हैदराबाद : गरोदरपणापूर्वी आरोग्य सुधारल्याने आई आणि नवजात बाळ दोघांचेही आरोग्य सुधारू ( Optimising Health Before Pregnancy ) शकते. तथापि, प्रत्येकाला गर्भधारणेपूर्वी चांगल्या आरोग्याची आवश्यकता ( Good Health Before Pregnancy They Generally Start Thinking ) असते याची जाणीव नसते. ते सामान्यतः गर्भधारणेदरम्यान याचा विचार करू लागतात. सुधारण्यायोग्य जोखीम घटक ज्यात धूम्रपान आणि गर्भधारणेच्या पूर्व कालावधीत जास्त मद्यपान यांचा समावेश होतो. महिला आणि पुरुषांच्या प्रजनन ( Effect on Quality of Reproductive Cells and Sperm and Egg Cells ) क्षमतेवर आणि पुनरुत्पादक पेशींच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. शुक्राणू आणि अंडी पेशी याच्यावरसुद्धा परिणाम होतो त्यामुळे या गोष्टींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.

गर्भधारणापूर्व काळजीमध्ये गर्भधारणेपूर्वी फोलेट घेणे, भविष्यातील गर्भधारणेसाठी घेतलेली कोणतीही औषधे सुरक्षित आहे याची खात्री करणे आणि धूम्रपान आणि वजन यासारख्या जोखीम घटकांना संबोधित करणे यासारख्या पूर्वसंकल्पना जोखीम घटक आणि शिफारशींचे शिक्षण देणे समाविष्ट आहे. हे कमी वजन, उत्स्फूर्त गर्भपात आणि मुदतपूर्व जन्म यासारख्या प्रतिकूल गर्भधारणेच्या परिणामांची घटना कमी करू शकतात. हेल्थकेअर संपर्काचा पहिला मुद्दा म्हणून प्राथमिक काळजी प्रदात्यांना पूर्वधारणा काळजी प्रदान करण्यासाठी आदर्शपणे ठेवले जाते. परंतु जरी असे पुरावे आहेत की समुदाय आणि हॉस्पिटल सेटिंग्जमध्ये पूर्वधारणा काळजी हस्तक्षेप जोखीम घटक कमी करण्यासाठी आणि गर्भधारणेचे परिणाम सुधारण्यासाठी ओळखले जातात, त्यांची प्रभावीता अस्पष्ट आहे.

कमी प्राधान्य आणि स्त्रिया-केंद्रित: अनेक देशांमध्ये प्राथमिक काळजीमध्ये गर्भधारणापूर्व काळजी ही सहसा कमी प्राधान्य असते आणि नियमित सराव नाही आणि जवळजवळ सर्व प्राथमिक काळजी-आधारित पूर्वधारणा काळजी हस्तक्षेप स्त्रियांसाठी निर्देशित केले जातात. आमच्या नवीन SPHERE संशोधनाने (जनरल प्रॅक्टिशनर्स डॉ. सोनिया श्रीनिवासन आणि सिडनी विद्यापीठातील प्रोफेसर कर्स्टन ब्लॅक यांच्या सह-लेखक) गर्भधारणेपूर्वी चांगल्या आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

ब्रिटिश जर्नल ऑफ जनरल प्रॅक्टिसमध्ये प्रकाशित झालेल्या मोनाश युनिव्हर्सिटीच्या नेतृत्वाखालील पद्धतशीर पुनरावलोकन, शिक्षण, पूरक औषधे आणि आहारातील बदल यासह प्राथमिक काळजी-आधारित पूर्वधारणा काळजी हस्तक्षेप, जोखीम घटक कमी करण्यात आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी किती प्रभावी होते याची तपासणी केली. पुनरावलोकनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पात्र असलेल्या 28 अभ्यासांपैकी फक्त एक पुरुषांबद्दल होता.

पुनरावलोकन म्हणते : “जवळजवळ सर्व प्राथमिक काळजी-आधारित PCC हस्तक्षेप स्त्रियांच्या दिशेने निर्देशित केले जातात... धूम्रपान आणि अल्कोहोलच्या सेवनासह बदल करण्यायोग्य जोखीम घटक देखील पुरुषांच्या पुनरुत्पादक आरोग्यावर आणि शुक्राणूंच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकतात, PCC प्रजनन-वृद्ध पुरुषांसाठी निर्देशित देखील गर्भधारणा सुधारू शकतात. परिणाम."

