रित ठेवण्यात मदत करतात.

थकवा दूर होतो: दुधात मध टाकून घेतल्यास शरीरातील थकवा दूर होतो सोबतच शारीरिक कमतरतादेखील दूर होते. तसेच दुध प्यायल्याने रात्री झोप छान लागते आणि झोप चांगली झाल्याने सकाळी शरीरात ऊर्जा देखील जाणवते.