नवी दिल्ली: ग्रहाची सध्याची स्थिती अलीकडच्या आठवणीत सर्वात अशांत असू शकते. जीवनातील आणि कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक जन्मजात मानक गेल्या दोन वर्षांत मोडकळीस आलेले आहेत आणि त्याची चाचणी झाली आहे. अनेक नवीन ऑर्डर निघाल्या आणि बरखास्त झाल्या. आधुनिक जगात टिकून राहण्याचे रहस्य म्हणजे जे काही येते त्याच्याशी जुळवून घेणे.

गेल्या दोन वर्षांच्या गदारोळातून बाहेर पडण्यासाठी संघटनांना पुन्हा नव्याने बांधणी करावी लागली. नवीन कार्यसंस्कृती अंगीकारण्यापासून various cultural and racial originsआणि कार्यशक्ती वाढवण्यापासून ते R&D मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यापर्यंत आणि नवीन उत्पादने आणि सेवा ऑफर करण्यापर्यंत, व्यवसाय जगताला अलीकडच्या काळातील अशांत पाण्यात सुरक्षितपणे नेव्हिगेट करण्यासाठी महत्त्वाचे प्रयत्न केले आहेत. तरीही, प्रत्येक संस्था सर्वोतोपरी प्रयत्न करूनही यशस्वी होत नाही. दुर्दैवाने, अनेक संस्था एकतर पूर्णपणे अयशस्वी झाल्या किंवा गंभीर नुकसान झाले. मग काय फरक पडला? या प्रश्नाचे उत्तर कामाच्या ठिकाणी विविधता आहे.

कार्यबलातील विविधतेचे महत्त्व The importance of diversity in the workforce कोणत्याही संस्थेला कामाच्या ठिकाणी असलेल्या विविधतेचा खूप फायदा होऊ शकतो, विशेषतः कठीण काळात. अनेक संस्था विविधतेकडे थोडेसे लक्ष देतात, तर काहींचा त्याकडे फारच मर्यादित दृष्टिकोन असतो. विविधतेमध्ये विविध सांस्कृतिक आणि वांशिक उत्पत्तीचे कामगार, तसेच कामगारांमध्ये दोन्ही लिंगांचे किंवा इतर लिंगाचे लक्षणीय किंवा समान प्रतिनिधित्व Equal representation समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, लोकसंख्याशास्त्रीय विविधता हा एक प्रमुख घटक आहे.

जेव्हा कर्मचार्‍यांमध्ये सर्व लिंगांचे चांगले संतुलन असते तेव्हा प्रत्येकासाठी सर्वोत्तम कार्य करण्यासाठी कार्यस्थळ अधिक सुरक्षित आणि प्रोत्साहनदायक असते. हे वेगवेगळ्या लिंगांच्या व्यक्तींना येणाऱ्या समस्या चांगल्या प्रकारे समजून घेऊन सुधारात्मक कारवाई करण्यास संस्थेला सक्षम करते. वेगवेगळ्या लिंगांचे लोक अनेकदा एखाद्या विषयाकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून Attention to diversityपाहतात. अशाप्रकारे, एखादी संस्था एखादे कार्य पूर्ण करण्यासाठी किंवा समस्या सोडवण्यासाठी शक्य तितक्या वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांसह कार्य करू शकते. हे कोणत्याही संस्थेला भविष्यातील सामाजिक, कायदेशीर किंवा सांस्कृतिक समस्या टाळण्यास मदत करते.

विविधता लैंगिक विविधतेच्या पलीकडे जाते Diversity goes beyond gender diversity अशा परिस्थितीची कल्पना करा जिथे एखाद्या संस्थेला प्रादेशिक आर्थिक संकुचिततेमुळे त्याच्या वस्तू किंवा सेवा विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठ शोधण्यास भाग पाडले जाते. भिन्न सांस्कृतिक किंवा वांशिक मूळ असलेल्या संस्थांना अशा परिस्थितीत नवीन प्रदेश शोधणे सोपे जाईल. विविध पार्श्वभूमीतील लोक उदयोन्मुख बाजारपेठेबद्दल अधिक कौशल्य प्रदान करतात, ज्यामुळे एखादी संस्था प्रयत्न करून स्वतःला एकामध्ये स्थापित करण्याची शक्यता वाढवते.

ग्रुपथिंक वर्तन ही कोणत्याही संस्थेसाठी सर्वात धोकादायक Groupthink behavior is the most dangerous गोष्ट आहे. ग्रुपथिंक आणि तत्सम विचार एकसमान कार्यबल असलेल्या संस्थांमध्ये दस्तऐवजीकरण केले गेले आहेत. Groupthink वर्तन अनेकदा जगाविषयी मर्यादित दृष्टिकोन दाखवते आणि त्याचे नकारात्मक परिणाम होतात. वैविध्यपूर्ण कर्मचारी वर्ग या प्रकारच्या वर्तनास कमी प्रवण असतो. भिन्न दृष्टीकोन समूहविचार टाळतात की भिन्न लिंग, वंश, वयोगट आणि संस्कृतीचे लोक प्रत्येक परिस्थितीमध्ये योगदान देतात.

प्रत्येक संस्थेसाठी, सर्व वयोगटातील लोक असणे देखील महत्त्वाचे Important to have people of all ages आहे. मोठ्या सदस्यांसह संघ स्थिरता, परिपक्वता आणि अनुभव जोडतात तर लहान सदस्यांसह संघांमध्ये गतिशीलता आणि अनुकूलता असते. त्यांच्या मधल्या काळातले लोक वरील दोन पूर्णपणे भिन्न पिढ्यांमधील पूल म्हणून काम करतात. कोणताही व्यवसाय सुरळीत चालण्यासाठी हे सर्व घटक उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

जग अभूतपूर्व वेगाने बदलत आहे, परंतु लोक धर्म, संस्कृती आणि वारसा यासारख्या गोष्टींबद्दल अधिक संवेदनशील होत आहेत. कोणतेही नवीन उत्पादन किंवा सेवा, विपणन उपक्रम किंवा जनसंपर्क मोहीम सुरू करताना कोणताही विश्वास किंवा समुदाय दुखावला जाऊ नये यासाठी व्यवसायाकांनी खूप काळजी घेतली पाहिजे. वैविध्यपूर्ण संस्कृती आणि मूल्ये असलेले कार्यबल अशा कोणत्याही त्रुटी व्यापकपणे ओळखल्या जाण्यापूर्वी व्यवस्थापनास अंतर्गतरित्या सतर्क करू शकतात. अशी चूक झाल्यास आणि एखाद्या समुदायाचा अपमान केला गेल्यास, त्या समुदायातील एखाद्याची उपस्थिती ही परिस्थिती दूर करण्यास मदत करू शकते.

जवळजवळ सर्व व्यावसायिक अधिकारी कामाच्या ठिकाणी विविधतेचे मूल्य ओळखतात आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वात यशस्वी संस्था अशा आहेत ज्यात सर्व लिंग, वयोगट आणि पार्श्वभूमीच्या कर्मचाऱ्यांचे चांगले मिश्रण समाविष्ट आहे. अलीकडच्या आर्थिक आणि साथीच्या अस्थिरतेने आणि साथीच्या रोगांनी या प्राचीन शहाणपणाची वैधता पुनर्संचयित केली आहे.

