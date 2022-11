नवी दिल्ली : प्राचीन विज्ञानाला असे काहीतरी माहिती होते की, मुख्य प्रवाहातील विज्ञान पुन्हा शोधत आहे. आपल्या खाण्याच्या सवयी अनुकूल करून अनेक आजारांवर उपचार केले ( Diet is Most Overlooked Part of Stress ) जाऊ शकतात. आहार हा तणावाशी लढा देणारा सर्वात दुर्लक्षित भाग आहे. परंतु, इतर घटकांप्रमाणे तणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ( Food is Equally Equipped to Manage Stress as Other Factors ) ते तितकेच सुसज्ज आहे. होय, एखादी दीर्घकालीन उत्तम जीवनशैली ताण वाढण्यापासून ( Provided You Know What Kinds of Food to Consume ) रोखणारी ठरते, जर तुम्हाला माहिती असेल की, तुम्ही कोणत्या प्रकारचे अन्न खावे.

ताण म्हणजे काय : जेव्हा आपण स्वतःला एखाद्या अप्रिय किंवा धोकादायक परिस्थितीत सापडतो, तेव्हा कोणत्याही उत्तेजनामुळे धोक्यात येण्याची आपली प्रतिक्रिया म्हणजे तणाव. आपल्या शरीरावर दीर्घकालीन तणावाचा परिणाम हानिकारक असतो. दीर्घकाळासाठी, तणावाच्या अतिप्रसंगामुळे शरीराच्या जवळजवळ सर्व प्रक्रियांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो आणि एखाद्याला दीर्घकाळापर्यंत डोकेदुखी आणि मायग्रेन, चिंता आणि नैराश्य, पचन आणि झोपेच्या समस्या, हृदयविकार, उच्च आरोग्य आणि जीवनशैलीच्या समस्यांचा धोका वाढू शकतो. रक्तदाब, वजन वाढणे इ. दीर्घकाळचा ताण हा आपल्या जीवनाचा एक भाग आहे हे लक्षात घेता, आपण ते थांबवू शकत नाही. परंतु, आपण निरोगी खाण्याद्वारे त्याचे व्यवस्थापन करू शकतो.

अन्नातील काही पोषक तत्व तणाव कमी करतात : अन्नातील काही पोषक तत्व तणावापासून दूर ठेवतात. तणाव व्यवस्थापनाच्या अनेक पद्धतींपैकी, अन्नातील काही पोषक घटक खाणे सर्वोत्तम आहे. अभ्यासानुसार, फक्त ताणतणाव केल्याने तुमच्या शरीराला काही पोषक घटक जसे की, जीवनसत्त्वे बी आणि सी, सेलेनियम, मॅग्नेशियम इत्यादींची गरज वाढते. फक्त या पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले अन्न खाल्ल्याने, तुम्ही तुमच्या तणावाची पातळी नियंत्रित करू शकता. खरं तर, असे काही अभ्यास आहेत की दीर्घकाळ घेतलेल्या दर्जेदार पोषक घटकांचा तुमच्या शरीरावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

संतुलित पौष्टीक आहार ताणावर उपाय, संशोधनातून निष्पन्न : संशोधनाने हेदेखील सिद्ध केले आहे की, आतड्यांमधील सूक्ष्म जीव, जे आपल्या आतड्यात राहतात, आपण काय खातो आणि शेवटी आपल्याला कसे वाटते. आतडे आरोग्य मूड, भावना आणि मानसिक आरोग्य व्यवस्थापनाचा अविभाज्य घटक आहे, यात आश्चर्य नाही. म्हणून, अन्नासह ताण व्यवस्थापित करणे ही एकंदर आरोग्यासाठी एक उत्तम युक्ती आहे. उत्तम आरोग्यासाठी संतुलित, पौष्टिक आहार हा एकमेव महत्त्वाचा घटक आहे. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्हाला तणाव जाणवेल तेव्हा तुमच्या डीशचे निरीक्षण करा आणि त्यानुसार ते समायोजित करा. येथे काही उत्कृष्ट अन्न पर्याय आहेत जे तणाव पातळी कमी करण्यासाठी ओळखले जातात.

गडद चॉकलेट : असे म्हटले जाते की, चाॅकलेट हे दोन प्रकारे कार्य करते. रासायनिक आणि भावनिक प्रभावाने. डार्क चॉकलेटमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात आणि परंपरेने अनावश्यक अतिरिक्त साखर नसल्यामुळे ते कमी प्रमाणात वापरल्यास शरीरातील तणाव संप्रेरक पातळी कमी करण्यास मदत करते.

गडद चॉकलेट

कोमट दूध : रात्री चांगली झोप आणण्यासाठी ओळखले जाते आणि झोपेच्या आधी निवृत्त झाल्यावर लगेच sip घेतल्यास तणाव व्यवस्थापनास मदत होते. उबदार दुधाचा आरामदायी प्रभाव असतो. कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी समृद्ध, ते हाडांची देखभाल करण्यास मदत करते आणि स्नायू शिथिल करणारे आणि मूड स्टॅबिलायझर म्हणूनदेखील ओळखले जाते.

कोमट दूध

नट आणि बिया : मॅग्नेशियम, निरोगी चरबी आणि पोषक तत्वांचा समावेश आहारात असणे गरजेचे आहे. काजू आणि बिया हे मध्यम प्रमाणात खाल्ल्यास तणाव कमी करणारा नाश्ता म्हणून काम करतात. बदाम, फ्लेक्ससीड, पिस्ता, सूर्यफूल बिया आणि अक्रोड हे निवडण्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत.

नट आणि बिया

जास्त फायबर असलेले पदार्थ : फायबर-समृद्ध अन्न हे आतड्यांकरिता अनुकूल मानले जाते. ते तणाव, चिंता आणि नैराश्य कमी करू शकतात. तुमच्या आहारात अधिक फायबर घालण्यासाठी, पुरेशा प्रमाणात ताजी फळे, पालेभाज्या, नट आणि बिया आणि बरेच काही खा. तुम्ही संपूर्ण-धान्य-आधारित अन्नपदार्थ जसे की संपूर्ण-धान्य नाश्ता तृणधान्येदेखील निवडू शकता.

जास्त फायबर असलेले पदार्थ

प्रक्रिया न केलेले संपूर्ण धान्य : सेरोटोनिन (तणाव कमी करणारा बूस्टिंग-मूड हार्मोन) पातळी वाढवून मूड स्थिर करणारा प्रभाव प्रदान करण्यासाठी ओळखले जाते. त्यामुळे एकाग्रता आणि एकाग्रता अधिक चांगली होते. निरोगी, अपरिष्कृत कर्बोदके निवडा जसे की, प्रक्रिया न केलेले धान्य उत्तम पोषण आणि पुरेशा फायबरचे सेवन जे पचण्यास जास्त वेळ घेते आणि अशा प्रकारे ठराविक कालावधीत रक्तातील साखर हळूहळू सोडते. निरोगी खाणे हा तणाव आणि त्याचा आपल्या शरीरावर होणारा नकारात्मक परिणाम दूर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. निरोगी खाण्याचा प्रयत्न करा आणि आपल्या शारीरिक आणि भावनिक गरजांनुसार आपल्या जेवणाची थाळी पाहा.