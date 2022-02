वृद्ध महिलांमध्ये कोरोना आणि मृत्यूशी इस्ट्रोजेनची पातळी कशी जोडली जाते. यावर एक नवीन अभ्यास 'BMJ ओपन' जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. आधीच रजोनिवृत्तीतून गेलेल्या महिलांमध्ये कोरोना संसर्गाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पूरक संप्रेरक उपचारांचा शोध घेणे योग्य ठरेल, असे संशोधकांनी सांगितले. या घटकांचा लेखाजोखा घेतल्यानंतरही महिलांना पुरुषांपेक्षा कोरोना धोका कमी असल्याचे दिसून आले. आणि हे MERS (Middle East Respiratory Syndrome) सारख्या अलीकडील गंभीर विषाणूजन्य संक्रमणांबाबतही खरे होते.

मानवी शरीरात इस्ट्रोजेनची हार्मोन महत्वाची भूमिका निभावतो. संशोधकांनी कोरोनाच्या तीव्रतेवर इस्ट्रोजेन पातळी वाढवण्याच्या आणि कमी करण्याच्या संभाव्य परिणामांची तुलना केली. त्यांनी स्वीडिश पब्लिक हेल्थ एजन्सीच्या राष्ट्रीय डेटावर (all those testing positive for SARS-CoV-2) ; सांख्यिकी स्वीडन (socioeconomic factors); आणि राष्ट्रीय आरोग्य आणि कल्याण मंडळ (causes of death) यांची सहाय्यता घेतली.

49,853 महिलांना कोरोनाचे निदान

स्वीडनमध्ये 4 फेब्रुवारी ते 14 सप्टेंबर 2020 दरम्यान एकूण 49,853 महिलांना कोरोनाचे निदान झाले होते. त्यापैकी 16,693 महिलांचे वय 50 ते 80 दरम्यान होते. अभ्यासाच्या नमुन्यात एकूण 14,685 महिलांचा समावेश होता. 227 (2 टक्के) पूर्वी या आजाराचे निदान झाले होते. स्तनाचा कर्करोग आणि कर्करोगाच्या पुनरावृत्तीचा धोका (गट 1) रोखण्यासाठी इस्ट्रोजेन ब्लॉकर औषधे (adjuvant therapy)घेत होते आणि (17 percent) 2535 रजोनिवृत्तीच्या लक्षणांपासून मुक्त होण्यासाठी त्यांच्या इस्ट्रोजेनची पातळी वाढवण्यासाठी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (HRT) घेत होते.

81 टक्के महिला सहभागी

काही 11,923 (81 टक्के) महिला सहभागी झाल्या होत्या. एकतर त्यांची पद्धतशीर इस्ट्रोजेन पातळी वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे उपचार घेत नव्हते. सर्व डेटाच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की इस्ट्रोजेन उपचार नसलेल्या तुलनेत, एस्ट्रोजेन ब्लॉकर (गट 1) असलेल्या महिलांमध्ये कोरोनामुळे मृत्यूची शक्यता दुप्पट जास्त आहे. परंतु एचआरटी (गट 2) वरील महिलांमध्ये 54 टक्के कमी आहे. वय, वार्षिक डिस्पोजेबल उत्पन्न, शैक्षणिक प्राप्ती आणि सहअस्तित्वातील आरोग्य परिस्थिती यासारख्या संभाव्य प्रभावशाली घटकांचा अभ्यास केला. एचआरटी (गट 2) वरील महिलांसाठी कोरोनामुळे मृत्यूची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी (53 टक्के) राहिली.

कोरोनाशी संबंधित

वय लक्षणीयरीत्या कोरोनामुळे मृत्यूच्या जोखमीशी संबंधित होते, प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष 15 टक्के अधिक शक्यतांशी संबंधित होते, तर प्रत्येक अतिरिक्त सहअस्तित्व स्थितीमुळे मृत्यूची शक्यता 13 टक्क्यांनी वाढली. आणि सर्वात कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या मृत्यूची शक्यता इतर लोकांपेक्षा जवळपास 3 पट होती. हा एक निरीक्षणात्मक अभ्यास होता. एचआरटी किंवा एस्ट्रोजेन ब्लॉकर औषधांच्या अचूक डोस किंवा त्यांचा कालावधी, वजन किंवा धूम्रपान यावर कोणताही डेटा नव्हता, तर सहायक थेरपीवर गट 1 मधील महिलांची संख्या तुलनेने कमी होती. हे घटक प्रभावशाली असू शकतात. "हा अभ्यास इस्ट्रोजेन पातळी आणि कोरोना मृत्यू यांच्यातील संबंध दर्शवितो. परिणामी, इस्ट्रोजेन पातळी वाढवणारी औषधे रजोनिवृत्तीनंतरच्या महिलांमध्ये COVID-19 ची तीव्रता कमी करण्यासाठी उपचारात्मक प्रयत्नांमध्ये भूमिका बजावू शकतात.

