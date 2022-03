टुलेन युनिव्हर्सिटी, ( Tulane University ) लुईझियाना यांनी केलेल्या अभ्यासात वाइनचे सेवन टाईप-2 मधुमेहाशी संबंध दर्शवते. अल्कोहोलचे सेवन (no more than 14 grams per day for women and 28 grams per day for men) , विशेषतः वाइन, जेवणासह टाईप 2 मधुमेह होण्याचा धोका कमी होतो.अल्कोहोलच्या सेवनामुळे आरोग्यावर परिणाम होतात. म्हणून मद्यास दुधारी तलवार ( double-edged sword ) असे म्हणतात. त्याचे कसे सेवन केले जाते यावर ते हानीकारक की उपयुक्त हे ठरते. असे अभ्यास लेखक हाओ मा यांनी सांगितले.

अल्कोहोलचे सेवन हे मोटर वाहन अपघात, हिंसाचार, लैंगिक जोखीम , उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा, स्ट्रोक, स्तनाचा कर्करोग, यकृत रोग, नैराश्य, आत्महत्या, अपघात, अल्कोहोल दुरुपयोग आणि मद्यपान यासह जोडले आहे. एखाद्या व्यक्तीने मद्यपानाचे प्रमाण वाढल्यास आरोग्य धोके वाढतात. काही कर्करोग आणि गोष्टींसाठी कमी प्रमाणात अल्कोहोलच्या सेवनानेही धोका वाढतो. स्त्रियांसाठी दररोज एक ग्लास वाइन किंवा इतर अल्कोहोलयुक्त पेये आणि पुरुषांसाठी दररोज दोन ग्लास पर्यंत मद्यपान करणे फायदेशीर आहे. स्त्रियांसाठी दररोज 14 ग्रॅम, किंवा सुमारे 150 मिली, वाइन आणि पुरुषांसाठी दररोज 28 ग्रॅम, किंवा सुमारे 300 मिली वाइनपर्यंत असते.

डॉक्टरांशी बोला

अमेरिकन हार्ट असोसिएशन ( American Heart Association ) आणि यू.एस. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन ( U.S. Centers for Disease Control and Prevention ) (CDC) प्रौढ मद्यपान करू नये. जे लोक नियमितपणे अल्कोहोल पितात. त्यांनी त्यांच्या डॉक्टरांशी अल्कोहोल पिण्याचे फायदे आणि जोखीम याबद्दल बोललो पाहिजे. गरोदर महिलांनी मद्यपान करू नये. संशोधकांनी 312,400 जणांचा सहभाग घेतला. आणि सुमारे 11 वर्ष सहभागी झालेल्या लोकांमध्ये टाईप 2 मधुमेहाचा परिणाम तपासला.

संशोधनाचे निष्कर्ष

सरासरी 11 वर्षांच्या संशोधनात अभ्यासातील सुमारे 8,600 ज्येष्ठ नागरिकांना टाइप 2 मधुमेह झाला.

जेवणासोबत अल्कोहोल सेवन केल्याने टाईप 2 मधुमेहाचा धोका 14% कमी असतो.

टाइप 2 मधुमेहाच्या केवळ जेवणादरम्यान अल्कोहोल पिणाऱ्या लोकांमध्येच दिसून आला. जरी या अभ्यासात जेवणाच्या विशिष्ट वेळेची माहिती घेतली नाही.

जेवणासोबत अल्कोहोल पिणे आणि टाइप 2 मधुमेह यांच्यातील फरक सामान्य होते.

वाईन, बिअर आणि मद्य सेवन केल्याने टाइप 2 मधुमेहाच्या धोक्यांसोबत वेगळे संबंध होते. वाइनचे जास्त प्रमाणात सेवन टाईप 2 मधुमेहाच्या कमी जोखमीशी संबंधित होते. तर जास्त प्रमाणात बिअर किंवा मद्य हे टाइप 2 मधुमेहाशी संबंधित होते.

टीप - हा लेख अभ्यासावर आधारित आहे. हा लेख कोणत्याही प्रकारचे पेय पिण्यास प्रोत्साहन देत नाही.

हेही वाचा - Fatty Liver : श्वासाच्या दुर्गंधीमुळे होऊ शकतो फॅटी लिव्हर नामक आजार