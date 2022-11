हैद्राबाद : अतिरागाने रक्त जळते ( Excessive Anger Burns The Blood ), अशी एक म्हण आहे. म्हणजेच, अतिरागाचा परिणाम केवळ मनावर होत नाही, तर त्याचा शारीरिक ( Behavioral Disorder ) आरोग्यावरही परिणाम ( Excessive Anger Not Only Affects on Mind But Also on Physical Health ) होतो. जरी राग ही सामान्य वर्तनाची भावना ( Mental Diseases Conditions or Clinical Disorders ) आहे. परंतु, जास्त रागामुळे केवळ आपल्या सामाजिक, कौटुंबिक आणि कामाच्या जीवनावर परिणाम होत नाही, तर काहीवेळा मानसिक रोग, किंवा क्लिनिकल विकारदेखील होऊ शकतात.

अतिराग हा एका रोगात रूपांतरित होण्याचा धोका

रागावर नियंत्रण आवश्यक : प्रत्येक व्यक्तीला राग येतो, मग तो लहान मूल असो, प्रौढ असो वा वृद्ध, स्त्री असो वा पुरुष. अभ्यास, काम, नातेसंबंध, शारीरिक समस्या आणि अशा अनेक कारणांमुळे लोकांमध्ये राग येऊ शकतो. सहसा लोकांना राग येतो आणि त्यांचे म्हणणे किंवा भावना व्यक्त केल्यावर ते काही वेळाने शांत होतात. पण, काही वेळा काही लोक रागावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्याला प्रत्येक गोष्टीवर राग येतो आणि पुन्हा पुन्हा राग येतो. कधीकधी हा राग इतका वाढतो की ते हिंसक होऊ लागतात.

मानसिक आजाराची शक्यता : मानसशास्त्रज्ञ मानतात की, अशा स्थितीमुळे लोकांमध्ये समस्या उद्भवू शकतात. केवळ अतिरागामुळे लोकांच्या सामान्य आणि कामकाजाच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो, त्यांना कोणत्याही मानसिक विकाराचा बळी होऊ शकतो. परंतु, रागाचा अतिरेक कधीकधी एखाद्या व्यक्तीला हिंसा आणि गुन्हेगारीकडे नेतो. लोकांमध्ये रागाच्या समस्या वाढत आहेत, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल असोसिएशनने दिलेल्या रागाच्या व्याख्येनुसार, "राग ही प्रतिकूल परिस्थितीत एक सहज अभिव्यक्ती आहे, जी आरोपांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी किंवा स्वतःच्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे."

जगभरातील लोक त्रस्त: याची दुसरी बाजू पाहताना, आपल्या भारतीय साहित्यात राग हा एक महत्त्वाचा रस किंवा भावना मानला जाते. परंतु, सध्या जगभरातील लोकांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे राग आणि तणाव यासारख्या समस्या वाढत आहेत. त्याचबरोबर लोकांचा त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होत आहे. त्‍यामुळे क्रोध किंवा क्रोधाची समस्या आणि त्‍यामुळे उत्‍पन्‍न होणार्‍या क्लिनिकल डिसऑर्डरची प्रकरणे जगभरात वाढत आहेत. जगभरातील अनेक संशोधनांमध्येही या गोष्टीची पुष्टी झाली आहे. त्यामुळे जगभरातील मानसशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ आजच्या युगाला 'चिंतेचे युग' या नावाने संबोधत आहेत.

तीव्र रागाची समस्या मोठी : उत्तराखंडमधील मानसशास्त्रज्ञ डॉ. रेणुका शर्मा स्पष्ट करतात की, तीव्र रागाची समस्या स्वतःमध्ये एक मोठी समस्या आहे. परंतु, यामुळे काहीवेळा इतर काही मानसिक समस्या आणि विकार उद्भवू शकतात किंवा आधीच मनोविकाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीची स्थिती बिघडू शकते. त्या सांगतात की, जेव्हा रागाचे रूपांतर विकारात होते, तेव्हा त्याचा केवळ आपल्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरच परिणाम होत नाही, तर आपल्या जीवनाची गुणवत्तादेखील बिघडू शकते.

अनेक विकारांना बळी : सध्या, क्लिनिकल अॅन्झायटी डिसऑर्डरसह अशा अनेक मानसिक विकारांना बळी पडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. ज्यासाठी अतिराग हेदेखील एक कारण आहे. जसे की, सामाजिक चिंता, फोबिया, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमॅटिक डिसऑर्डर किंवा घाबरणे इत्यादी समस्या. त्यांनी यावर स्पष्टपणे काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्या म्हणतात की, रागाच्या समस्या लोकांच्या कामावर, सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनावर, कार्यक्षमता, विचार करण्याची क्षमता आणि त्यांच्या लैंगिक जीवनावरदेखील परिणाम करू शकतात. याशिवाय अतिरागामुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये गुन्हेगारी, हिंसाचार, चुकीचे किंवा असामाजिक काम करण्याची भावना निर्माण होते किंवा वाढते.

