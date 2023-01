हैदराबाद : थंडीच्या मोसमात गरम सूप प्यायला (Drink Healthy Desi Garlic Soup in winter) मिळाले, तर फार छान वाटते. भाज्यांचे सूप पौष्टिक घटकांनी परिपूर्ण असते. हिवाळ्यात, हे सूप तुम्हाला संसर्गाशी लढण्यास मदत करेल आणि प्रतिकारशक्ती देखील वाढवेल. लसणामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. यामुळे तुम्ही अनेक प्रकारच्या आजारांपासून दूर (get relief from cold) राहू शकता.

गार्लिक सूपचे फायदे (Benefits of Garlic Soup) : गार्लिक सूप प्यायल्याने शरीराला अनेक फायदे होतात. शरीराला भरपूर फायबर मिळते, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. या प्रकारचे सूप प्यायल्याने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते. तसेच सूप प्यायल्यानेही कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित राहते. गार्लिक सूप प्यायल्याने हृदयालाही खूप (beneficial for the heart) फायदा होतो.

हेल्दी देसी गार्लिक सूप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य (Ingredients for Making Healthy Desi Garlic Soup) : काळी मिरी संपूर्ण आणि पावडर, लसूण, दालचिनी, हिरवी धणे, आले, तूप, हिंग, जिरे, कांदा, तीन ग्लास पाणी घ्या.

हेल्दी देसी गार्लिक सूप बनवण्याची कृती (Healthy Desi Garlic Soup Recipe) : सर्वप्रथम एका खोलगट नॉन-स्टिक पॅनमध्ये तेल गरम करा. आता लसूण पाकळ्या लसूण आणि 1 कप कांदा घालून मध्यम आचेवर 1 ते 2 मिनिटे परतून घ्या. हे सूप बनवण्यासाठी तुम्हाला 7-8 लसूण पाकळ्या लागतील. ते सोलून घ्या. एका भांड्यात तीन ग्लास पाणी घ्या, आता त्यात लसणाच्या ठेचलेल्या कळ्या, आल्याचा तुकडा, काळी मिरी, दालचिनी टाका. आता शिजू द्या. तुम्ही या गोष्टी बारीक करून पाण्यात टाकू शकता. यानंतर त्यांना मंद आचेवर शिजू द्या. आता त्यात मीठ टाका.

लहान मुलांना हे सूप कमी प्रमाणातच द्यावे : चांगले शिजू द्यावे. जेव्हा ते चांगले शिजायला लागते आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा वास येतो तेव्हा ते गॅसवरून उतरवा. ते फिल्टर करा किंवा तुम्ही ते फिल्टर न करता पिऊ शकता. हिरवी धणे आणि काळी मिरी पावडर घालून सर्व्ह करा. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही तुपात जिरे आणि हिंग टाकूनही ठेऊ शकता. त्यामुळे सूपची चव वाढेल. ते पौष्टिक तसेच चवदार आहे. हे सूप मुलांनाही देता येईल, पण लहान मुलांना हे सूप कमी प्रमाणातच द्यावे.