त्यांना आढळून आले की प्राथमिक काळजी-आधारित पूर्वधारणा काळजी – संक्षिप्त आणि सखोल शिक्षण, पूरक औषधोपचार आणि आहारातील बदल – आरोग्यविषयक ज्ञान सुधारण्यात आणि महिलांमध्ये मद्यपान आणि धूम्रपान यासारख्या पूर्वसंकल्पना जोखीम घटक कमी करण्यासाठी प्रभावी आहे, जरी प्रशिक्षित नसलेल्या व्यक्तींकडून प्रसूती झाली तरीही. हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स, परंतु गर्भधारणेच्या परिणामांवर पूर्वधारणा काळजीचा प्रभाव कमी पुरावा होता.

आहाराच्या संबंधात, चार पेपर्सने सांगितले की आहारातील बदल प्रभावी आहेत. एकामध्ये, आरोग्य कर्मचार्‍याने बनवलेले स्नॅक्स – हिरव्या, पालेभाज्या, फळे आणि दूध – गर्भधारणेच्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त आधी खाल्ल्याने बाळाचे वजन वाढले. पुनरावलोकन पुढे सांगते: "... नियंत्रण गटाच्या तुलनेत हस्तक्षेप गटाला प्रदान केलेल्या स्नॅकमध्ये उच्च सूक्ष्म पोषक, ऊर्जा आणि/किंवा प्रथिने पातळी यामुळे हे घडले असावे."

तसेच, गर्भधारणेच्या 20 व्या आठवड्यापर्यंत दररोज किमान 100 ग्रॅम मशरूमचा समावेश असलेल्या आहारामुळे गर्भधारणेचा उच्च रक्तदाब, प्री-एक्लॅम्पसिया, गर्भधारणेचे वजन वाढणे, गर्भधारणेचे जास्त वजन वाढणे आणि गर्भधारणा मधुमेह कमी होतो. इतर दोन लेखांमध्ये, आरोग्यसेवा नसलेल्या, व्यावसायिक-प्रशिक्षित फॅसिलिटेटर्सनी पूर्वधारणेपासून मुदतीपर्यंत मॅक्रोन्यूट्रिएंट सप्लिमेंटेशन दिले. यामुळे मातृ प्रथिने, लोह, जस्त, फोलेट, व्हिटॅमिन ए आणि बी 12 वाढले. तथापि, बाळाच्या जन्माच्या वजनावर किंवा 24 महिन्यांपर्यंतच्या बाळाच्या वाढीवर त्याचा परिणाम होत नाही.

पुरुष आणि स्त्रिया दोघांसाठी महत्त्वाचे: मोनाश युनिव्हर्सिटी पुनरावलोकन हे आरोग्यसेवा प्रदात्यांची भूमिका आणि स्त्रिया आणि पुरुष दोघांसाठी पूर्वधारणा काळजीचे महत्त्व विचारात घेणारे पहिले आहे. प्राथमिक काळजी-आधारित पूर्वधारणा काळजी गर्भधारणेचे परिणाम सुधारू शकते की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी आणि पुरुषांसाठी संभाव्य फायद्यांबद्दल अधिक पुरावे मिळविण्यासाठी निष्कर्ष अधिक संशोधनाची आवश्यकता दर्शवितात.

आशा आहे की, हे नवीन पुनरावलोकन सामान्य पद्धतींतील प्राथमिक काळजी पुरवठादारांना (जनरल प्रॅक्टिशनर्स किंवा GPs, परिचारिका) गर्भधारणापूर्व काळजीची प्रभावीता समजून घेण्यास आणि गर्भधारणेपूर्वी महिलांना त्यांचे आरोग्य अनुकूल करण्यासाठी त्यांच्या संभाव्य भूमिकेची समज वाढवण्यास मदत करेल. पुनरुत्पादक-वृद्ध स्त्रिया आणि पुरुषांमध्ये गर्भधारणापूर्व कालावधीत चांगल्या आरोग्याच्या महत्त्वाविषयी जागरुकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि गर्भधारणेची योजना आखणाऱ्यांना गर्भधारणापूर्व आरोग्याबद्दल त्यांच्या GP सोबत बोलण्याचे आवाहन केले जाते. पुनरुत्पादक वयाच्या स्त्रिया आणि पुरुषांनी त्यांच्या GP ला भेट दिल्यावर गर्भधारणापूर्व काळजीबद्दल चर्चा सुरू करणे आणि त्यांचे ज्ञान सुधारण्यासाठी संसाधने मागणे खूप महत्वाचे आहे.