शारीरिक आजाराची भीती: रागामुळे शारीरिक समस्याही निर्माण होतात. डॉ. रेणुका सांगतात की, या समस्येमुळे व्यक्तीचे मानसिक आरोग्यच नाही, तर त्याच्या शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, उच्च रक्तदाब आणि डोकेदुखीची समस्या सामान्यतः एखाद्या व्यक्तीमध्ये दिसून येते जी खूप रागावलेली असते. इतकेच नाही तर अशा लोकांमध्ये हृदयविकार, हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघाताची शक्यताही जास्त असते. याशिवाय अशा लोकांमध्ये हार्मोन्सच्या असंतुलनाची समस्यादेखील असू शकते.

निद्रानाश डोकेदुखी: याशिवाय, इतर अनेक प्रकारच्या शारीरिक समस्या आहेत, ज्या रागाचा विकार निर्माण झाल्यावर पीडित व्यक्तीला त्रास देऊ शकतात. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत. निद्रानाश, सतत किंवा दीर्घकाळापर्यंत डोकेदुखी आणि ओटीपोटात दुखणे, चिंताग्रस्त, तणाव, अस्वस्थ आणि नैराश्य जाणवणे, उच्च रक्तदाब आणि पचन समस्या, जास्त घाम येणे इत्यादी.

नियंत्रणासाठी काही टिप्स : डॉ. रेणुका सांगतात की, असे लोक ज्यांना मर्यादेपलीकडे राग येतो ते केवळ स्वतःचेच नुकसान करीत नाहीत, तर इतरांनाही हानी पोहोचवू शकतात. कारण अशा स्थितीत व्यक्ती स्वतःला विचार करण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता गमावून बसते. तसेच, तो त्याच्या प्रतिक्रियेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. म्हणूनच या समस्येचा सामना करणार्‍या लोकांनी समुपदेशन करणे आणि गरज पडल्यास थेरपी आणि इतर उपचारांची मदत घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

कौशल्य विकास थेरपी : डॉ. रेणुका म्हणतात की अधिक गंभीर स्थितीत, एखाद्या व्यक्तीला संज्ञानात्मक वर्तणूक उपचार, संवाद प्रशिक्षण आणि राग व्यवस्थापन कौशल्य विकास थेरपीसह समुपदेशन केले जाते. ज्याद्वारे त्यांना त्यांच्या वागण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

हे आहेत काही उपाय : याशिवाय अशा लोकांना खोल डायफ्रामॅटिक श्वासोच्छ्वास आणि माइंडफुलनेस ध्यानाचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला जातो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यायाम विशेषत: योगा आणि ध्यान करणे खूप उपयुक्त ठरू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, दिवसातील काही वेळ अशा कामात घालवणे ज्याने तुम्हाला आनंद मिळतो हेदेखील खूप फायदेशीर आहे. जसे की तुमचा कोणताही छंद, नृत्य, पुस्तक वाचणे, संगीत ऐकणे किंवा चित्रकल इत्यादीमध्ये तुमचा वेळ घालवणे हा यावरील उपाय ठरू शकतो.

जीवनशैलीत करा बदल : डॉ. रेणुका सांगतात की, आजच्या काळात जीवनशैलीशी संबंधित समस्यादेखील अशा समस्यांना कारणीभूत ठरतात. अशा परिस्थितीत शिस्तबद्ध जीवनशैलीचे पालन करणे जसे की, वेळेवर झोपणे, वेळेवर उठणे आणि आहाराच्या सवयी, कामासह कुटुंबाला वेळ देणे आणि त्यांच्यासोबत दर्जेदार वेळ घालवणे या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकते. याशिवाय रोजनिशी लिहिणे किंवा दिवसभरातील सर्व घडामोडी लिहिल्या जाणाऱ्या जर्नल बनवणेही फायदेशीर ठरते. वास्तविक, असे केल्याने, व्यक्तीला समजते की, कोणत्या गोष्टी आणि घटना त्याच्या रागाला चालना देतात. जेणेकरून तो उल्लेख केलेल्या मार्गांनी त्या परिस्थितीत स्वतःला संयम ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकेल.

ताणतणावात राहणे सोडा: डॉ. रेणुका म्हणाल्या की, अशा व्यक्ती ज्यांना सतत राग आणि अस्वस्थतेचा सामना करावा लागतो त्यांनी ताणतणावाचा बॉल सोबत ठेवावा. जेणेकरून जेव्हा जेव्हा त्यांना त्यांच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यास त्रास होतो, तेव्हा ते त्याचा वापर करू शकतात. याशिवाय रागात असताना हसायला लावणारे कार्यक्रम पाहणे, चालणे, मोजणे, खोल श्वास घेणे आणि मन शांत ठेवण्यास आणि रागावर नियंत्रण ठेवण्यास प्रवृत्त करणारे असे शब्द पुन्हा सांगणे, जसे सर्वकाही ठीक आहे. इट्स ओके, टेक इट इझी, सर्व काही ठीक होईल, अशा गोष्टी फायदेशीर ठरू शकतात.