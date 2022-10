हैद्राबाद : आपल्याला कितीही मानसिक तणाव असला तरी निसर्गाच्या कुशीत येऊन आपले मन नेहमी शांत होते. आपण निसर्गापासून दूर राहू शकतो. पण, जेव्हा केव्हा हिरवळ, झाडे झाडांच्या आसपास आपण ( Indias First Forest and Natural Healing Center )असतो, तेव्हा तो संबंध प्रत्येकाला दिसून येतो. निसर्गापेक्षा 'हिलिंग पॉवर' कोणाकडेच नाही म्हणजेच तुम्हाला ऊर्जा देण्याचे काम निसर्ग नेहमी करीत असतो. नैराश्याने ग्रासलेल्यांना काही दिवस निसर्गाच्या कुशीत घालवण्याच्या सूचनाही दिल्या जाता. राणीखेतच्या कालिका रांगेत कालिका वन रेंज राणीखेत ( Natural healing center Kalika forest range Ranikhet )हे असेच एक नैसर्गिक उपचार केंद्र आहे, जिथे लोक ( Biodiversity forest Kalika Forest Range ) आपले मन शांत करण्यासाठी आणि नैराश्य दूर करण्यासाठी येतात. कालिका उपचार केंद्र राणीखेत. झाडाला मिठी मारून ( Tourists Wrapped in Pine Trees ) नैराश्यातून सुटका.

अनेक पर्यटक या उपचार पद्धतीचा लाभ घेतात : या दीड वर्षांहून ( Indias first Forest and Natural Healing Center ) अधिक कालावधीत निसर्गाशी संबंधित शारीरिक उपचारांसाठी 200 हून अधिक पर्यटक येथे पोहोचले आहेत. होय, कालिका वन परिक्षेत्रातील देशातील ( Forest and Natural Healing Center Kalika range Ranikhet ) पहिले हिलिंग सेंटर (भारताचे पहिले वन आणि नैसर्गिक उपचार केंद्र) म्हणजेच फॉरेस्ट अँड नॅचरल हिलिंग सेंटर लोकांना खूप आवडले आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या जंगलात पाइनच्या झाडांमध्ये लपेटलेले पर्यटक मानसिक विश्रांतीसाठी कालिका फॉरेस्ट रेंज येथे पाहता येतात.

जागतिक आपत्ती असलेल्या महामारीत राणीखेतची जगभर चर्चा : झपाट्याने वाढत चाललेला या उपचार पद्धतीचा कल त्यामुळे पर्यटकांची येथे सतत ये-जा असते. पर्यटन क्षेत्र शहर राणीखेतपासून सहा किमी अंतरावर असलेल्या कालिका येथे १३ एकर परिसरात वन आणि नैसर्गिक उपचार केंद्र कालिका रेंजमध्ये पसरले आहे. कोरोनाशी लढा, निसर्ग आणि जंगलाशी संबंधित जागतिक आपत्तीमध्ये राणीखेतची चर्चा नैसर्गिक उपायांद्वारे प्रतिकार वाढल्यानंतर क्रेझ तीव्र झाली आहे. त्यामुळेच राणीखेत येथे भारतातील पहिले वन आणि नैसर्गिक उपचार केंद्र सुरू झाल्यानंतर पर्यटकांचा कल या दिशेने वेगाने वाढत आहे.

पर्यटक येथे ध्यान आणि योगासनेदेखील करतात : या दीड वर्षाहून अधिक कालावधीत आतापर्यंत 200 हून अधिक पर्यटक निसर्गाशी जोडलेल्या शारीरिक उपचारासाठी कालिका वन परिक्षेत्र राणीखेत येथे पोहोचले आहेत. या झाडांना गुंडाळून रोग आणि ताणतणावातून आराम मिळत असल्याचा अनुभवही वेगळा आहे. पाइनच्या झाडांमध्ये काही उंचीवर बांधलेल्या पाइनच्या झाडांवर ट्रीहाऊस हे उपचार केंद्राचे आकर्षण वाढवतात. हवेशीर ट्रीहाऊस आणि घरांमधील स्वच्छ हवेमध्ये पर्यटक येथे ध्यान आणि योगासनेदेखील करतात.

हिलिंग सेंटरचे फायदे : राजेंद्र प्रसाद जोशी, प्रादेशिक अधिकारी संशोधन अधिकारी, कालिका वन संशोधन केंद्र राणीखेत यांनी सांगितले की, उपचार ही खूप जुनी प्रक्रिया असून हे शास्त्रोक्त पद्धतीने सिद्ध झाले आहे. उदासीनता दूर करण्यासाठी डेरेदार वृक्ष उपयुक्त असल्याचे सांगण्यात आले. जेव्हा आपण निसर्गाशी थेट मुलाखत घेतो, तेव्हा सर्व मानसशास्त्राशी संबंधित सर्वात जटील समस्यादेखील हळूहळू संपुष्टात येऊ लागतात. एकंदरीत राणीखेतमधील कालिका हिलिंग सेंटर राणीखेत हे पर्यटकांच्या पसंतीस उतरले असून, अनेकांनी या उपचार केंद्राचा लाभ घेतला आहे.