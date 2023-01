मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : दर उन्हाळ्यात, बरेच ऑस्ट्रेलियन लोक पोहण्यासाठी, सर्फ करण्यासाठी, समुद्रात फिरण्यासाठी आणि समुद्रकिनाऱ्यावर फिरण्यासाठी समुद्राकडे जातात. पण जेव्हा आपण महासागरात तेव्हा मासे, सील, डॉल्फिन, शार्क, जेलीफिश, कासव, स्टिंग्रे, कटलफिश आणि पक्षी अनेकदा आपल्या शेजारी असतात.

आपण सागरी प्राण्यांना घाबरवू शकतो आणि ते आपल्याला घाबरवू शकतात : पोहताना आपल्याला कितीही असुरक्षित वाटत असले तरीही, समुद्रात आपली उपस्थिती एखाद्या प्राण्याला घाबरवू शकते किंवा हानी पोहोचवू (Humans can harm marine wildlife as well) शकते. प्राणी आपल्याला शिकारी म्हणून पाहू शकतात आणि त्यानुसार त्यांचे वर्तन बदलू शकतात. मासे, पक्षी आणि लहान डंक असू शकतात आणि कासवांना श्वास घेण्यासाठी समुद्राच्या पृष्ठभागावर जाण्यास उशीर होऊ शकतो.

महासागरातील प्राण्यांबद्दल जाणून घ्या (Learn about ocean animals) : तुम्हाला कोणत्याही महासागरातील प्राण्यांचा सामना करावा लागू (Educate yourself about marine life) शकतो. लोक आणि प्राणी दोघांनाही सुरक्षित ठेवण्यास केव्हा मदत होऊ शकते हे जाणून घेणे. काही प्राणी वर्षभर असतात. परंतु, व्हेल निरीक्षक आणि मच्छीमार हे चांगल्या प्रकारे जाणतात. अनेक प्राणी विशिष्ट हंगामात अधिक सक्रिय असतात किंवा केवळ वर्षाच्या विशिष्ट वेळी दिसतात.

मानवांना होणारे धोके (Hazards to humans) : स्वतःला माहिती देणे म्हणजे आपण सुरक्षित राहण्यासाठी उपाययोजना करू शकतो. उदाहरणार्थ, उत्तर क्वीन्सलँडमध्ये उबदार महिन्यांत पोहणाऱ्या लोकांना समुद्रकिनाऱ्यांवर पोहण्याचा आणि वेटसूट किंवा स्टिंगर सूट घालण्याचा सल्ला दिला जातो. पाण्यात हळूहळू प्रवेश केल्याने काही सागरी स्टिंगर्सला दूर जाण्यास वेळ मिळतो. जेव्हा शार्कचा विचार केला जातो तेव्हा मानवांना होणारे धोके कमी करण्यासाठी अहिंसक पध्दतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन वाढत आहे. यामध्ये सार्वजनिक शिक्षणाचा समावेश असू शकतो.

सुरक्षितता सुनिश्चित करणे : महासागरातील प्राण्यांबद्दल स्वतःला शिक्षित करणे देखील आम्हाला त्यांचे संरक्षण करण्यात मदत करते. किनाऱ्यावरील पक्ष्यांची घरटी उथळ आणि असुरक्षित असतात आणि जेव्हा मानव आजूबाजूला असतो तेव्हा पक्षी त्यांची अंडी सोडून देतात. कुत्रे आणखी मोठा धोका निर्माण करतात. आम्‍हाला माहीत असल्‍यास आम्‍ही किनार्‍याच्‍या पक्ष्यांसह समुद्रकिनारा सामायिक करत असल्‍यास, त्‍यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्‍यासाठी आम्‍ही पावले उचलू शकतो.

समुद्रातील प्राण्यांशी मानवी भेटी रोमांचक आणि सकारात्मक : जोखीम असूनही, समुद्रातील प्राण्यांशी मानवी भेटी रोमांचक आणि सकारात्मक असतात. तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या प्राण्यांना भेटू शकता, तसेच त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे सर्वोत्तम मार्ग जाणून घेणे, तुम्हाला सुरक्षित ठेवण्यात मदत करेल आणि प्राण्यांसाठीही हा एक चांगला अनुभव असल्याची खात्री करण्यात मदत करेल.