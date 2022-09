नवी दिल्ली: काळा, हिरवा किंवा ओलॉन्ग चहाचा ( Oolong tea ) मध्यम प्रमाणात सेवन केल्यास टाइप 2 मधुमेह होण्याचा धोका कमी ( Moderate use of tea lowers risk of T2D ) असतो, असे आठ देशांतील दहा लाखांहून अधिक लोकांवर केलेल्या संशोधनात दिसून आले आहे. या वर्षीच्या युरोपियन असोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज ( EASD ) च्या स्टॉकहोम, स्वीडन येथे (सप्टेंबर 19-23) वार्षिक बैठकीत सादर करण्यात आलेले निष्कर्ष असे दर्शवतात की दिवसातून किमान चार कप चहा पिल्याने 10 वर्षांच्या सरासरी कालावधीत T2D चा धोका 17 टक्क्याने कमी होतो.

ओलॉन्ग चहा हा हिरवा ( Green tea ) आणि काळा चहा ( Black tea ) बनवण्यासाठी वापरला जाणारा त्याच वनस्पतीपासून बनवलेला पारंपारिक चीनी चहा आहे. चहावर प्रक्रिया कशी केली जाते यात फरक आहे - हिरव्या चहाला जास्त ऑक्सिडायझेशन करण्याची परवानगी नाही ( Green Oxidization is not allowed ), काळ्या चहाला तो काळा होईपर्यंत ऑक्सिडायझ करण्याची परवानगी आहे आणि ओलोंग चहाला अंशतः ऑक्सिडायझ होतो.

